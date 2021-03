Szájer József megtörte a brüsszeli eset óta tartó hallgatását

Közleményben reagált Szájer József a tavaly novemberi brüsszeli botrányára, melyről szerdán kerültek nyilvánosságra újabb felvételek.

2021. március 25. 01:08

„Belgiumi ügyvédem a mai napon azt közölte velem, hogy a belga ügyészség tájékoztatta, a 2020. november 27-i gyülekezési tilalomsértési és drogbirtoklási ügyemet a hatóság megvizsgálta, és jogkövetkezmény nélkül lezárta, hivatalos eljárás nem indult, a mentelmi jog felfüggesztését nem indítványozták. A Covid-19 korlátozások megszegése miatt 250 eurót fizettem"

Az ügy lezárult, annak kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszem:

„A politikát három és fél évtizede szabadságharcosként kezdtem. A kommunista diktatúra ellen, Magyarország függetlenségéért, Európa újraegyesítéséért és azért küzdöttem, hogy minden magyar szabad emberként élhessen a hazájában. Ez a harc sikeres volt. Mindig a nemzet közös ügyét néztem, magamat soha előre nem toltam, politikus harcostársaimat tiszteltem, a választók által rám bízott képviselői munkát tisztességgel elvégeztem és ellenfeleimmel is méltányosan bántam. Az európai politizálás tizenhat éve során a magyar nemzet érdekeit és szabadságát szolgáltam, hazámat megalkuvás nélkül, mindig megvédtem a nemtelen, külső, hungarofób támadások ellen. A 2020 november 27-i magatartásomért – mandátumomról és párttagságomról való gyors lemondással – vállaltam a politikai felelősséget, azért mindenkit megkövettem. Az elmúlt hónapokban számos méltánytalan, vagy gyűlölködő támadás is ért, de együttérző megnyilvánulásokat is kaptam. Megköszönöm mindenkinek, aki a legnehezebb időszakban lelki támaszt, vigaszt és segítséget nyújtott. Mindig tiszteletben tartottam az emberi méltóságot és a mindenkinek a magánélethez való jogát. Harminc éves politikai pályám során homofób megnyilvánulást nem tettem; beszédeim, írásaim, interjúim vizsgálatával – amelyek itt, ezen a honlapon (www.szajer.hu) is szinte hiánytalanul hozzáférhetőek – erről bárki meggyőződhet. Képviselői pozíciómról való lemondással megszűnt nyilvános közszereplői státuszom. A belga hatóság döntése után az is egyértelmű, hogy ellenem jogi eljárás nem folyik, minden tekintetben magánszemély vagyok, megillet a magánélethez való jog. Ennek tiszteletben tartását mindenkitől elvárom”.

„Véletlenül” tévéstáb jelenlétében állították elő Szájer Józsefet

A hazai balliberális sajtót bejárta szerdán a hír, miszerint Szájer József múlt novemberi, Brüsszelben történt előállításakor egy flamand tévé „éppen a helyszínen járt”, és majdnem fél évvel a botrány után felvételeket is nyilvánosságra hozott. Ezeken az látható, ahogy a volt európai parlamenti képviselőt a rendőrök a falhoz szorítják és igazoltatják. A belga VTM televízió riportja szerda este kerül csak adásba, ám a Szájerről szóló rész már elérhető online.

A szigorú belga kijárási tilalom közepette egészen kirívónak számít, hogy egész tévéstábok közvetítsék a rendőrségi razziákat.

A Telex.hu a riporterek jelenlétét azzal magyarázta, hogy azok „éppen a helyi rendőrök munkájáról készítettek dokumentumműsort”. A Euronews ennél valamivel bővebben pedig úgy „értesült”: a tévéstábnak fogalma sem volt róla, hogy aznap este a Fidesz egyik alapítójával szembeni intézkedésnek voltak a tanúi. „A rendőrök munkáját követve érkeztek a helyszínre” – írták. A 24.hu sem bocsátkozott részletesebb magyarázatba: szerintük is annyi történt, hogy a VTM „épp a rendőrökkel forgatott”.

Lapunk írt róla korábban: Szájer József tavaly minden bizonnyal titkos­szolgálati művelet áldozata lett a belga fővárosban – az előre megtervezett, lejárató akció tényét a profi tévéstáb jelenléte, a most napvilágot látott felvételek is igazolják.

– Mint célszemély, nyilván maga is tett azért, hogy ilyen helyzetbe kerüljön – mondta Földi László a Magyar Nemzetnek az ügy kirobbanásakor. Az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója kitért arra is: épp az eset idején, a magyar–lengyel jogállamisági vétó miatt volt hatalmas az érdekellentét az unió egyes tagállamai között, ez magyarázatot adhatott az akció időzítésre. Az EU-ban akkor a közel 1800 milliárd eurós keretköltségvetés és járvány miatti mentőalap sorsa forgott kockán.

– Ilyen akcióra a politikának rá kellett bólintania. (…) Az akció időzítése, illetve az, ahogy a sajtóban kiszivárogtatták az ügy részleteit, számomra teljesen egyértelművé teszi a történteket – húzta alá Földi László korábban.

Belgiumban egyébként valóban sok a rendőrségi razzia a szigorú korlátozó intézkedések idején: idén januárban negyvenkét embert találtak egy antwerpeni házibuliban, februárban pedig Brüsszel Saint-Gilles kerületében vonultak ki egy 36 fős rendezvényhez. Tavaly december végén egy 52 fő részvételével zajló szexpartit is lefüleltek egy Belgium délkeleti részén lévő városban.

Egyik esetben sem kísérte tévéstáb az egyenruhásokat.

