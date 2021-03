Folytatódik a brüsszeli cirkusz a vakcinákkal

Javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság szerdán egy, a koronavírus elleni oltást bizonyító európai uniós igazolvány létrehozására.

2021. március 17. 21:19

Egyesek tényleg többet kapnak. A Magyar Nemzet értesülése szerint ennek az az oka, hogy a lakosságarányos elosztás rendje, az úgynevezett pro rata elv valójában nem elvszerűen működik, mert bizonyos torzító hatásokat is beépítenek a rendszerbe.

Hat közép- és kelet-európai tagállam arra kéri Brüsszelt, hogy dolgozzon ki egy korrekciós mechanizmust megoldásként arra a problémára, hogy jelenleg aránytalan és tisztességtelen a koronavírus elleni vakcinák Európai Unión belüli elosztása. Ezt személyesen a méltánytalan disztribúciót az elmúlt napokban többször is kritizáló Sebastian Kurz osztrák kancellár jelentette be tegnap, miután Bécsben tárgyalt Csehország, Szlovénia, Bulgária, Horvátország és Lettország miniszterelnökével. A kancellár újságírók előtt arról is beszélt: fontos, hogy Brüsszel technikai megoldást találjon a problémára, az ugyanis nem tartható, hogy például Bulgária lakosságarányosan nézve csak harmadannyi vakcinát kapott, mint az uniós átoltottsági lista élén szereplő Málta.

– Az EU az összes tagállamnak egy közös beszerzési projekten belül rendelte meg az oltóanyagokat tavaly júniusban, az utóbbi hetekben mégis azt látjuk – és csodálkozunk, hogy miként lehetséges –, hogy Dánia messze az uniós átlag felett jár a beadott oltások tekintetében, míg például Lettország jócskán lemaradt – fogalmazott Kurz.

Korrekció kell, különben szétesik a rendszer

A tanácskozáson Bojko Boriszov bolgár, Janez Janša szlovén és Andrej Babiš cseh kormányfő személyesen vett részt, míg Andrej Plenković horvát és Arturs Krišjānis Kariņš lett kormányfő online csatlakozott a beszélgetéshez. Abban mind egyetértettek, hogy Brüsszelnek mihamarabb korrigálnia kell az aránytalanságot, amennyiben ugyanis az unió nem változtat az eddigi vakcinaelosztáson, nyárra óriási különbségek lesznek az adott országok oltóanyag-ellátottságában, illetve a lakosság átoltottsági szintjében.

– Ha így megy tovább, júniusra oda jutunk, hogy bizonyos országokban 30, míg más országokban 60 százalékos lesz az átoltottság. Még időben vagyunk, hogy az ebből az aránytalanságból egyenesen következő jogos elégedetlenséget és politikai krízist megelőzzük – fogalmazott Janez Janša. Bojko Boriszov hangsúlyozta: a gyógyszergyártók nemcsak a megígért határidőket és mennyiségeket nem tartják be, de a lakosságarányos elosztás elvét sem. A kormányfők abban is egyetértettek, hogy vissza kell térni az uniós tagállamok kormányfőinek korábbi megállapodásához, vagyis az oltóanyagok lakosságarányos elosztásához.

Élesen kritizálták továbbá azt az EU által jelenleg alkalmazott mechanizmust is, miszerint bizonyos országok felhasználhatták a más országok által nem igényelt dózisokat.

– A rendszer leginkább egy bazárhoz hasonlít – fogalmazott ezzel kapcsolatban Kurz még a múlt héten. Ez a rendezetlenség elsősorban azzal magyarázható, hogy a szóban forgó uniós szerződéseket tavaly nyáron, tehát jóval a vakcinák elkészülte előtt kötötték meg, akkor azonban még néhány tagállam kevésbé lelkesedett az mRNS- vakcinákért, amilyen például a Pfizer–BioNTech és a Moderna oltóanyaga is, hiszen tudható volt, hogy ezen szérumoknak mind a tárolása, mind a szállítása sokkal körülményesebb a többi oltóanyagénál. A különböző vakcinákra tehát eltérő tagállami érdeklődés mutatkozott, az országoknak ugyanis joguk volt határozni arról, hogy melyik vakcinagyártótól milyen arányban kötnek le oltóanyagot, a jelenlegi elosztást így értelemszerűen az is befolyásolja, hogy az adott gyártó hogy halad az unióval kötött szerződésben foglalt szállítmányok teljesítésével.

