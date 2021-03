Gulyás: nincs még itt az ideje a lazításnak

Nincs még itt az ideje a lazításnak, az egyetlen védekezési mód, ha az oltás folytatódik - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

2021. március 18. 14:35

Gulyás Gergely kiemelte: a szakértők szerint közel vagyunk a harmadik hullám csúcsához, és a számok rendkívül rosszak, de az egészségügyben rendelkezésre állnak szabad kapacitások.

Hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, tegyen meg mindent, hogy a kontaktusok számát csökkenthessék, így gyorsan visszahúzódhat a mostani hullám. Ha gyorsan oltanak és sokan regisztrálnak, akkor negyedik hullám már nem lesz - közölte.

A tárcavezető azt mondta: talán már hetekben, napokban lehet számolni az időt a korlátozások lazításáig.

Kifejtette: a harmadik hullám csúcsa még nehezebb lehet, mint a másodiké volt. Szerdán 207-en haltak meg, több mint 6500 új fertőzött van, több mint 10 ezren vannak kórházban, és 1170-en lélegeztetőgépen - közölte.

Gulyás Gergely köszönetet mondott a megfeszített munkát végző orvosoknak és ápolóknak. További 11 ezer szabad kórházi ágy és 1700 lélegeztetőgéppel felszerelt ágy van - mondta. Hozzátette: a védekezésben a rezidensek és a medikusok is részt vehetnek, vagyis a személyi állomány is bővebb, mint korábban volt, nincs kapacitásprobléma.

A miniszter fontosnak nevezte, hogy mindenhonnan szerezzenek be oltóanyagot, ahonnan csak lehet. Magyarország Európa legjobbjai között van az oltás tekintetében, Málta után itt oltották be lakosságarányosan a legtöbb embert - mutatott rá.

Kitért a konzultációra is, azt mondta, rendkívül népszerű volt. Este nyolckor zárják, az eredményeket pedig a hétvégén nyilvánosságra hozzák - közölte.

Gulyás Gergely szerint közel vagyunk ahhoz, hogy a nyitás megkezdődhessen, és a konzultáció alapján döntenek annak lépéseiről, valamint arról is, hogy a védettségi igazolványokhoz milyen jogosítványok kapcsolódjanak.

Arról is beszélt, hogy a védettség szempontjából továbbra is az a legfontosabb, hogy a legveszélyeztetettebbek, a legidősebbek és a krónikus betegségekkel küzdők legyenek beoltva, ezért helyes az oltási stratégia.

Hangsúlyozta: többlépcsős újraindításban gondolkodik a kormány, azt szeretnék, ha objektív számokkal lehetne meghatározni, hogy mikor lehet nyitni, a nyitást így az oltottság mértékéhez kötik.

A tárcavezető közölte: pénteken ülésezik az operatív törzs a miniszterelnök részvételével, majd Orbán Viktor rádióinterjújában bejelenti a következő időszakra vonatkozó terveket, intézkedéseket.

Megjegyezte: jelenleg a beoltottak száma 1 441 706, és 421 915-en már a második adagot is megkapták.

Elmondta: zajlik a védettségi igazolványok postázása, 1 millió 440 ezer darabot már legyártottak. Már postán van 1 millió 260 ezer igazolvány, tehát rövid időn belül megkapják a dokumentumot az érintettek - magyarázta.

Elérhető a kormány reményei szerint júniusig, vagy akár már májusra a magyar lakosság teljes átoltottsága - közölte a miniszter.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, minden olyan vakcinát, amely Magyarországra érkezik és ellenőrzött, illetve nem kötelező félretenni a második oltásra, egy héten belül beadják.

Kifejtette: a beérkezett orosz és kínai vakcinákat a Nemzeti Népegészségügyi Központ megvizsgálja, ez néhány napot igénybe vesz.

Közölte, szigorú szabályok vonatkoznak a második oltás beadásának időpontjára, ezért ha addig garantáltan nem érkezik szállítmány, a második oltást félre kell tenni.

Hozzátette: "Brüsszel elrontotta a vakcinabeszerzést", ezért van szükség keletről jövő vakcinákra. Magyarországon a beadott és a jövőben rendelkezésre álló oltások valamivel több mint a fele keleti vakcina lesz - közölte.

A miniszter szerint nincs érdemi különbség a Magyarországon elérhető vakcinák között. Kitért arra, hogy reményeik szerint csütörtökön - az Európai Gyógyszerügynökség nyilatkozatával - véget érnek az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatos bizonytalanságok.

Hangsúlyozta, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint megbízható az AstraZeneca oltóanyaga.

