Német lap: Magyarország az oltási kampány Európa-bajnoka

Magyarország az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni oltási kampány Európa-bajnoka - írta csütörtöki számában a Die Welt című német lap.

2021. március 11. 18:07

A beszámolóban kiemelték, hogy Magyarországon rendkívüli sebességre kapcsolták az oltási kampányt, és így az utóbbi két hét alatt az összes EU-tagállamot lehagyták. A lakosság 14 százaléka kapta meg legalább az első adagot a védőoltásból, míg például Németországban 9,4 százalék ez az arány.

Magyarország már tavaly év végén kihúzódott az közös uniós vakcinabeszerzési folyamatból, és az EU-nál lekötött 19 millió adag oltóanyag mellett rendelt még hétmilliót Oroszországtól és Kínától, és ezek a szállítmányok jelenleg gyorsabban érkeznek, mint az EU-s megrendelések.

A Szputnyik V orosz oltóanyagot már az EU-s gyógyszerhatóság (EMA) is vizsgálja, de "Orbán Viktor magyar kormányfő mindenkinél gyorsabb volt". Lépését sok megfigyelő PR-húzásnak tartotta, de kiderült, hogy valójában "sikeres oltási stratégia" - fejtette ki a Die Welt.

Ugyanakkor az oltási kampány gyors előrehaladásának okai közé tartozik az is, hogy Mexikó és Peru után Magyarországon a legmagasabb a fertőzöttek halálozási aránya az egész világon, az új fertőződések száma pedig az utóbbi két hét alatt robbanásszerűen emelkedett. Ezért "az emberek már minden oltóanyagot elfogadnak, mindegy, honnan származik" - nyilatkozott a lapnak Falus András immunológus, a Semmelweis Egyetem kutatója, aki arról is szólt, hogy "a kórházak tele vannak".

Fontos tényező az is, hogy szakítottak az eredeti oltási menetrenddel, mert a program a gyakorlatban nem működött. Erről Falus András a többi között azt mondta, hogy "káosz" alakult ki. Ugyancsak hozzájárul a kampány gyorsaságához az egyszerű és jól működő regisztrációs eljárás - tették hozzá a beszámolóban.

A Die Welt egyebek mellett arról is írt, hogy akár még gyorsabb is lehetne az oltási tempó, hiszen a leszállított oltóanyag 56 százalékát használták még csak fel, és 44 százalék a hűtőszekrényekben fekszik. Nem tudni, hogy sikerül-e tovább fokozni az ütemet, mindenesetre a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) optimista, számításaik szerint júliusig a teljes lakosságot beoltják.

A Die Welt német lap csütörtöki számában arról ír: Magyarország az elmúlt napokban extrém módon felgyorsította az oltásokat, ezzel pedig gyorsabb, mint bármelyik EU-s ország – olvasható a Mandiner.hu-n.

Gregor Schwung kommentárja a Die Welt csütörtöki számában azt fejtegeti, hogyan lett Magyarország európai viszonylatban az első a beadott oltások tekintetében.

Kínai és orosz

A szerző szerint Magyarország már az év végén kilógott az európai vakcinarendelési procedúrából, miután hétmillió oltóanyagdózist rendelt Moszkvából és Pekingből – az EU-ból rendelt 19 millión felül. A kínai és orosz oltóanyagokat pedig jelenleg gyorsabban is szállítják. Az EMA most vizsgálja a Szputnyik V oltóanyagot, Magyarország azonban mindenkinél előbb cselekedett. Orbán Viktor ezzel az EU-t politikai nyomás alá is akarta helyezni, ami sokak szerint azonban csak reklámfogás volt, mostanra mindenesetre sikeres oltási stratégiává vált.

Pár hete még sok magyar kételkedett a kínai oltóanyagban, mert szkeptikusan álltak hozzá a gyors engedélyezéshez. A szakértők szintén szkeptikusak voltak, és egyes orvosok vonakodtak is beadni a Sinopharm oltóanyagát. Orbán az év eleje óta személyesen reklámozta a vakcinát, mondván, a kínaiak ismerik a legrégebb óta a vírust, ezért úgy gondolja, hogy ők tudják róla a legtöbbet.

A kormányfő a témát az EU kritizálására is felhasználta, mondván, ha Európából nem jön az oltóanyag, akkor máshonnan kell beszerezni.

Forrás: Welt.de

Gyorsuló tempó

Amikor az ország két hete elkezdte a Sinopharm alkalmazását, az oltási tempó nagyon felgyorsult, és pár nap alatt minden nagyobb uniós tagállamot lehagytak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt közölte, hogy Magyarország sokkal nehezebb helyzetben lenne, ha nem lenne a kínai oltóanyag.

A szkepticizmus rövid idő alatt megszűnt az országban. Falus András immunológus elmondta, hogy „a harmadik hullámban vagyunk, a kórházak tele, és rekordmagasak a halálozási adatok […] ez gondoskodik róla, hogy az emberek minden oltóanyagot elfogadjanak – mindegy, honnan jön”.

