„A jövő Európájának alapjait szeretnénk letenni”

2021. március 26. 10:15

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Matteo Salvini, a Liga vezetője találkozójukon Rómában 2020. február 4-én. Fotó: Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/

Matteo Salvini és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő voltak az elsők, akikkel Orbán Viktor tárgyalásokba kezdett, miután a Fidesz kilépett az Európai Néppártból. Az olasz bevándorlásellenes Liga kézenfekvő szövetséges: a legtöbb kérdésben egy véleményen van a magyar kormánypárttal. Az alakulat elnökét a szenátusi vitát követően kérdezte lapunk arról, hogyan képzeli el az együttműködést, milyen partnereket látnának még szívesen, és hogyan látja Európa jövőjét.

– Még aznap, amikor a Fidesz kilépett a néppártból, videókonferencián tárgyalt Orbán Viktorral. Miért tartotta fontosnak, hogy azonnal kapcsolatba lépjen a Fidesszel, milyen reményeket fűz a két párt együttműködéséhez?

– A távolságok miatt videokonferencián beszéltünk. Rövidtávú célunk, hogy áprilisban személyesen is találkozzunk, amikor alaposabban is megvitathatjuk a kontinens jövője szempontjából legfontosabb témákat. Elsősorban az egészségügyi vészhelyzet sarkalatos kérdéseire szeretnének közös megoldásokat találni. Az egészségbiztonságra, a vakcinázásra, a munkahelyteremtésre és -védelemre, valamint a kontinens biztonságba helyezésére konkrét és azonnali választ kell nyújtanunk. Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és a lengyel kormányfővel tervezett találkozón a jövő Európájának alapjait szeretnénk letenni. A Covid–19 után már semmi sem lesz a régi, sok minden megváltozott a kontinensen. Egyre nyilvánvalóbbak a vészhelyzet idején elkövetett európai hibák, melyek azonnali változtatásra köteleznek. Bátorságra és fantáziára van szükség a világjárvány miatt bekövetkezett drámai helyzet kezelésére. Biztos vagyok benne, hogy közös erőfeszítéssel meg tudjuk oldani, mert egyre erősebb a magyarok és az olaszok közötti barátság.

– Milyen Európáról álmodik? Milyen értékek mentén szeretne egy magyar–olasz–lengyel közös együttműködéssel megvalósított európai jobboldalt felépíteni?

– Az új Európa középpontjában az állampolgároknak kell állniuk, nem elsősorban gazdasági és pénzügyi érdekeknek. Az egészségvédelemnek, a munkahelyteremtésnek és -védelemnek, a családtámogatásnak, az európai országok belbiztonságának, a határvédelemnek, a nemzeti identitásnak, a demokrácia megteremtésének. Semmiképpen sem térhet vissza a koronavírus előtti Európa. A továbbiakban nem engedhetjük meg az ellenőrzés nélküli bevándorlást, a tagországokra kívülről kényszerített gazdasági, politikai döntéseket. Tisztán látjuk, miként szeretnénk megvalósítani az új Európát, egyértelmű terveink vannak a kontinens jövőjére vonatkozóan.

– Kiket látnának szívesen az új alakulatban?

– A születőben lévő alakulat ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Bízunk abban, hogy a hezitálókat is sikerül meggyőznünk. Azonnali megújulásra van szükség. Vannak, akik bizonytalankodnak, de véleményem szerint minél több jobboldali erőt be kell vonnunk. Már korábban is voltak közös Liga–Fidesz európai együttműködési tervek, de a Covid–19 után gyorsított ritmusban és sokkal erőteljesebben kell fellépnünk az európai politikában. Remélem mihamarabb beszámolhatok a konkrét lépesekről is.

– A bevándorlás kérdésében mennyiben tud hatást gyakorolni a Liga a jelenlegi kormánykoalícióra?

– Az év eleje óta Olaszországba érkezett bevándorlók száma többszöröse az előző évekének. A migrációs hullám az egészségügyi vészhelyzet ellenére növekszik. Még mielőtt az állampolgárság kiterjesztéséről beszélnénk, a határvédelem és a belbiztonság megerősítését kellene megoldanunk, az ország szuverenitását biztosítanunk. Az európai országok közül Olaszország hagyja jóvá a legtöbb állampolgárisági kérelmet. Úgy vélem, hogy a jelen helyzetben minden erőnket az olasz állampolgárok problémáinak megoldására kell fordítanunk. Komolytalannak tartom a Demokrata Párt főtitkárának kijelentését, az olasz állampolgáriság kiterjesztéséről (a baloldali párt terve, hogy automatikusan állampolgárságot adjanak a bevándorlók Olaszországban született gyermekeinek – a szerk.). Mi megakadályozunk minden hasonló törekvést, mert nekünk az olaszok az elsők.

Jánosi Dalma (Róma)

