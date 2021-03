A Fidesz elhagyja az Európai Néppártot

A hírt Novák Katalin, a kormánypárt külügyekért felelős alelnöke közölte. Időközben az EPP is megerősítette, hogy a Fidesz néppárti tagsága véget ért.

2021. március 18. 20:32

Novák Katalin, a Fidesz külügyekért felelős alelnöke jelentette be csütörtökön, hogy a kormánypárt elhagyja az Európai Néppártot (EPP). A lépésre két héttel azután került sor, hogy a Fidesz a néppárt európai parlamenti frakciójából már kilépett. Az ernyőpárt főtitkárának, Antonio López-Istúriz White-nak címzett levélben a Fidesz kilépési szándékáról tájékoztatta az EPP elnökségét.

Novák Katalin Facebook posztjában úgy sorolja a szakítás melleti érveket:

2015-ben, a bevándorlási válság idején kiderült, hogy a Néppárt a migráció támogatásában látja a jövőt, a magyarok azonban elutasították azt, és egyértelművé tettük, hogy nem szeretnénk azon országok sorsára jutni, ahol már visszafordíthatatlanná vált a tömeges bevándorlás hatása.

Most, amikor a koronavírus-járvány elleni védekezés köti le a döntéshozók minden energiáját, az Európai Néppárt frakciójában ahelyett, hogy az uniós vakcinabeszerzés körüli problémákra keresnének megoldást és segítenék a hatékony védekezést, titokban olyan alapszabály-módosítást készítettek, amely lehetővé tette, hogy a demokratikusan megválasztott fideszes képviselőket megfosszák képviselői jogaik gyakorlásától.

Az elmúlt években kiderült, hogy a legtöbb kérdésben az Európai Néppárt már baloldali értékeket képvisel, amivel mi nem tudunk azonosulni. Ahogy több vezető is kifejtette: a Néppárt már nem jobboldali párt. Ezt mi tudomásul vesszük.

Jöhetnek az új szövetségesek

Nem kellett sokat várni rá, hogy a pártcsalád lengyel elnöke, Donald Tusk reagáljon a hírre. A politikus a Twitteren úgy kommentálta a döntést: „A Fidesz elhagyta a kereszténydemokráciát. Lényegében már évekkel ezelőtt”

A Fidesz 2019 márciusa óta működött felfüggesztett tagsággal a néppártban, ám lényegében 2019 decembere után, Donald Tusk elnökségével romlott meg igazán a viszony a kormánypárt szerint egyre inkább balra tolódó pártcsaláddal.

A néppártból való távozás lényegében az első politikai lépés ahhoz, hogy a Fidesz az uniós parlamentben és az európai porondon egyaránt újfajta szövetségesekkel működjön együtt.

Pár hete Orbán Viktor miniszterelnök-pártelnök egy publicisztikájában azt írta: „A mi feladatunk is világos. Most az EPP nélkül kell felépíteni az európai demokratikus jobboldalt, amely otthont nyújt azoknak az európai polgároknak, akik nem akarnak migránsokat, nem akarnak multikulturalizmust, nem estek LMBTQ-őrületbe, védik Európa keresztény hagyományait, tisztelik a nemzetek szuverenitását, és nemzetüket nem a múltjuk, hanem a jövőjük részének tekintik”.

A néppárt is megerősítette a szakítást

Időközben az Európai Néppárt a Twitteren megerősítette, hogy megkapták a magyar levelet, s ezáltal – a pártcsalád szabályzatának 9. cikkelye alapján – véget ért a Fidesz EPP-beli tagsága.

Judi Tamara (Brüsszel)

Az olasz Liga és a lengyel Jog és Igazságosság a kiemelt partnerek

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Novák Katalin, a Fidesz külügyekért felelős alelnöke jelentette be csütörtökön, hogy a kormánypárt elhagyja az Európai Néppártot (EPP). A lépésre két héttel azután került sor, hogy a fideszes képviselők a néppárt Európai Parlamenti frakciójából már kiléptek.

Az EPP-ből való távozás lényegében az első politikai lépés ahhoz, hogy a Fidesz az uniós parlamentben és az európai porondon egyaránt újfajta szövetségesekkel működjön együtt.

Pár hete Orbán Viktor miniszterelnök-pártelnök egy publicisztikájában azt írta: „A mi feladatunk is világos. Most az EPP nélkül kell felépíteni az európai demokratikus jobboldalt, amely otthont nyújt azoknak az európai polgároknak, akik nem akarnak migránsokat, nem akarnak multikulturalizmust, nem estek LMBTQ-őrületbe, védik Európa keresztény hagyományait, tisztelik a nemzetek szuverenitását, és nemzetüket nem a múltjuk, hanem a jövőjük részének tekintik”.

Magas szintű kormányzati forrásaink szerint immár „nem az a kérdés, hogy mi fog történni, hanem hogy mikor” – hangoztatva, hogy az említett jobboldali együttműködésben a magyarok mellett az olasz Liga és a lengyel Jog és Igazságosság a kiemelt partnerek.

– Vannak ezenkívül olyan pártok, amelyek bár meghatározók, még a jobboldalon belül is vitát váltanak ki. Közülük sokan nem véletlenül vannak egymástól különböző európai pártban – fogalmazott a helyzetet jól ismerő forrásunk, aki szerint az említett hármas – a Fidesz, a Liga, a Jog és Igazságosság – között nincsenek lényegi politikai véleménykülönbségek, együtt tudnak működni egymással. A további szereplőkkel való (a spanyol Vox, az Alternatíva Németországnak, a francia Nemzeti Tömörülés, az osztrák Szabadságpárt, illetve az Olasz Testvérek ) kooperáció viszont már felvet kérdéseket.

Középtávú együttműködés mint lehetőség?

Arról nem is beszélve, hogy a jobboldali együttműködés létrejötte az Európai Néppártot is mozgásra kényszerítheti. – Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a néppárt a közeljövőben tovább tolódik a baloldal és a liberálisok felé. De ez közel sem biztos. Mi van akkor, ha a néppárton belül azok az erők kerekednek felül, akik a pártot jobbközépre kormányoznák vissza? – latolgatta fideszes forrásunk, annak a lehetőségét is felvetve, hogy középtávon akár a jobbközép néppárt jobboldali szövetségeseként is működhetne a Fidesz részvételével alapított jobboldali együttműködés.

Utóbbi a néppárt szűkülő európai mozgásterét is növelhetné. – Ezt a lehetőséget sem érdemes teljesen kizárni – fogalmazott. A néppárti-jobboldali együttműködésbe viszont a mindkét oldalon egyaránt „vitás megítélésű” pártok közül számos nem férne bele.

Annyi bizonyos, hogy a Fidesz saját álláspontja heteken belül ismertté válhat, ezt irányozta elő a pártcsaládból való csütörtöki kilépés is.