Ellenzéki kritikák

Bihari Ádám (HVG) hasonlóan látja a dolgot. Arról beszélt, hogy sokan, főleg az ellenzékiek mindig azt mondták, nem fogadják el a kínai oltóanyagot, csak azt, amit az EMA is engedélyezett.

Ha azonban felhívják és választás elé állítják őket, hogy vagy a Sinopharm vakcináját kapják, vagy várnak még pár hetet, akkor megváltozik a helyzet.

Az ország sikere mögött még egy tényező áll: Magyarország mostanra felborította az oltási tervet; csak az első csoport kapta a tervek szerint az oltást, a többi csoportot párhuzamosan oltják be. Falus szerint „nagy káosz alakult ki, de ez lehet az oka annak, hogy egyszerűen gyorsabban megy”.

A gyors immunizálás az egyszerű infrastruktúrának is köszönhető: ha valaki oltást szeretne, a kormány weboldalán regisztrál az adataival, amelyeket továbbítanak a kórházaknak és az orvosoknak, majd a páciensek SMS-t vagy telefonhívást kapnak. Bihari szerint ez az egész jól működik, és az emberek így gyorsan időponthoz jutnak.

Eddig csak egy tévedés történt: a múlt héten 75 ezer ember kapott véletlenül értesítést, amit aztán le kellett mondani. Magyarország pedig még gyorsíthat is, mert eddig a leszállított dózisok csupán 59 százalékát adták be. Az egészségügyi hatóság bizakodó: április elejéig további 1,3 millió első dózissal számolnak – júliusra pedig a teljes lakosság beoltásával.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Orbán Viktor sikeres politikát folytat a németek szerint

A Die Welt német lap csütörtöki számában arról írt: Magyarország az elmúlt napokban extrém módon felgyorsította az oltásokat, ezzel pedig gyorsabb, mint bármelyik EU-s ország – a Mandiner.hu-n olvasható cikket lapunk is közzétette.

A szerző, Gregor Schwung szerint Magyarország már az év végén kilógott az európai rendelési procedúrából, miután hétmillió oltóanyagdózist rendelt Moszkvából és Pekingből – az EU-tól megvásárolt tizenkilencmillión felül.

Magyarország mindenkinél előbb cselekedett, és ennek meg is lett a gyümölcse: a kínai és az orosz oltóanyagokat jelenleg gyorsabban szállítják, mint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákat.

Orbán Viktor miniszterelnök ezzel az EU-t politikai nyomás alá is akarta helyezni, ami azonban sokak szerint csak reklámfogás volt, az mostanra sikeres oltási stratégiává vált.

Orbán Viktor miniszterelnök megkapja a koronavírus elleni védőoltást Forrás: Facebook

A Die Welt cikke kapcsán megjelent olvasói kommentekből kiderül, hogy számos német állampolgár ért egyet Orbán döntéseivel, miközben elítéli hazája, valamint Brüsszel politikáját:

„Ironikus, hogy azok a sikeresek, akik – hivatalos vagy nem hivatalos úton – eltávolodnak az EU-tól!”

„A járvány tapasztalatai: minél távolabb kerülünk az EU-tól, annál jobb az egészségünk?”

„Orbán, a demokratikusan megválasztott, tíz éve sikeresen kormányzó magyar miniszterelnök politikai döntéseinek meghozatalakor előbb mindig a saját népe és nem Brüsszel érdekeit helyezi előtérbe. Emiatt népszerűtlen annyira az eurokraták és Berlin szemében, akik éppen a fordított sorrend szerint kormányoznak. Orbán azért dühíti fel a mi elitünket, mert bebizonyítja, hogy létezik alternatíva arra, amit Merkel és társai az egyetlen lehetőségként propagálnak.”

„Orbán azt szeretné, ha olyan lenne az EU, mint húsz éve. A húsz évvel ezelőtti EU ugyanis mintapéldája volt a nemzetállamok uniójának. A magyar miniszterelnököt évek óta demokráciaellenesnek és EU-gyűlölőnek állítják be csupán azért, mert egy olyan EU-t szeretne, amilyen korábban létezett – megszüntetve ezzel Brüsszel hatalmi koncentrációját. Egyetértek Orbánnal, aki az EU mottóját veszi alapul: egység a sokféleségben.”

„Magyarország és Orbán kulcsfontosságú területeken hozott döntéseinek köszönhetően világossá vált a merkeli politika kudarca. Legyen szó a migrációról vagy a koronavírus elleni harcról: Orbán sikeres politikát folytat. A magyar kormányfőt az állampolgárok jólétének kérdése és nem az európai politikai vezérelvek vagy téveszmék befolyásolják. A vírus okozta vészhelyzetből csak gyors oltási kampánnyal lehet kijutni. Minden hatékony oltásnak jónak kellene lennie erre a célra, függetlenül attól, hogy honnan származik, beleértve Kínát és Oroszországot is.”

MTI - MNO