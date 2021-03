Vona Gábor nem bízik a kormányváltásban

2021. március 22. 14:40

A Jobbik volt elnöke az ATV-hez tartozó Spirit FM Harcosok Klubjának nyilatkozott, ezt szemlézte a Hvg.

A volt pártelnök, a Második Reformkor Alapítvány alapítója úgy fogalmazott, ha most kellene fogadnia, nem arra tenne, hogy kormányváltás lesz. Nem azért, mert nem akar kormányváltást, hanem még nem látja az ellenzéket erre képesnek. Vonának vegyesek az érzései Jakab Péter elnökségéről, de úgy látja, a párt népszerűsége, és Jakab Péter népszerűsége is nőtt, olyan ütemben, amelyen a kutatóintézetek is meglepődtek.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezzel egyidőben „politikai víziótlanság” és „parizerkampány” uralkodik, ami lehet, hogy rövid távon népszerűséget hoz, „de hosszú távon sem a Jobbik, sem az ország javát nem szolgálja”.* A parizerre külön kitérve Vona azt is mondta, ha valaki ezzel kampányol, akkor ezzel a magyar társadalom egzisztenciális dühét lovagolja meg”.