Jobban is képes megszervezni

2021. március 24. 00:55

Kunhalmi Ágnes, a XVIII. kerület országgyűlési képviselője is kiállt Szaniszló Sándor mellett, akit a Fidesz aljas módon, hazugsággal vádol.

Eddig a XVIII. kerületieknek, beleértve a kerületi egészségügyi dolgozókat is, csak Szaniszló Sándor és az önkormányzat segített. Most aljas módon támadják őt is, ahogyan az összes ellenzéki város vezetését is, mert tenni és segíteni akarnak a járványkezelésben - írja Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke

A XVIII. kerület országgyűlési képviselője emlékeztet Szombathelyen a háziorvosok által kért önkormányzati oltópontokat állított le a kormány politikai okokból.

Szaniszló Sándor pénteken számolt be arról, hogy a XVIII. kerületben maradtak olyan kínai vakcinák, melyeket a helyi lakosok nem kértek. Ezeket pedig Sára Botond fideszes kormánymegbízott elakarja szállítani a kerületből. Szaniszló Sándor azt kérte, ha már így döntött a kormány legalább küldjenek az unióban már elfogadott oltóanyagot. A helyi fideszcsicska, Dr. Lévai István Zoltán nem tudta értelmezni a polgármester közlését, és azzal kezdett kampányolni, hogy Szaniszló Sándor küldte vissza a vakcinákat. Csakhogy ez nem igaz, és erről bizonyítékok is vannak.

Vajon a XVIII. kerületi fideszcsicska szánt szándékkal vádolta meg a polgármestert, vagy nem tud szöveget értelmezni?

Kunhlami Ágnes szerint Orbánék attól félnek, nehogy kiderüljön, hogy képes a kormányon kívül más is, sőt jobban is megszervezni a védekezést...

Kérdezem én, kik az oltásellenesek, akik oltópontokat hoznak létre és folyamatosan kijavítják a kormányzati szervezetlenség hibáit, vagy azok, akik letiltják az önkormányzatokat a segítségnyújtásban? Ez a magatartás nem veszélyezteti az emberek életét - teszi fel a kérdést az MSZP politikusa.

Gyurcsány Ferenc is kiállt Szaniszló Sándor mellett A DK elnöke kiállt párttársáért, a XVIII. kerület polgármesteréért, miután a lakájmédia hazugságcunamit eresztett Szaniszló Sándorra. Bárcsak a kormány annyit foglalkozna az oltási programmal, mint a propagandával.

Ha a kormánynak csak fele olyan jól menne a tömeges oltás, mint a hazudozás, mára az összes háziállat és szobanövény is be lenne oltva a vírus ellen az egész országban - írta Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke.

ezalenyeg.hu