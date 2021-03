Amit mondanak, meg is tennék

2021. március 26. 01:25

Márki-Zay Péter szerint a vidéki fideszes szavazók egy keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni. Szerintem meg Hódmezővásárhely polgármestere végtelenül faragatlan, de ha az ő szellemi horintján mozognék, akkor azt mondanám, hogy egy egyszerű tahó.

Néhány nappal ezelőtt írtam arról, hogy Vadai Ágnes a ruandai népirtáshoz hasonlította a mai Magyarországot egy kommentben, a DK-s politikus szerint ahogy akkor ott, így hazánkban is elnyerik majd méltó büntetésüket a köztévé munkatársai. Néhány nappal korábban Fekete-Győr András egy Facebook videóban arról elmélkedett, hogy eltiltana a foglalkozásuktól bizonyos újságírókat. Ilyen kijelentések történtek a múltban is, amikor egy Bőtös Botond nevű újságíró(?) azt kívánta a fideszeseknek, hogy árokpartól lapátolják fel őket IFA-platókra. Kerner Zsolt balliberális médiamunkás pedig Bayer Zsolt esetében kandelábereket emlegetett. Gulyás Márton aktivista pedig munkatáborokba akarta küldeni a kormánypártiakat.

Vadai vállalhatatlan megnyilvánulása után fel sem eszmélt az ember már jött is a következő. Márki Zay Péter egy Facebook videóban arról beszélt, hogy a Fidesz vidéki szavazói már olyan szinten vannak, hogy egy keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni. Még mielőtt kifejteném, hogy mit is gondolok Hódmezővásárhely polgármesterének kijelentéséről, azért nem érdemes elfeledni, hogy Márki-Zay tavaly augusztusban is tett már egy hasonló kijelentést, amikor azt mondta, hogy a “legszegényebbek és a legtanulatlanabbak szavaznak a Fideszre.”

(...) A választók sértegetésében dobogós helyen van Márki-Zay, de a csúcsról azért Bangóné Borbély Ildikót nem tudja letaszítani. Az MSZP országgyűlési képviselője az ATV-ben “patkánynak” nevezte a jelenlegi kormánypártok szavazóit. Érdekesség, hogy Bangónéval a minap találkoztam és már azt is letagadta, hogy ez valaha megtörtént. Szerencsére a felvétel megmaradt, szóval örökös a bizonyíték.

Miért csinálja ezt Bangóné vagy Márki-Zay? Tehetnénk fel a rendkívül egyszerű kérdést. Mert hülyék – vághatnánk rá egyből. Amiben van valami, ugyankkor attól tartok, hogy ennél sokkal többről van szó.

Elszólások, véletlenek, rosszul megfogalmazott mondatok ennyire sokszor nem történnek. Amit a balosok mondanak, azt meg is tennék, ha lehetőségük adódna rá.

Hogy pontosan értsük mire gondolok egy újabb idézet következik méghozzá Fleck Zoltán Gyurcsány-hívő jogásztól, aki tavaly szeptemberben azután nyilatkozott, hogy a DK elnöke megfenyegette a Vidnyánszky Attilát azzal, hogy földönfutóvá teszi.

„Nagy valószínűséggel egy ’22-es ellenzéki győzelem után időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről. De ez soha nem volt másként rendszerváltáskor, nagy forradalmak után.”

Tehát ezek pontosan arra készülnek, mint 1919-ben Kun Béláék vagy a második világháború utáni kommunista megtorlók? Elképzelhetetlennek, sőt megvalósíthatatlannak tűnik, de attól tartok, hogy a korábbi történelmi időszakokban is ezt gondolták az emberek ameddig meg nem történték a szörnyűségek.

888.hu