Von der Leyen: Brüsszel uniós oltási igazolványt javasol az európaiak utazásainak megkönnyítésére

Javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság szerdán egy, a koronavírus elleni oltást bizonyító európai uniós igazolvány létrehozására. Az Európai Unió végrehajtó testülete ezzel is elő kívánja mozdítani, hogy az európaiak szabadabban utazhassanak, és enyhüljenek a közös piac működését nehezítő rendkívüli intézkedések negatív hatásai - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben.

A közös uniós oltásigazolásra, más néven zöld tanúsítványra vonatkozó jogalkotási javaslat bemutatásakor a bizottsági elnök elmondta, előterjesztésük a megkülönböztetéstől való mentesség és az uniós állampolgárok alapvető jogainak szigorú tiszteletben tartásán alapul.

Az oltási könyv szerepét betöltő digitális zöldigazolvány a beoltottságot fogja igazolni, teszteredményeket tartalmaz azok esetében, akik még nem kaphattak oltást, illetve információt fog tartalmazni arról, ha valaki már átesett a koronavírus-fertőzésen - közölte az elnök.

Az uniós bizottság közleményében arról tájékoztatott, amennyiben a tagállamok a beoltottság igazolásának megléte esetén eltekintenek bizonyos népegészségügyi korlátozások, például tesztelési, vagy karantén kötelezettség alkalmazásától, ugyanolyan feltételek mellett kötelesek elfogadni az igazolvány rendszere keretében kiadott oltási igazolványt is. Ez a kötelezettség az uniós forgalombahozatali engedéllyel rendelkező vakcinákra korlátozódna, de az egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezeken felül más vakcinákat is elfogadnak.

A közleménye kitért arra is, hogy az igazolványokat digitális vagy papíralapú változatban állítják ki. Mindkét változat rendelkezik egy QR-kóddal, amely tartalmazza a szükséges kulcsfontosságú információkat, valamint egy digitális aláírást a dokumentum hitelességének igazolására. Az igazolvány díjmentesen lesz elérhető, és azt a kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein, valamint angolul állítják ki. A be nem oltottakkal szembeni hátrányos megkülönböztetés megelőzése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az oltási igazolvány mellett hozzanak létre olyan igazolványokat is, amelyek igazolják az elvégzett koronavírustesztek eredményeit, illetve azt, hogy az igazolvány tulajdonosa felgyógyult a koronavírus okozta megbetegedésből.

Az igazolvány korlátozott számú információt tartalmaz, például a nevet, a születési időt, a kiállítás dátumát, a védőoltásra, tesztre, illetve a felgyógyulásra vonatkozó releváns információkat és az igazolvány egyedi azonosítószámát. Ezeket az adatokat csak az igazolványok hitelességének és érvényességének megerősítése és ellenőrzése céljából lehet ellenőrizni. Az igazolvány valamennyi uniós tagállamban érvényes lesz, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc is csatlakozhat ahhoz - derült ki az uniós bizottság közleményéből.

Ursula von der Leyen az AstraZeneca gyógyszergyártó oltóanyagának esetleges negatív mellékhatásaira vonatkozó kérdésre válaszolva kijelentette: bízik a brit-svéd gyógyszercég és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcinában.

Beszélt arról is, hogy az Európai Bizottság fontolgatja, miként lehetne szigorúbbá teheti a koronavírus elleni, Európában gyártott vakcinák exportját.

