Mást (is) mondott Strache: új megvilágításban az Ibiza-botrány

Szenzációsként beharangozott felvétellel debütált kedden egy új osztrák polgári hírportál.

2021. március 17. 09:38

Az [osztrák] vízkészlet privatizációja elképzelhetetlen – többek között ez hangzik el Heinz-Christian Strache megbuktatott osztrák jobboldali alkancellár szájából egy most nyilvánosságra hozott felvételen. Az Exxpress.at arra számít, a teljes felvétel új megvilágításba helyezheti az egész ügyet. De az egymillió eurós kérdés továbbra is válaszra vár: kik csalták lépre Strachét?

Egyes pontokon épp az ellenkezőjét állítja az elhíresült Ibiza-videón Heinz-Christian Strache egykori osztrák szabadságpárti alkancellár, mint amit két éve a Der Spiegel és a Süddeutsche Zeitung egy erősen megvágott felvétel alapján tulajdonított neki – ezzel a címlapsztorival debütált ma reggel az Exxpress.at új osztrák polgári hírportál, egyelőre a teljes felvétel első részét hozva nyilvánosságra.

A még 2017-ben lépre csalt politikus abba bukott bele, hogy a 2019-ben megszellőztetett videóanyag alapján Ibiza szigetén osztrák érdekeltségek átjátszását helyezte kilátásba egy kétes orosz befektetőnek – arra az esetre, ha utóbbi támogatja pártját, az Osztrák Szabadságpártot (FPÖ), illetve sikerül kormányra jutnia (ahogy akkor még sikerült is).

Az Exxpress.at arról számol be: Strache valóban érdeklődött a lehetőség iránt, hogy bevásárolják magukat a Kronen Zeitungba, Ausztria népszerű bulvárlapjába.

Ám amikor például az osztrák vízkészlet – az ország egyik fő energiaforrása – privatizációját vitatják meg, akkor Strache valójában azt mondja: ez elképzelhetetlen az alkotmányos kötöttségek miatt. Az elhangzottak ellenkezőjét hányták a szemére 2019-ben.

El tudok képzelni egy olyan ÁLLAMI struktúrát, amelyben áruba bocsátják a vizet. Olyat, amelyben a termelő is üzletet csinál és az állam is – fogalmaz.

Korrupt nem vagyok. Mindennap tiszta vagyok… – mentegetőzik a beszélgetés egy más részében a politikus.

Mi tehát ez az egész felvétel? Lehet, hogy egy politikai puccsra megvágott fegyver? – veti fel az új bécsi lap.

Az osztrák politika leghíresebb szigete

Az Ibiza-botrány csaknem két évvel ezelőtt, bombaként robbant az osztrák politikában, felborítva a jobboldali – néppárti–szabadságpárti – bécsi kormánykoalíciót, alkancellárként és az FPÖ elnökeként is megbuktatva Strachét, szétforgácsolva az osztrák jobboldalt és – előre hozott választások révén – közvetve hatalomra segítve a Zöldeket. 2019 májusában, éppen az európai parlamenti választások előtt, a Der Spiegel és a Süddeutsche Zeitung balliberális német lapok rejtett kamerával készült, majd a birtokukba került videófelvételt tettek közé. Az erősen megvágott filmanyag tanúsága szerint a szabadságpárti politikus még 2017-ben, a spanyolországi Ibiza szigetén az akkori osztrák kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak valló orosz nőnek. A találkozón jelen volt Johann Gudenus, az FPÖ frakcióvezetője is.

Strache – akit előbb felfüggesztettek, majd ki is zártak az FPÖ-ből – a botrány kirobbanásakor azt mondta: politikai karaktergyilkosság áldozata lett. Úgy vélte: a videó nyilvánosságra hozását szándékosan az EP-választásokra időzítették, hogy „felrobbantsák” a kormánykoalíciót. Kijelentette, nem követett el semmilyen jogsértést, de elismerte, hogy amit tett, „butaság, felelőtlenség és hiba volt”, Ibizán túlzott mértékű alkohol befolyása alatt állt, és az általa tett kijelentések ennek következtében „józanul tekintve katasztrofálisak és kifejezetten kínosak voltak”.

Gyanús körülmények

Az Ibiza-videót kezdettől fogva gyanú övezte, és a kérdőjelek a mai napig nem oszlottak el teljesen – így többek között nem került elő a rejtélyes orosz nő, az állítólagos Aljona Makarova, aki egy gyanúsított vallomása szerint Lettországban élhet, és állítólag magyar gyökerekkel (is) rendelkezik. Igor Makarov oligarcha, akire a nagybátyjaként hivatkozott, azt nyilatkozta: nincs ilyen nevű unokahúga.

DER SPIEGEL / SCREENSHOT

Tavaly nyáron a német konzervatív sajtóban már nyíltan írtak arról, hogy németországi körök szándékosan akarták megbuktatni Strachét és vele együtt meggyengíteni az FPÖ-t a 2017-es választások előtt. Ezt arra alapozták, hogy a videófelvétel 2020 augusztusában megjelent egyik leirata jóval kedvezőbben, a korrupciót elutasítókként állítja be Strachét és Gudenust a botrányt 15 hónappal korábban kirobbantó részletekhez képest. Ezzel márpedig Der Spiegel és a Süddeutsche Zeitung szerkesztőségeiben is tisztában lehettek.

Strache már hónapokkal korábban arról beszélt: Sok hibát követtem el, amelyekért bocsánatot is kértem. De itt arról van szó, hogy valakiket felbéreltek a lejáratásomat szolgáló akciók végrehajtására, melyek törvénysértők, s az egykori NDK és a Stasi totalitárius módszereire emlékeztetnek.

2020 októberében a bukott alkancellár saját új pártja, a Team HC Strache élén indult a bécsi tartományi választásokon, de nem járt sikerrel, sőt az osztrák jobboldal szétforgácsolódása tovább gyengítette az FPÖ-t is.

Új lap a konzervatív centrumnak

A polgári középréteg olvasóközönségét megcélzó és az osztrák online sajtó felfrissítését is célul kitűző Exxpress.at előkészületeivel a bécsi sajtó is foglalkozott az utóbbi hetekben. A 12 fős szerkesztőség működésének hátterében Eva Schütz, az Osztrák Néppárthoz közel álló üzletasszony áll, aki más magánbefektetőket is megnyert a médiavállalkozásnak. Főszerkesztőnek az osztrák bulvársajtóból jól ismert Richard Schmittet kérte fel, aki a közelmúltban a Kronen Zeitung és az Oe24.at élén is állt.

magyarnemzet.hu