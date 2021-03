Rombol az ellenzék az oltásellenes kampánnyal

A magyar törvényhozásban a miniszterelnök, Orbán Viktor arra kérte az ellenzéket, hogy állítsa le az oltásellenes kampányt.

2021. március 16. 20:42

Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 16-án. MTI/Kovács Tamás

Orbán Viktor miniszterelnök a magyar törvényhozásban arra kérte az ellenzéket, hogy állítsa le az oltásellenes kampányt. Felelőtlenség arra felszólítani az embereket, hogy a kínai vagy az orosz vakcinát ne vegyék fel - vélte. Hozzátette: már félmillió embert beoltottak ezekkel, és ha nem tették volna, közülük többen már meg is halhattak volna.

Közölte: több mint ötezer háziorvosi, 629 kórházi és 140 szakrendelői oltópont van, összesen 5774. Nem oltópontból nincs elég, hanem vakcinából, de ha lesz elég oltóanyag, az oltópontok számát is tudják növelni - magyarázta.

Magyarország a beoltottak számát tekintve Európában a második helyen áll – jelezte a kormányfő az Országgyűlésben az azonnali kérdések órájában.

A miniszterelnök szerint most támad az ország, ezt hívják oltásnak, de mivel itt van a járvány harmadik hulláma, védekezik is. Közölte, nem tudja megmondani, hogy lesz-e újabb hullám, de akkor is azt fogja tenni a kormány, amit kell.



Kitért az AstraZeneca vakcinájára, elmondva: egyrészt az a probléma, hogy nem szállítják az oltóanyagot, másrészt kétségek vannak afelől, hogy a leszállított vakcinákkal mit kell tenni. Hozzátette: várják az Európai Gyógyszerügynökség csütörtökre ígért határozatát. A miniszterelnök közölte, mindig az aktuális helyzethez fognak alkalmazkodni a döntésekkor.



Elmondta, a keleti vakcinák miatt minden regisztrált embert be tudnak oltani még a második negyedév vége előtt. Jelezte, a regisztráltak száma 3,5 millió fő körül van. Azt kérte, az ellenzék ne beszélje le az embereket az oltásról.

Orbán Viktor közölte, a halálozási többletet, vagyis azt a számot nézve, amennyivel többen haltak meg 2020-ban 2019-hez, a járvány előtti évhez képest, Magyarország a tizedik helyen áll.



Hangsúlyozta, ezzel sem elégedett, mert minden ember élete veszteség. Úgy fogalmazott, minden ember élete számít, minden emberéletet meg akarnak menteni, mindenkit meg akarnak gyógyítani, minden embert el fognak látni a kórházakban és mindenkit be fognak oltani.

Orbán Viktor miniszterelnök a képviselőházban elmondta, "mi a magyarokat képviseljük a Brüsszelben." Egyértelművé tette, a kormány nem támogatja a hidegháborús logikát és a nemzetközi héjákat sem. Nem az a magyar külpolitika, hogy valamely nagyhatalom érdekét szolgálva Magyarország is összevesszen másokkal - fogalmazott.



Rögzítette: Magyarország barátokat gyűjt, szeretne mindenkivel minél gyümölcsözőbb kapcsolatokat kialakítani, Kínával, Oroszországgal, Szaúd Arábiával, az Egyesült Államokkal is.



A Budapest-Belgrád-vasútvonalról a miniszterelnök közölte: komoly nemzeti tett a beruházást. Kifejtette: a pireuszi kikötőt megvették a kínaiak, az áruk onnan mindenképpen eljutnak Nyugat-Európába. Az a kérdés, van-e olyan épelméjű ember, aki azt állítja, Magyarországnak az nem előnyös, ha raja keresztül történik a szállítás - mondta.

MTI