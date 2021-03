Hazánk Európa egyik leggyorsabb oltási sebességét diktálja

Magyarország Európa egyik leggyorsabb oltási sebességét diktálja - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az országos oltási munkacsoport vezetőjeként kedden.

2021. március 23. 14:19

Kovács Eszter háziorvos beolt egy nőt az AstraZeneca svéd-brit gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagának második adagjával egy debreceni orvosi rendelőben 2021. március 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Magyarország Európa egyik leggyorsabb oltási sebességét diktálja - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az országos oltási munkacsoport vezetőjeként kedden.

Kóbor Angéla asszisztens oltáshoz készíti elő az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagát Szegeden, a Lechner téri háziorvosi rendelőben 2021. március 23-án. MTI/Rosta Tibor

A következő egy hétben mintegy 215 ezer regisztrált idős ember kap védőoltást, ha közülük mindenki beoltatja magát, aki erre lehetőséget kap - mondta György István a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján.



Közölte: a regisztrált idősek közül 157 ezren a kórházi oltópontokon kapnak Pfizer-vakcinát, a háziorvosoknál 25 ezren a kínai Sinopharm oltóanyagát, 21 600-an AstraZeneca-vakcinát, 11 200-an pedig a Moderna oltóanyagát kaphatják meg a következő egy hétben.

Kovács Eszter háziorvos beolt egy pácienst az AstraZeneca svéd-brit gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagának második adagjával egy debreceni orvosi rendelőben 2021. március 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt



A beoltottak száma keddre meghaladta az 1 millió 636 ezer 436-ot, 481 ezer 820 ember pedig már a második oltását is megkapta. Magyarország lakosságának 16,4 százalékát oltották be, miközben az uniós átlag 9,2 százalék, messze megelőzve Belgiumot, Németországot, Franciaországot, ahol 8-9 százalékos a beoltottság, vagy Ausztriát, ahol 11 százalékos.



Az uniós oltási ranglistán egyedül az 500 ezer lakosú Málta előz meg minket mintegy 100 ezer beoltottal. "Nem más európai országgal szeretnék versenyezni, hanem a magyar lakosságot szeretnénk minél hamarabb beoltani, védett helyzetbe hozni" - hangsúlyozta az államtitkár.

Nagy Katalin háziorvos beolt egy férfit az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájával táti rendelőjében 2021. március 23-án. MTI/Kovács Attila



Megítélése szerint még jobb lenne a helyzet, ha több vakcina érkezne Brüsszelből, de a keleti vakcinabeszerzéseknek hála többfajta oltóanyaggal rendelkezünk, mint más európai ország. Még így sem kapunk azonban elég vakcinát ahhoz, hogy minden jelentkezőt be tudjunk oltani, ezért kell sorrendet megszabni - mondta.



A legfontosabb jelenleg az idősek oltása, mert számukra jelenti a legnagyobb veszélyt a vírusfertőzés, ugyanis "a legnagyobb kockázat továbbra is maga az életkor". A következő három-négy hétben is az idősek oltását tarják a legsürgetőbb feladatnak, az eddig regisztrált 65 év felettiek 65 százalékát sikerült mostanáig beoltani - közölte György László.

Az AstraZeneca svéd-brit gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyaga fecskendőkben előkészítve az oltáshoz egy debreceni orvosi rendelőben 2021. március 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt



Kifejtette: a következő egy hét oltási terve alapján a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon is folytatódik az idősek oltása, nagy számban lesznek köztük olyanok, akik - döntő többségében a kínai vakcinából - a második körös oltásban vesznek részt. Az az elv, hogy a regisztráltakat praxisarányban is figyelik, ennek alapján osztják szét az oltóanyagokat.



A Pfizer kedden érkezett szállítmánya egyenesen a kórházakba kerül, ahová a már megszokott rend szerint a háziorvosok küldhetik a pácienseiket. Minden háziorvos átlagoson 31 idős ember oltását szervezheti meg a kórházi oltópontokra.

Kovács Eszter háziorvos beolt egy nőt az AstraZeneca svéd-brit gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagának második adagjával egy debreceni orvosi rendelőben 2021. március 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt



A háziorvosoknak három vakcinát tudnak biztosítani, de nincs annyi, hogy mindegyik praxisnak jusson. A Sinopharmból első oltásra minden háziorvos kap öt-öt ampullát, de összesen további 275 ezer adagot is kapnak az esedékes második körös oltásokhoz - sorolta az államtitkár.



Hozzátette, hogy a múlt csütörtökön érkezett 21600 adag AstraZenecából 2160 megyei háziorvosi praxisnak adnak egy-egy ampullát, ami tíz-tíz idős ember beoltására elegendő. A szintén múlt csütörtökön érkezett Moderna-oltóanyag második körös oltásra kell, így csak 11200 adagot tudnak első oltásra biztosítani, ezt is kizárólag a budapesti háziorvosoknak szállítják ki, egy-egy ampullát, ami tíz-tíz idős ember oltására elegendő.



Zajlik a védekezésben résztvevő rendőrök és katonák oltása is, az ő védettségük "alapvető Magyarország biztonsága érdekében", hiszen a kezdettől fogva segítik a járvány elleni védekezést. A meglévő oltópontok mellett pedig hamarosan munkába állítják a Magyar Honvédség oltóbuszait is, amelyeket elsősorban a kistelepüléseken fognak használni - jegyezte meg az országos oltási munkacsoport vezetője.



Kitért arra, hogy bizonyos járóbeteg-szakellátó intézményeket is bevonnak a jövőben az oltási folyamatba, amivel kapcsolatban félrevezető tájékoztatások jelentek meg a sajtóban. "A baloldal és a velük szimpatizáló sajtó fő törekvése, hogy folyamatosan manipulálja a közvéleményt, zavart keltsen és az oltási folyamatot kritizálja". Ezzel az egész orvostársadalmat és az oltási folyamatban résztvevő, erejüket nem kímélő oltócsapatokat sértik meg, miközben Európa egyik legsikeresebb oltási folyamata zajlik Magyarországon, Németországban is a magyar modell átvételére készülnek, mert a nagy központi oltóhelyek nem tudják megfelelő ütemben biztosítani az oltásokat - jegyezte meg György István.

Barna Ilona háziorvos beolt egy férfit az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának első adagjával Szegeden, a Lechner téri háziorvosi rendelőben 2021. március 23-án. MTI/Rosta Tibor



Jelezte, hogy a korábbi SMS oltási kampányt nagyon sok kritika érte, ezért személyesen is bocsánatot kért, de arról már nem esett szó, hogy négy nappal elcsúsztatva zavartalanul beoltották az üzenetben behívottakat.



Említést tett arról is, hogy a háziorvosok oltásszervező munkájához hetekkel ezelőtt kérték az önkormányzatok segítségét, mert nem oltóhelyből van kevés, nem az oltás beadása a legnagyobb teher, hanem a szervezőmunka, amivel a központi oltóhelyekre irányítják az oltásra várókat. Ezért kérik továbbra is, hogy egy-két, esetleg három embert is biztosítsanak az önkormányzatok egy-egy háziorvos mellé, hogy a telefonhívásokban, az adminisztrációs- és diszpécsertevékenységben nyújtsanak segítséget.

MTI