A csapategység lehet a kulcs a lengyelek ellen

Marco Rossi szövetségi kapitány természetesen mindig győzelemre készíti föl a magyar nemzeti tizenegyet. Három válogatott mérkőzés következik: a legnehezebb ellenfél a lengyel válogatott lesz, velük mérkőzünk először.

2021. március 20. 12:50

A szövetségi kapitány rendkívül nehéz mérkőzésre számít Lengyelország ellen, de győzelemre készíti fel csapatát. Szerinte ennek kulcsa a válogatottat jellemző csapategység lehet. A jelenleg sérült Szoboszlai Dominik várhatóan májusban már teljes értékű edzésmunkát végezhet.

Férfi A-válogatottunk kerete kedden egy fővel bővült, a Cipruson légióskodó Lang Ádám is csatlakozott a csapathoz. A délutáni gyakorlás előtt Marco Rossi a telki edzőközpont centerpályáján tartott sajtótájékoztatót, melyen elmondta: adott esetben a döntetlen is jó eredmény lehet a lengyelek ellen, de ő kizárólag győzelemre tudja készíteni együttesét.

– Nehéz megmondani, hogy milyen játékkal készülnek ellenünk a lengyelek, de Paulo Sousát ismerve agresszív stílusra számítok, ellenfelünk várhatóan magasan nyomást próbál majd gyakorolni ránk, és igykeszik sokat birtokolni a labdát. A lengyelek legjobbját, Robert Lewandowskit az elmúlt két-három évben senkinek sem sikerült megállítani, hogy mi sikerrel járjunk, ahhoz egymást kisegítve, kompaktan kell játszanunk, hogy a lehető legkevesebb lehetőséget hagyjuk neki a kapunk előtt, és ugyanolyan erős csapategységre lesz szükségünk, mint ami eddig jellemezett bennünket. Tisztában vagyunk a lengyelek erejével, de győzelemre készülünk, más eredményre nem is tudnám felkészíteni a csapatot, azonban, a játék alakulása függvényében adott esetben a döntetlen is jó eredmény lehet ellenük. Örülök, hogy nemrégiben hosszú távú szerződést kötöttem a szövetséggel, a feladatom, hogy tovább fejlődjön a játékunk, és lehetőség szerint az eredményeink is. Ami Szoboszlai Dominik hiányát illeti, nem lesz egyszerű pótolnunk őt, de játszottunk már nélküle máskor is, és úgy is értünk el jó eredményt. Többen is helyettesíthetik őt, Kalmár Zsolt lehet az egyik ilyen játékos – fogalmazott Marco Rossi.

Szoboszlai Dominik menedzsmentje egyébként péntek este honlapján adott tájékoztatást a jelenleg sérült, válogatott labdarúgó állapotáról. E szerint „Dominik kezelése megfelelő ütemben halad, azonban a sérülés helye és jellege miatt fokozott türelemre van szükség, de előreláthatóan májusban már teljesértékű munkát végezhet a csapatával és készülhet az Európa-bajnokságra is.”

A sajtótájékoztató végén Gazdag Dániel elmondta: a válogatottban más poszton szerepel majd, mint klubcsapatában, de készen áll arra, hogy középpályásként is hasonló teljesítménnyel segítse a csapatot, mint a bajnokságban a kispestieket.

– Örülök, hogy korábban kezdhettük meg az edzőtábort, most a keret egyik felének kicsit több ideje van a felkészülésre, mint általában, ezt arra fogjuk kihasználni hogy taktikailag minél jobban felkészüljünk az előttünk álló három vb-selejtezőre – fogalmazott Gazdag.

mlsz