Elmondta, a kormány az AstraZenecával kapcsolatban felmerült bizonytalanságok ellenére úgy látja, hogy az oltás védettséget nyújt és nem jár komplikációval, mellékhatásokkal.

Hozzátette: az oltás után kialakult komolyabb egészségügyi problémát alaposan ki kell vizsgálni, de ezeknek a mértéke olyan szerény, hogy nem lehet feltételezni, hogy összefüggés van a súlyosabb esetek és az AstraZeneca vakcinája között.

Gulyás Gergely közölte, szakmai kérdésről van szó, és az európai mellett a magyar hatóság is vizsgálja a kérdést.

Közölte, tárgyalnak továbbra is mindenkivel, aki áprilisban és májusban tud vakcinát szállítani Magyarországra. Megjegyezte, vannak lehetőségek, de a részleteket csak a szerződés megkötése után ismertetik.

Ismertetése szerint a kínaiak a szerződéses határidőnél előbb küldték az oltóanyagokat, az oroszok a februári lemaradást - ígéretük szerint - március végéig teljes egészében behozzák.

A miniszter szerint a harmadik hullám tetőzése utána radikálisan csökkenhetnek a számok, ami az oltásnak is köszönhető. Közölte azt is, hogy a 65 év felettiek kétharmada regisztrált eddig oltásra, a jelentkezők felét pedig már be is oltották. A vírust eddig igazoltan félmillióan kapták el Magyarországon, a látencia azonban négyszerestől tízszeresig terjedhet, azaz egyes becslések szerint akár ötmillióan is áteshettek a betegségen - válaszolta arra a kérdésre, hányan lehetnek védettek a koronavírus ellen.

Kijelentette: a jelenleginél két és félszer több lélegeztetésre szoruló embert is el tudna látni az egészségügy, a katasztrófavédelemnek pedig további ágyszámnövelésre is van terve, de ennek megvalósítására valószínűleg már nem lesz szükség.

A szabad kórházi ágyak számát firtató kérdésre Gulyás Gergely rögzítette, nincs olyan térség, ahol komoly probléma lenne. Kifejtette: a fertőzés mértéke nem azonos az országban, a brit mutáns Szlovákiából érkezett, ezért Észak-Magyarországon magasabb a fertőzöttség és a kórházakban is ott van kevesebb szabad kapacitás.

Hozzátette: a kapacitásokat az Országos Kórházi Főigazgatóság szinte percről percre követi, ha bárhol egy kórház betelik, akkor megváltoztatják a betegutat.

Elmondta, több mint 10 ezer kórházi ágy szabad és a matematikusok szerint 14-15 ezernél nem lesz több a kórházban ápolt betegek száma a koronavírus-járvány harmadik hullámának csúcsán sem. Közölte, ha mégis többen kerülnek kórházba, a katasztrófavédelemnek jóval 20 ezer feletti ágyszámra is van terve.

Hangsúlyozta: rendelkezésre áll elegendő kapacitás, ezzel kapcsolatban pedig a Magyar Orvosi Kamarát is felelősségteljes nyilatkozatra kéri.

Leszögezte: Brüsszelhez kell fordulni minden olyan kérdéssel, amely az egyes vakcinák kiosztását érinti, azok nyilvánosságra hozatalát ugyanis az unió tiltja.

Megjegyezte: "felháborító, hogy az átláthatóságot követelő Brüsszel ezt a saját szerződései tekintetében nem tartja irányadónak".

A miniszter álhírnek minősítette azokat az értesüléseket, amelyek megyénkénti, regionális védekezésről, szigorításról szóltak.

Hangsúlyozta: az első számú parancs jelenleg az életmentés, ezért elsősorban a 65 év felettieket oltják és nem például az érettségiztető tanárokat. Az érettségik május-júniusban vannak, addigra már igen sokan be lesznek oltva, akkor már az érettségik biztonságosan lebonyolíthatók - jegyezte meg.

A mintegy négyezerötszáz bírót és ügyészt azért oltották be, mert bizonyos igazságszolgáltatási funkciók nem állhatnak le, például a bűnözők előzetes letartóztatásba helyezése - mutatott rá.

Gulyás Gergely kérdésre beszélt arról, hogy az újranyitási terv tartalmazni fogja, hogy milyen jogosítvány társul majd az oltási igazolványhoz. Megjegyezte, ez egy nehéz társadalmi kérdés, mert ugyan elvileg senkinek nem lesz rosszabb attól, ha a valaki más szabadabban mozog, mégis sokan méltánytalannak érzik, hogy más esetleg szállodába mehet, miközben ők is regisztráltak az oltásra, csak még nem kapták azt meg.

