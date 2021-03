Egyre többen kerülnek házi karanténba

Hétfőn a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 507 esetben intézkedtek a rendőrök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

2021. március 23. 13:56

Koronavírus elleni védőoltásra érkezik egy páciens a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház oltópontotjához 2021. március 23-án. MTI/Varga György

Hétfőn a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 507 esetben intézkedtek a rendőrök, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatálybalépése óta pedig már 37 506 ember ellen kellett fellépniük emiatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta: közterületen hétfőn 488 ember ellen intézkedtek, közülük 118-at figyelmeztettek, 222-t megbírságoltak, 148-at pedig feljelentettek. Tömegközlekedési eszközökön és azok megállóiban 13, üzletekben és bevásárlóközpontokban hat esetben léptek fel a rendőrök a maszkviselési szabályok be nem tartása miatt.

Novák Zita diplomás ápoló előkészíti az oltáshoz a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. március 23-án. MTI/Vajda János



A boltokra, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 986 rendőri intézkedés történt. Ebből 303 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 683-ban pedig az üzletek korlátozott nyitvatartásának, illetve az üzletekben tartózkodásnak a szabályait nem tartották be.

Bali Tibor Gábor főgyógyszerész az újonnan érkezett Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináit hozza a kaposvári Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 2021. március 23-án. MTI/Varga György



Egy vendéglátóhely üzemeltetőjével szemben szabálytalanság miatt intézkedtek a rendőrök. Egy mohácsi vendéglátóhelyen két alkalmazott nem viselt maszkot, ezért helyszíni bírságot szabtak ki és az üzlet ideiglenes bezárásáról is intézkedtek. Ezzel már 21-re nőtt azoknak a vendéglátóhelyeknek a száma, amelyeket a rendőrség a január végétől érvényben levő szabályok miatt ideiglenesen bezáratott fél évre.

A koronavírus elleni AstraZeneca vakcinák újabb szállítmányát veszi át Deák Attila, a megyei kormányhivatal munkatársa Békéscsabán 2021. március 23-án. MTI/Lehoczky Péter



Kiss Róbert közölte, hétfőn a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 336 esetben intézkedtek a rendőrök, közülük 7-ben a kutyasétáltatásra vonatkozó rendelkezéseket nem tartották be. A kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 53 753 hasonló esetben intézkedtek.

Újonnan érkezett Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinák a kaposvári Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 2021. március 23-án. MTI/Varga György



Hétfőn is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 46 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 14 020-szor intézkedtek.



Kiss Róbert arról is beszélt, hogy egyre többen kerülnek hatósági házi karanténba, az elmúlt napon 4390 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 50 096-an vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4438-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.

Koronavírus elleni oltóanyagot vesz át egy háziorvos a kormányhivatal munkatársától Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán 2021. március 23-án. MTI/Bús Csaba



Azt mondta, Magyarország határátkelőinél zökkenőmentes a forgalom, de a teherforgalomban belépőoldalon Röszkénél, illetve Csengersimánál kell 2-2 órás várakozással számolni.



A járvánnyal összefüggésben tavaly március óta 550 bűncselekmény miatt indult eljárás, eddig összesen 109 gyanúsítottat hallgattak ki - tudatta az alezredes.



MTI