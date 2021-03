Az a jó a Kunhalmi Ágnesben, hogy így nézed a Kunhalmi Ágnest, figyeled őt nagyon, erősen figyeled, és egész egyszerűen nem hiszed el.

Az MSZP politikusnője most épp az ATV Egyenes Beszéd című műsorában járt, ahol aztán a következő váratlan kijelentés sikerült neki:

„Aki akkor [tudniillik néhány hete, kevéssel a járványhelyzet súlyosbodása előtt – a szerk.] arról beszélt, hogy nyitni kellene, azok valójában nem a nyitást szorgalmazták, hanem felhívták a kormány figyelmét, hogy vagy nyissatok ki, ami lehetetlen, mert még itt a vírus, adjátok oda a pénzt, amit kérnek.”

Ágnes tehát fogott egy közlést, a finomfőzelék-koalíció egyik korábbi megszólalását, majd az abban foglalt zamatos tartalommal direkte ellentétes tartalmat olvasott ki belőle combközépig érő hangon.

Nyitni kéne, ergo zárni kellett volna eléggé nyilvánvalóan, de csak ha lehet vagy ha egyáltalán nem visszamenőleg prompt (ráér).

Nos, jó minden? Farmer, nem szorít? Hajad is milyen.

Azt szeretném mondani, hogy ez azért egy nagyon jelentős kommunikációs nóvum, aminek itt tanúi vagyunk; hazugságnak se igazán lehet ezt már nevezni, amolyan full frontal izékének tűnik leginkább, kisiklik a kezeink közül mindenképpen, mint az a gyönyörű fekete angolna – talán emlékszünk rá – '88 augusztusában, pedig hogy tartottuk volna, hát mennyire küzdöttünk érte, sőt, igazság szerint most is küzdünk, ebben a pillanatban is, kétségbeesett gyermeki buzgalmunk egészét bevetve Akarattyán, de nem megy, nem megy.

A kijelentés végül saját magára is csúnyán felcsavarodik persze, önmagát nyeldeklő orbitális kürtő válik belőle (értsd: igen magas hegycsúcs, épp csak az űrből látszik, meg a fürdőkádból), mi több, mostantól fogva abban se lehetünk bizonyosak énszerintem, hogy az MSZP képviselő asszonya valóban ott ült az ATV stúdiójában, ahol a kijelentését tette, ez valószínűleg csupán egy 2024-es húsipari közleményből fog majd kiderülni, szóval elvileg simán lehetett például otthon is, azon álmélkodva ölében szikrázó csipszestállal, hogy a legfrissebb Magyar Közlöny által nemrégiben leigazolt VIII. Bonifác pápa sistergős bombáját micsoda bámulatos párducügyességgel tolta ki a bal felső sarokból Meghan Markle, a hírneves fasiszta.

Feltéve persze, hogy jól értettem a dolgot.

Johannes Thezeroth: Kunhalmi Ágnes csodálatos valósága