Megjegyezte, az EU ez idáig mintegy 41 millió adag oltóanyag exportjához járult hozzá az év eleje óta. Hozzátette, e tekintetben az testület biztosítani kívánja a viszonosság és az arányosság elvét a kedvezményezett oltóanyaggyártó országok között. Ha a helyzet nem változik, akkor át kell gondolkodni, hogyan lehet az oltóanyaggyártó országokba irányuló exportot a viszonosság iránti nyitottságtól függővé tenni - tette hozzá.

Thierry Breton belső piacért felelős európai uniós biztos a sajtótájékoztatón feltett kérdésre válaszolva azt mondta, az Európa Unió oltási stratégiájában szereplő koronavírus elleni oltóanyagokon kívül számos jó oltóanyag létezik, - szavai szerint - közéjük tartozik az orosz fejlesztésű Szputnyik V oltóanyag is.

"Nincs okunk kételkedni ebben, ugyanis Oroszországnak kiváló tudósai vannak" - fogalmazott.

Mivel az orosz oltóanyaggyártónak nehézségei vannak a tekintetben, hogy kielégítse a vakcina iránt megnövekedett igényt, az Európai Uniónak szabad gyártókapacitásával esetlegesen segítséget kell nyújtania Oroszországnak - tette hozzá az uniós biztos.

Tóth Edina fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő Brüsszelben, magyar újságíróknak nyilatkozva kijelentette: amíg Brüsszel a vakcinabeszerzéssel, vakcinaháborúval van elfoglalva, addig emberek hallnak meg. Európának nem oltási igazolványra, oltóanyagra van szüksége - emelte ki. A képviselő szomorúnak nevezte, hogy Brüsszel elrontott vakcinabeszerzése miatt az Európai Unió területén alacsony az átoltottsági arány. Hozzátette: minden magyarországi beoltott a védettségi igazolást meg fogja kapni.

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, az unióban egységes oltási igazolvány bevezetése "egyelőre több kérdést vet fel, mint amennyi válasszal szolgál".

Kijelentette: egyetlen uniós állampolgárt sem érhet hátrány az utazásai során azért, mert nem az Európai Unió által engedélyezett vakcinatípussal oltották be. Hozzátette, egyetlen megnyugtató és egyszerű megoldás látszik, mégpedig, ha az orosz és kínai oltóanyag-gyártók vállalják az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálatát és engedélyeztetési folyamatát.

Alexander De Croo belga miniszterelnök "jó hírnek" nevezete az európai zöld igazolvány bevezetésére tett javaslatot, amelyre véleménye szerint szükség van a nyári utazások biztonságos megtervezéséhez. Hozzátette, a javaslat jó alap arra, hogy elkerülhető legyen a beoltottak és a be nem oltottak közötti megkülönböztetés.

Macron és Morawiecki támogatják az uniós oltóanyag-beszerzési politikát

Emmanuel Macron francia államfő és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök támogatásáról biztosította szerdán az uniós oltóanyag-beszerzési politikát és az európai szolidaritás fontosságát hangsúlyozta a kérdésben kétoldalú párizsi találkozóján.

"Az európai keret elfogulatlanságot, szolidaritást és megbízhatóságot tesz lehetővé az állampolgáraink számára" - fogalmazott Emmanuel Macron a lengyel kormányfővel a francia elnöki hivatalban elköltött munkaebédjüket követő közös sajtótájékoztatójukon.

A szállítási késedelmekre utalva a francia elnök úgy vélte, hogy a közös beszerzéssel az oltások gyártásának üteme fokozatosan nőhet, és "Európa lesz néhány hónapon belül a világ egyik olyan térsége lesz, ahol a legtöbb vakcinát gyártják".

"Most éljük a legnehezebb heteket, jól tudjuk, de egyértelmű, hogy vannak perspektívák előttünk, és Európa által leszünk erősebbek ezen a területen is" - hangsúlyozta Emmanuel Macron.

"Európának szolidáris választ kell adnia azokra a nehézségekre, amelyekkel szembe néz" - fogalmazott Mateusz Morawiecki, aki ugyanakkor azt is jelezte, hogy "a oltóanyag-gyártókra nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy az oltási program felgyorsuljon".





MNO - MTI