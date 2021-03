Puli indul a kísérő égitestre – Holdjegyzetekkel

A 2010-ben alapított Puli Space Technologies olyan könnyű, olcsó holdjárók és egyéb eszközök fejlesztésén dolgozik, amelyek a szélsőséges holdi környezetben is működőképesek és használhatók.

2021. március 19. 08:54

A Puli, egyelőre az Alpokban egy gleccseren – © OeWF, Claudia Stix

A NASA-díjas Puli Space időkapszulája első magyar hasznos teherként juthat fel a Holdra 2021 végén a Peregrine holdszondán. A NASA műszerivel együtt utazik majd az a Téridő Plakett, amely a magyarság kollektív emlékezetének lenyomatát őrzi majd. A 2010-ben alapított Puli Space Technologies olyan könnyű, olcsó holdjárók és egyéb eszközök fejlesztésén dolgozik, amelyek a szélsőséges holdi környezetben is működőképesek és használhatók. A cég vezetőjét, Pacher Tibort kérdezte a Gondola.





Pacher Tibor

– Igazgató úr, az Ön csapata további fejlesztésekben gondolkodik. Ilyen a NASA által 225 ezer dollárral támogatott holdi vízszimatolójának fejlesztése, amely tavaly elnyerte a holdi erőforrások kategória első díját az amerikai űrügynökség versenyén. Ez a nemzetközi siker mekkora lökést adott a Puli Space Technologies-nek?

– Nagyon örülök az elismerésnek, és büszke vagyok a csapat munkájára. Azt gondolom, hogy nagyot nőtt az ázsiónk, és remélem, hogy korábbi kritikusaink is átgondolják megítélésünket. Egy, a NASA számára is fontos fejlesztéssel a nemzetközi porondon is szintet tudunk lépni, és bízom benne, hogy ezzel a magyar innovációnak is jó cégére leszünk.

Így látták a Pulit, az Alpokban – © OeWF, Claudia Stix



– A Puli Space Technologies a Téridő Plakettel a magyarság kollektív emlékezetének lenyomatát szeretné a Holdra küldeni. Miért fontos, hogy a XXI. századi magyarságról több tízezer évig olvasható holdjegyzetek maradjanak fenn?



– Azt gondolom, mint minden kultúrának és népcsoportnak, a magyarságnak is fontos saját értékeinek tudatosítása. Erre teszünk egy kísérletet, a Téridő Plaketten a magyarság kollektív emlékezetének egy szeletét szeretnénk megőrizni a jövőnek, egy sokszínű tablót arról, hogy most, 2020-2021-ben hogyan látjuk a világot, mire szeretnénk emlékezni mi, magyarok. Olyan emlékeket, történeteket, teljesítményeket gyűjtünk, melyekről közösen úgy gondoljuk, hogy méltó arra, hogy gazdagítsa akár évezredek múlva is azt a képet, amit a XXI-ik századi Magyarországról az akkori olvasók, kutatók látnak majd.

Ezt látta a Puli, egyelőre az Alpok egyik gleccserén – © OeWF, Claudia Stix

– A Puli alumínium Téridő plakettje az örökkévalóságnak szóló üzenetekkel a NASA 11 tudományos műszerével együtt utazik a Holdra az Astrobotic cég Peregrine nevű leszállóegység fedélzetén, amely ott is marad a Föld kísérőbolygóján. A NASA sikereiben eddig is hatalmas részük volt amerikai magyarjainknak. A Puli hogyan akar a nemzetközi űrközösség tagja maradni a következő évtizedekben is?

– A vízszimatolóval a holdi erőforrások felderítésében élen szeretnénk járni. Ehhez – a gőzerővel folyó fejlesztés mellett – aktívan keresünk további lehetséges partnereket közös küldetések megvalósítására. Puli holdjáróinkkal pedig nem csak a Hold felszínén szeretnénk kiváló mobilitást biztosítani, célunk, hogy a harmincas években a Marson is szaladjanak Pulik.

A Puli csapata - © OeWF, Claudia Stix

– Önök március végéig várják cégek, civil szervezetek és magánszemélyek jelentkezését, hogy saját történeteikkel, üzeneteikkel gazdagítsák a közösen összeállított Téridő Plakett tartalmát. A 25 éves múltra visszatekintő, mind az öt földrészre eljutott magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard szervezésén munkálkodó Balass Kard Művészeti Alapítvány hogyan érheti el a Téridő Palkettre kerülést?

– Örömmel látnám a Balassi Kard Alapítvány Holdjegyzetét a Téridő Plaketten! Ezzel az Alapítvány történetének és díjazottjainak egy újabb méltó emléket lehetne állítani. A Puli vállalja, hogy az Alapítvány Holdjegyzetének (akár többnek is) finanszírozáshoz 30%-ot saját erőből hozzátesz; bízom benne, hogy az Alapítvány nemzetközi közössége és támogatói a Balassi Kardot is segítenek elrepíteni a Holdig!

Molnár Pál

gondola