Kitért arra is, az, hogy valakit beoltottak, bekerül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) adatai közé, és ez alapján minden beoltott automatikusan, postai úton megkapja a védettségi igazolást. Az oltottak igazolásán érvényességi idő nem szerepel, mivel ma még nem lehet tudni, hogy mennyi ideig nyújtanak védettséget a vakcinák.

A betegségen átesettek igazolása a betegségtől számított fél évig érvényes, aki pedig laboratóriumi vizsgálattal igazolja, hogy a szervezete ellenanyagot termel, négy hónapig érvényes védettségi igazolványt kap.

Megjegyezte, előfordulhat, hogy valaki, aki átesett a betegségen majd be is oltották, két igazolást kap, de ezekkel, mivel névre szólnak, nem lehet visszaélni.

Arra kérdésre, hogy miért nem beszélhetnek szabadon a kórházvezetők a Covid-osztályokon történtekről, úgy felelt, naponta sokkal több orvost, kórházi vezetőt lát nyilatkozni, mint valaha, ami érthető és indokolt, azt viszont nem tartaná helyesnek, ha különböző tv-társaságok a kórházakban "sajátos katasztrófaturizmusként nehezítenék az ott folyó munkát".

Gulyás Gergely hangsúlyozta: nem igaz, hogy a kórházakban rangsorolják a betegeket, hogy kit küldenek intenzív osztályra, lélegeztetőgépre. Olyan értelemben kell rangsorolni, hogy melyik beteg tünetei indokolják a lélegeztetőgépre kerülést - mondta, hozzátéve, hogy vannak szabad ágyak és a humán kapacitás is rendelkezésre áll.

A tárcavezető szemenszedett hazugságnak nevezte, hogy a háziorvosok listát kapnak arról, hogy ki milyen oltást kaphat. Természetesen, ahol több vakcina áll rendelkezésre - leginkább a kórházi oltópontokon -, ott lehet választani a vakcinák közül, de mindegyik vakcina biztonságos.

Kitért arra: az oltás során természetesen vannak nehézségek, hibák, várakozás, de összességében, ahhoz képest hogy egy nap 50-60 ezer és 150 ezer között van az oltottak száma, jól működik az oltási rendszer, jól szervezett az oltási program.

Elmondta, a Janssen vakcinájának szállítási ütemezéséről még nem kaptak tájékoztatást.

Arra a felvetésre, honnan tudta a miniszterelnök már novemberben, hogy baj lesz a nyugati vakcinabeszerzésekkel, Gulyás Gergely azt mondta, bár a titkosak a szerződések, de azt lehetett látni, hogy például a Pfizerrel mikor kötött az EU, és mikor Izrael szerződést. Ebből már lehetett látni, hogy baj lesz, az unió sok hónapos késedelmet szenvedett a megállapodásokkal - mondta.

Beszámolt arról is, hogy ezelőtt három héttel jelezte, megkezdődik a kormánytagok oltása. Arról nem tudott nyilatkozik, milyen vakcinával oltották be a minisztereket. Gulyás Gergely azt mondta, őt Szputnyik vakcinával oltották.

A miniszter elmondta, nem tud arról, hogy Magyarországon az AstraZeneca vakcinája miatt bárki meghalt volna, illetve az oltás után hunyt volna el.

Szólt arról is, hogy a magyar orvosok kötelesek beadni azt az oltóanyagot, amelyet a hatóságok megvizsgáltak és engedélyeztek. Egy orvos nagyobb felelőtlenséget nem követhet el, mint hogy kétségeit hangoztatja egy vakcinával szemben - fogalmazott.

Beszámolt arról is, hogy az uniós tagállamok több mint harmada érdeklődik a magyar kormánynál a vakcinabeszerzésekről, amíg azonban ezen országok nem adnak erről tájékoztatást, a magyar kormány sem teszi ezt.

Hangsúlyozta: már három német tartományi miniszterelnök - a szélsőbaltól a jobboldalig - nyilatkozott a Szputnyik V oltóanyag engedélyezésének szükségességéről, amelyet várhatóan az európai gyógyszerügynökség hamarosan meg is tesz. Hozzátette: a kínai készítmény adja a legteljesebb védettséget a mutánsvírusok ellen a legtöbb szakértő szerint.

