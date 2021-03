Egy igazi párttitkár

2021. március 20. 00:20

Szaniszló Sándor 2014-ben még az MSZP-t gyengítette, azóta már a DK-t erősíti. Fotó: MTI/Beliczay László

Nagyon komolyan veszi az ellenzék ezt az oltásellenesség dolgot. Minden beadott oltás úgy fáj nekik, mintha náluk jelentkeznének azok a nemlétező mellékhatások, amelyekkel dr. Gődény hívei riogatják egymást privátban. És tényleg büszkék magukra, nem törődve a saját maguknak okozott politikai károkkal, csak mennek a saját rögeszméjük után. Csak ne orosszal, csak ne kínaival, csak olyannal, amit majd késő ősszel szállítanak le, csak olyannal, amiről most mondta a gyártó, hogy hiába ígérte meg, nem szállítja le. Csak ne.

Azt gondolhattuk volna, hogy gyorsabb az információáramlás a DK-ban és mondjuk egy kerületi polgármesternek szól valaki, hogy már csak stikában nyomják az összeesküvés-elméletes rajongóknak az oltásellenes rémhíreket. Nyilvánosan már a kevés oltás a fő témájuk és persze az, hogy sokkal több kínai vakcina kellene, de ez is csak percekig lesz így, jön valami másik fajta riogatás. De Szaniszló elvtárs valahogy kimaradt a körlevélből vagy tévesen értelmezte azt. Mondjuk akinek naponta többször kell csillogó szemekkel egymással teljesen ellentétes dolgokat mondani nyilvánosan, az könnyen belezavarodik a saját álláspontjába. Megérne egy alapos bűnügyi nyomozást – már csak a rémhírterjesztés törvényi tényállásának értelmezése miatt is –, hogy egy hivatalos személy, egy kerületi polgármester riogathat-e azzal, hogy a kvázi életmentő gyógyszert elszállítják a kerületéből? Az, hogy nem is szállítják el, az már csak hab a tortán. Ahogy az is, hogy egy felelős vezetőnek, aki az emberek egy meghatározott körének, a kerület lakosainak a jólétéért felel, talán az lenne a dolga, ha még be nem adott vakcináról hall, hogy először tájékozódjon, mielőtt baromságokat posztolgat. Aztán meg intézkedjen, hogy ha tényleg van felhasználható készlet, azt a kerületén belül használják fel.

Szaniszló Sándor szavazói büszkék lehetnek magukra. Egy igazi DK-st választottak maguknak, egy igazi párttitkárt, aki csak a párt irányvonalát nyomja, és elemi szinten sem érti a kerülete problémáit, a járványt, az oltást, az emberek félelmeit, csak a kormánynak akar ártani. Mert ez Gyurcsány Ferenc politikai parancsa. De tényleg, mennyire kell elvakultnak, felelőtlennek lenni a jelenlegi járványhelyzetben, hogy valaki belemondja a gondjaira bízott emberek arcába, hogy nem is kell nektek a vakcina. Mert a kínai iránt nincs meg a “közbizalom” – írta ki a DK-s polgármester. A pártvonallal azonban ez esetben is szembement a valóság: dühös, a kínai oltóanyag iránt teljes bizalommal lévő emberek próbálták elmagyarázni Gyurcsány Ferenc párttársának, hogy akarják az oltást és nem tudtak arról, hogy van felesleg. Egyszerűen érthetetlen, hogy Szaniszló Sándor fejében mi van. Láthatólag képtelen felfogni, hogy mi egy polgármester kötelessége. Ez az ember ma, a veszélyhelyzetben egyszemélyben vezeti a kerületét, érzékelhetően politikai alapon. Nem hiszem, hogy egy polgármester alkalmassága jobban megkérdőjelezhető, mint Szaniszlóé, aki saját maga hozta nyilvánosságra, hogy nem érti a helyzetet és csak a pártja utasításait képes végrehajtani.

De az alkalmatlansága nem a pártja számára derült ki, hanem a választói számára. Szaniszló, mint pártkatona bizonyított, ezért a Gyurcsány Ferenc mögött összetömörülő ellenzéki pártok nem fogják leváltani, lemondásra kényszeríteni, hiszen nekik tökéletesen megfelel így. Az őt megválasztó szavazóknak kellene elgondolkozni azon, hogy vajon ilyen polgármestert akartak-e maguknak? Nehéz megérteni, mi lehet egy ilyen ember fejében. Milyen dolgokon “gondolkozhat” ez az ember a munkaidejében? Egyáltalán, hogy lehet polgármester valaki, akinek nem az őt megválasztó polgárok a legfontosabbak? Már rég letagadhatatlan, az ellenzék arra játszik, hogy a legtöbb embert elbizonytalanítsa az oltásokkal kapcsolatban és elérje: a lehető legtöbb ember ne fogadja el az orosz és a kínai vakcinát. Teszik ezt akkor, amikor kiderült, hogy drámai mennyiségű oltóanyag érkezik majd jóval később, mint ahogy az a gyártók és az Európai Bizottság korábbi kötelezettségvállalásaiban szerepelt. Félmillió AstraZenecáról derült most ki, hogy nem érkezik meg akkor, amikor szállítani kellett volna. Félmillió ember oltása szenved így késedelmet. Ez olyan bűne az EU-nak, amelyért emberéletekkel fizet Magyarország és minden EU-s tagállam.

A Magyarországot az Európai Egyesült Államokba beolvasztani akaró Demokratikus Koalíció számára az általuk istenített EU ilyen brutális hibája, bűne természetesen lényegtelen, lelkesen támogatják továbbra is a késlekedő nyugati gyártók gazdasági érdekeit. A DK alapelve ugyanis a következő: inkább később oltsák be a magyarokat, mint előbb, de csak nyugati vakcinával. Ez gazdasági és politikai érdeke az Európai Egyesült Államok hű vazallusának, a DK-nak. A magyarok nem számítanak. A baj csak az, hogy a DK-s Szaniszló gondolkodásmódja minden egyes olyan kérdésben megelőlegezi a DK későbbi álláspontját, amelyben ennek a csak állítólag magyar pártnak a magyarok érdekei és az európai gazdáik bármilyen érdekei között kell választani.

Szaniszló megüzente a saját választóinak, hogy mire számíthatnak, ha a polgármesterüknek meg kellene védenie őket. Bauer Tamás a minap arról értekezett, hogy nem lenne szabad kínai és orosz vakcinákat vennünk, mert ezzel tulajdonképpen megfosztjuk a kínai és az orosz embereket az oltástól. Ezeknek mindenki fontosabb, mint a magyarok. Újra és újra az arcunkba vágják ezt.

A rendkívül gazdag magyar nyelvben sincs szó, ami leírná, hogy mifélék ezek.

