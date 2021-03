Karácsony Gergely influenszerekkel népszerűsíti magát

Gyurcsány Ferenc után újabb baloldali politikust láthattak az egykori valóságshow „sztár” nézői a Youtube-csatornáján.

2021. március 21. 09:50

Karácsony Gergely főpolgármester a Való Világ reality showjában szereplő Osváth Zsolt Youtube-műsorában adott interjút. A bulváros hangvételű beszélgetésben a főpolgármester imázsépítését szolgáló kérdéseken túl látszólag egy-egy rázósabb téma is felmerült: Osváth rákérdezett a Lánchíd tenderére vagy a főpolgármester ígéreteit számláló oldal 11-12 százalékos állására, a beszélgetés legnagyobb részében mégis az lett kidomborítva, milyen jó fej Karácsony Gergely. Korábban Gyurcsány Ferenc is tisztára moshatta magát ugyanebben a műsorban.

Az volt a szempont, hogy a legolcsóbb ajánlat nyerjen – állította Karácsony Gergely a Lánchíd-tender hátterét firtató kérdésre a bulvárceleb Osváth Zsolt Youtube-műsorában. A melegek érdekeit rendszeresen propagáló Osváth néhány komolyabb kérdést is próbált feltenni a főpolgármesternek, a Lánchíd tenderével kapcsolatban azonban a legfontosabb kérdés kimaradt: miért pályáztatták újra a Lánchíd felújítását Karácsonyék, majd hirdettek nyertest úgy, hogy az eredeti konstrukcióhoz képest ötmilliárd forinttal drágábban végzi el a rekonstrukciós munkálatokat ugyanaz a cég?

Gyurcsány Ferenc után Karácsony Gergely is a Zshow time című bulvárműsorban alakíthatta az imázsát Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A komolyabb kérdések között Ostváth a 2020-as, év végi fővárosi jutalmakat is firtatta, de különösebb vita nélkül elfogadta a főpolgármester leegyszerűsítő válaszát: – Kevesebb jutalmat adtunk ki, mint az elődünk. Azok a kollégák kaptak többet, akiktől megváltunk, és a jutalommal együtt kapták meg a végkielégítést is – állította Karácsony Gergely. Ahogy lapunk korábban megírta, a baloldali vezetésű főváros annak ellenére is komoly összegű jutalmakat osztott tavaly év végén, hogy eközben folyamatosan azt hangoztatta, hogy a kormány forráselvonásokkal sújtja őket, és nincs pénzük.

Korábbi cikkünkben rámutattunk, hogy több tucat városházi dolgozó kapott egymillió forint körüli bónuszt, de szinte minden érintett legalább az egyhavi fizetését megkapta prémiumként. A legnagyobb jutalmat – 7 225 000 forintot – egy titokzatos főosztályvezető kapta.

A balliberálisok összefogásában a főpolgármester esetleges miniszterelnök-jelöltként indulását firtatva Osváth Zsolt úgy fogalmazott: – Legyen előválasztás. Nem nagy titok, hogy valószínűleg azt Te fogod megnyerni – mondta a vlogger, amelyre a főpolgármester úgy reagált: – Hogy akarok-e miniszterelnök lenni vagy nem, számomra mindegy.

A főpolgármester azt is kifejtette, hogy amennyiben előválasztásra kerül sor, nem zárja ki, hogy megméreti magát. A főpolgármester szavai azért is érdekesek, mert ellentmondanak a tavaly decemberben szintén a miniszterelnök-jelölti szerepvállalását firtató kérdésre adott válaszának: „Egy politikus sose mondja azt, hogy soha, én mindig azt mondtam, és most is ezt gondolom, hogy nekem nincs ilyen ambícióm, sőt tovább megyek, nekem a hátam közepére kívánkozik egy ilyen kihívás.”

A beszélgetésben a melegek elfogadásán és a főpolgármester családi életén túl szó esett arról is, hogy Karácsony Gergely saját bevallása szerint nem Gyurcsány Ferenc bábja. Pártelnökként szoktak konzultálni, a baloldali összefogás DK-s vezére azonban nem szól bele a főpolgármester döntéseibe. Karácsonyt azzal is szembesítették, hogy a választási ígéreteinek csupán 11-12 százalékát valósította meg, amelyekre azonban részben kitérő választ adott, vagy például a tizennégy éven aluli gyerekek ingyenes tömegközlekedésének elmaradását a pandémia okozta bevételkieséssel indokolta.

Korábban Gyurcsány Ferenc is vendégeskedett a műsorban, aki a beszélgetés során többek között a következő kijelentéseket tette: – Az őszödi beszéd szerintem az egyik legnagyobb beszéd abban az időszakban. A legerősebb erkölcs, hogy nem értitek, meg kell változtatni! – jelentette ki büszkén a volt miniszterelnök. A rendőrterrorral kapcsolatban úgy fogalmazott: – A rendőrség elég setesután viselkedett. Hozzátette: egy miniszterelnöknek igazából fogalma sincs, hogyan kell tömeget kezelni és oszlatni.

magyarnemzet.hu