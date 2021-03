Bayer Zsolt: Micsoda véletlen!

Nem fogják elhinni, mi történt! De semmi baj, mert a Telex című propagandabullshit maradéktalanul eligazít.

2021. március 25. 10:44

Igen. Ez teljesen életszerű.

Különösen Belgiumban, ahol egy terroristagyanús személy miatt SEM ment be éjjel a rendőrség egy magánlakásba, mert az „túlzottan nagy zaklatás lenne”. Azon a decemberi éjszakán azonban valamiért nem voltak ennyire rigorózusak a belga rendőrök, megszálltak egy szexpartinak otthont adó magánlakást, és – mit tesz Isten! – éppen volt velük egy tévéstáb is. Talán már kitalálták: igen, a Szájer József életét, karrierjét tönkretévő éjszakáról van szó.

Az ügy akkor hetekig téma volt a hazai és a nemzetközi sajtóban, ezen csámcsogott az égvilágon mindenki, és persze a fő csapásirány az volt, hogy a Fidesz (és a kormány) ezek után nem törhet lándzsát a keresztény erkölcsök és a hagyományos családmodell mellett. De, igen, törhet; egyrészt, mert Szájer József nem testesíti meg sem a Fideszt, sem a kormányt, másrészt és főleg pedig azért, mert Julien Benda már száz esztendeje megírta ez ügyben a lényeget, miszerint az emberiség kétezer évig cselekedni ugyan a rosszat cselekedte, de méltányolni a jót méltányolta.

Majd megtörtént az írástudók árulása, és attól fogva az emberiség már nemcsak cselekszi, de méltányolni is a rosszat méltányolja. S éppen az árulást elkövető írástudók és persze a pszeudo-írástudók (vagyis az ilyen Telex-féle helyeken gyülekező skriblerek) logikájából következik csupán, hogy ha valakit rajtakapnak a rossz elkövetésén, akkor sem maga, sem a közössége nem méltányolhatja és hirdetheti többé a jót. Ez az igazi aljasság, a moral insanityk vélt „erkölcsi fölénye”.

De a lényeg most nem is ez. Hanem ez az átlátszó, józan paraszti ésszel is könnyen dekódolható történet, amelyet egy titkosszolgálat épített (és épít) fel. Hogy melyik titkosszolgálat? Nem tudhatom pontosan, és semmilyen bizonyítékom sincs, de ha engem kérdeznek, megérzésre hagyatkozva azonnal rávágom, hogy a német. És afelől sincsen szemernyi kétségem sem, hogy lesz még folytatása az ilyesféle akcióknak.

Nos tehát, akkor lássuk: egy hideg és szürke decemberi éjszakán a belga rendőrség lecsap egy tiltott homokosorgiára, amelynek egyik résztvevője Szájer József. És persze ott a tévé is. És a tévé akkor is ott van, amikor Szájert, aki az ereszcsatornán próbált elmenekülni, az utcán „letartóztatják”. Az első hírek úgy szólnak, hogy Szájer egy szál alsógatyában mászott le és menekült. Mémek százai lepik el a nyilvánosság felületeit, és elindul a fent említett narratíva felépítése.

Aztán eltelnek a hetek, összeállnak hónapokká, lassan mindenki elfelejti az egész botrányt, Szájer élete, életműve, karrierje romokban, a titkosszolgálati akció tökéletesen sikerült, Szájer József EP-képviselő, Fidesz-alapító, „Orbán közeli” politikus kivégezve.

Aztán, mert – Sartre hülye megállapítása szerint – a „véletlen az a szükségszerűség, amelynek feltétlenül be kell következnie”, három hónap elteltével előkerül egy több szögből, több kamerával, profi módon elkészített felvétel, amelyen Szájer letartóztatása látható. És nyilván nagyon meg fognak lepődni, de éppen akkor kerül elő ez a felvétel, amikor idehaza egy újságíró feketén-fehéren bebizonyítja, hogy Brüsszel egész egyszerűen hazudozik az uniós vakcinabeszerzésekről és szerződésekről. És most majd néhány hétig megint Szájerről lehet beszélni. (Aki legalább nem alsógatyában, hanem melegítőben van.)

Nos, akinek mindez nem egyértelmű és nem ordító manipuláció, az teljesen hülye. Vagy ellenzéki skribler. Ami teljesen mindegy, amúgy…

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet