Hivatalos: Két új oltóanyagot is engedélyeztek hazánkban

Két új oltóanyagot, a CanSino- és a Covishield-vakcinákat engedélyezte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet az elmúlt napokban – jelentette be Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

2021. március 22. 14:05

Szavai szerint a Covishield oltóanyag lényegében nem más, mint a már korábban engedélyezett, és hazánkban is alkalmazott AstraZeneca-oltóanyag indiai verziója. A kínai CanSino-oltás és az indiai vakcina sürgősségi alkalmazására adtak ki engedélyt a hatóságok. A tiszti főorvos arról is beszámolt, hogy vasárnap este újabb 250 ezer Szputnyik V. vakcina érkezett Magyarországra, amely a hatvan éven felüliek és a krónikus betegek oltását szolgálja. Müller Cecília azt is közölte, hogy már 1 millió 590 ezer fő kapta meg legalább az első védőoltását és 490 ezer fő körül van azoknak a száma, akik a második védőoltásukat is megkapták.

– Aki behívót kap védőoltásra, gondolkodás nélkül éljen a lehetőséggel – tanácsolta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján, hozzátéve: az oltásra 3,3 millióan regisztráltak, de azokat is ismét megkeresik papíralapú felkéréssel, akiknek nincs internetes hozzáférésük. Müller Cecília hangsúlyozta: a védőoltás fékezheti meg a járványt, ezért mindenkit arra kér, hogy éljen a felajánlott lehetőséggel A tiszti főorvos arra is kitért, a járvány harmadik hullámának felszálló ágában napról napra egyre nagyobb teher nehezedik az egészségügyre és a lakosságra is.

– Magyarországon a megfelelő számban rendelkezésre állnak a kórházi ágyak és a koronavírus-fertőzés gyógyításához szükséges gyógyszerek, azonban az egészségügyi dolgozók túlterheltek és egyre fáradtabbak – mondta. Emlékeztetett: a koronavírus brit variánsa felel az új fertőzések több mint 90 százalékáért és a klinikai tapasztalatok alapján nagyon súlyos lefolyású megbetegedést okoz. Szavai szerint bizakodásra adhat okot, hogy a szennyvízmintákban az örökítőanyag növekedése megállt, amelyből következtetni lehet a fertőzésszámok alakulására.

Újságírói kérdésekre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy a koronavírus a várandós kismamákat is megtámadhatja. – Közülük néhányan súlyos állapotban vannak és körházi kezelésre szorulnak. – válaszolta, hozzátéve: egyes országokban már vizsgálják, hogy hatékony lehet-e a vakcina a kismamák védelmében, Magyarországon egyelőre a szakterületek orvosainak grémiuma tanulmányozza a lehetőséget. Kiss Róbert rendőr alezredes cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint egyes multinacionális vállalatok soron kívül kaptak oltóanyagot. – Ilyen döntést sem az Operatív Törzs, sem az Országos Oltási Munkacsoport nem hozott, tehát ezt állították, álhírt terjesztettek – fogalmazott.

