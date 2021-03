Újra hazudott Brüsszel a vakcinaszerződésekről

Ómolnár Miklós után Müller Cecília országos tiszti főorvos is cáfolta az Európai bizottság szóvivőjének, Stephan De Keersmeckernek azzal kapcsolatos állításait, hogy nem Brüsszel, hanem tagállamok szerződtek a nyugati vakcinagyártókkal.

2021. március 22. 15:55

– A nyugati vakcinák vásárlására Magyarország nem tud szerződést kötni, mert ezt a jogot a többi uniós állammal átengedték az uniónak. Magyarország csak a keleti gyártókkal tárgyal és köt szerződéseket vakcinaszállítmányokról – fejtette ki Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

Mint korábban több lap is megírta, Ómolnár Miklós a YouTube-csatornáján mutatta be az Európai Bizottságnak a négy vakcinagyártóval, a Pfizerrel, a Modernával, a Sanofival és a Janssennel kötött szerződéseit. A videóból az is kiderült, hogy a bizottság részéről Stella Kyriakides egészségügyi biztos írta alá a szerződéseket. Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos azt is bejelentette, hogy a közeljövőben két újabb koronavírus elleni védőoltás, a kínai CanSino, valamint a CoviShield, az AstraZeneca/Oxford Indiában gyártott vektorvakcinája is elérhető lesz Magyarországon, miután az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélyezte azokat.

Magyar Nemzet