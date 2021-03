Jámbor is beindult

„Az, hogy indulok az előválasztáson, sok kötelességet is ró rám. El fogom fogadni a hatpárti ellenzék programját, a kormányváltás után meg fogom szavazni a nép által megválasztott miniszterelnököt, az előválasztás megnyerése után pedig a hat párt, a Momentum, a DK, a Jobbik, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd és a párt nélküli ellenzéki szavazók jelöltjeként fogom legyőzni a Fidesz jelöltjét itt Ferencvárosban és Józsefvárosban!

Ha ebben segítenél, támogass az aláírásoddal: https://www.jamborandras.hu/tamogass

De az előválasztás szabályai szerint döntenem kell arról, melyik frakcióba fogok beülni. Ebben a kérdésben nem szeretnék mismásolni, illegetni magam. Őszintén akarok politizálni és nyíltan felétek! Szerintem joga van tudni a választóknak melyik jelölt milyen döntést hozott ebben a kérdésben.

Én és az engem inditó Szikra döntötte el, hogy melyik pártot választom, nem udvaroltam körül mindenkit azért, hogy kiderüljön, hogy kitől várhatnék nagyobb hasznot, hanem az elveim szerint döntöttem. Ezt a döntést pedig szerintem úgy a tisztességes, ha az elejétől fogva elmondom a választóknak.

Ha legyőzöm a körzetben a Fidesz jelöltjét 2022-ben, akkor a Párbeszéd frakcióba fogok beülni. A Párbeszéd frakcióban fogom majd a saját elveimet, a közösségemet, a választókerület választóit, és a kormányváltást akarókat képviselni.

Azért választottam a Párbeszédet, mert ahhoz a politikához amit képviselek, ők állnak a legközelebb a hat párt közül, és be kell vallanom, azért is, mert mivel régóta ismerem őket. Karácsony Gergely, Szabó Tímea és Tordai Bence pártja áll hozzám legközelebb személyesen is.

A Párbeszéd az egyetlen párt ami a jövőnk három alapvető kérdése közül a robotizáció, a klímaválság, a közösségi média káros hatásainak kérdései közül a legtöbbet feszegeti. A Párbeszéd beszél arról, mit kezdünk majd, ha egyre kevesebb a munka, és beszél arról is, azonnal cselekednünk kell a klímakatasztrófával szemben. Márpedig egy új magyar kormányzatnak ezekben a témakörökben azonnal cselekednie kell!

Ettől még elsősorban a Szikra Mozgalom jelöltje vagyok, elsősorban a közösségem jelöltje vagyok, és legeslegelső sorban nektek, kedves választóknak a jelöltje vagyok, és a képviselője leszek! A feladatom, és ebben nagyon keményen hiszek, a választópolgárok szolgálata.

Igen, arra vállalkozom, hogy politikus legyek, hogy képviseljem a kormányváltás ügyét, a demokrácia ügyét. Ezt csak veletek együtt tudom majd megcsinálni!”