Álvitának tartja a magyar kormány a vakcina-igazolványról szóló brüsszeli vitát - jelentette ki. Mint mondta, az arról szóló eljárás két hónap múlva záródhat le, addigra azonban Magyarország remélhetőleg túl lesz a nehezén. "Brüsszeltől senki nem igazolványt vár, hanem vakcinát"- szögezte le.

Kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely közölte, soha nem volt olyan terve a kormánynak, hogy kötelezővé tegye az FFP2-es maszkot; a maszkviselés kötelező, bármilyen maszk megfelel.

A nemzetközi sportversenyek magyarországi megrendezésével kapcsolatban elmondta, néhány európai és olimpiai kvalifikációs versenyt tartanak meg, de ezeknél a fertőzés kockázata kicsi, sokkal nagyobb kockázatot jelent a határmenti ingázás.

A szépségipar kinyitásáról közölte, jövő héten még erre nincs lehetőség, de tudják, hogy ezeknek a szolgáltatóknak a nagyhét különösen fontos, a járványügyi helyzettől függ, mikor tudnak a szabályokon változtatni.

A koronavírusos betegek kezelésére szolgáló Favipiravir már valamennyi magyar gyógyszertár számára elérhető, akár magyar gyártásból is, így kellő mennyiségben rendelkezésre áll - ismertette.

Arra a kérdésre, amely Czeglédy Csaba esetleges indulását firtatta a jövő évi választáson, azt mondta: reméli, hogy nem lesz olyan párt, amely egy korábban bűncselekmény miatt elítélt és jelenleg is adócsalás miatt eljárás alatt álló embert elindít. "Tudjuk, hogy a baloldalnak van hajlama arra, hogy elindítsanak" ilyen embereket.

Arra a felvetésre, hogy Fekete-Győr András, a Momentum elnöke egyes jobboldali újságírókat egy időre eltiltana a szakmája gyakorlásától, azt felelte: ez nem egyeztethető össze a sajtószabadsággal. Az 1989-90-ben kialakult alkotmányos kereteket azonban az ellenzék nem tartja tiszteleten sem tettekben, sem szavakban.

Szólt arról, hogy a kormány nem akarja magához venni a közétkeztetést az önkormányzatoktól.

Arra a kérdésre, hogy a magyar kormány tisztviselői foglalkoztak-e katolikus papok kiskorúak elleni zaklatási ügyeivel, Gulyás Gergely azt felelte: a kormány minden pedofil cselekedetet betegesnek, elfogadhatatlannak tart, ami egyben súlyos bűncselekmény is, így fel kell lépni ellene. "Ugyanakkor kár ebben a katolikus egyházat kiemelni, főleg akkor, amikor a magyar közéletben is sokan vannak, akik a pedofilokat mentegető, vagy mentegetni látszó nyilatkozatot tesznek, Révész Sándortól Kőszeg Ferencen át" - tette hozzá. Szerinte jó lenne, ha a balliberális megmondóemberek visszavonnák nyilatkozataikat - jegyezte meg.

Kérdésre beszámolt arról is, hogy a légiipar összesen 2 milliárd forintnyi adókedvezményben részesült a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben, ezen belül az egyes cégek részesedése adótitoknak minősül.

Kérdésre ismertette, 70 ezer euróba kerül a kormány által vásárolt Airbus 330-as repülőgép egy kínai útja, míg korábban, bérelt repülőgéppel 200 ezer euróba került egy út. Tehát egyharmadába kerül, ha saját repülővel hozzák Magyarországra a kínai vakcinát - jegyezte meg.

Arra a kezdeményezésre, hogy a Magyarországon lakcímmel rendelkező, de a szavazáskor külföldön tartózkodók is szavazhassanak levélben 2022-ben, azt felelte: választást megelőző évben már nem lehet változtatni a szavazási szabályokon. Az előírások azonban jók, "hiszen ha valaki külföldön lakik, akkor levélben is szavazhat (.), aki viszont Magyarországon lakik, az személyesen szavazzon".

A tárcavezető Vera Jourová európai uniós biztosnak a magyar, lengyel és szlovén sajtószabadságért aggódó kijelentéseire reagálva azt mondta: miközben az Európai Bizottság elrontotta vakcinabeszerzést, aközben az "általunk persona non gratának tekintett Vera Jourová biztos" különböző országokkal szemben fellépést tervez. "A védekezést tehát nem segítik vagy megnehezítik, a vakcinabeszerzést elrontják és közben országokat vegzálnak" - fogalmazott, hozzátéve, hogy Vera Jourová teljesen alkalmatlan arra a bizottsági tisztségre, amit betölt és nyilvánvalóan gyűlöletet érez Magyarország iránt.

MTI