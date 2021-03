A járványterjedés indokolja a szigorú védelmet

A még mindig folyamatosan növekvő járványügyi adatok indokolják a szigorú védelmi intézkedések fenntartását - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

2021. március 26. 14:38

Gazsúr Attiláné szakápoló (b) beolt egy nőt a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcina első adagjával a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet oltópontján 2021. március 26-án. MTI/Komka Péter

Müller Cecília kifejtette, átlépte a kétszázezret az aktív fertőzöttek száma, az elmúlt 24 órában 11 265 új megbetegedést regisztráltak, és 11 823-an vannak kórházban a vírus brit variánsa miatt. Az előző napon 275-en vesztették életüket a fertőzés szövődményei miatt, lélegeztetőgépen 1480-an vannak.



Úgy fogalmazott: "heroikus a küzdelem az egészségügyi intézményekben, megfeszített a munka az oltópontokon és a háziorvosoknál", egyre jobban fáradnak az ott dolgozók. Hozzátette: a lakosság úgy tud segíteni, ha a "megfertőződés lehetőségét is elkerüli".



Müller Cecília elmondta, nemzetközi tapasztalatok és tudományos ajánlások alapján Magyarországon is megfogalmaztak egy iránymutatást a várandós nők számára, miszerint nekik a Pfizer- és a Moderna-vakcinát javasolják, de szigorúan csak egyéni mérlegelés alapján és az orvosi (nőgyógyász, háziorvos és oltóorvos) konzultáció után.



Ezzel kapcsolatban elmondta, a szóba jöhető két mRNS alapú oltás első dózisát a terhesség 12. hete után, a második dózist a szülést követően veheti fel a kismama.

A Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinát készítik elő az oltáshoz a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet oltópontján 2021. március 26-án. MTI/Komka Péter



Müller Cecília jelezte, ugyan a várandósok oltása kapcsán még tartanak a klinikai vizsgálatok, azonban a tudományos tapasztalatok alapján elmondható: eddig nem bizonyosodott be semmilyen magzatkárosító hatás, illetve fejlődési rendelleneség a beadott oltások után.



Kitért arra, hogy az úgynevezett vektorvakcinák sem jelenthetnek veszélyt a kismamákra, de ezekkel kapcsolatban kevesebb a tapasztalat.



Az országos tisztifőorvos arra kérte a gyermeket várókat, hogy akik oltást szeretnének, regisztráljanak, majd ezt követően vegyék fel a kapcsolatot orvosukkal. Jelezte, az infektológiai és a szülészeti, nőgyógyászati szakmai kollégium módszertani levelét és ajánlását eljuttatják az oltópontokra és a háziorvosokhoz is.



Müller Cecília arról is szólt, hogy eddig 1 millió 803 ezren kapták meg valamelyik oltás első adagját, és 596 662-en a második dózist. Ez - mondta - rendkívüli teljesítmény az oltópontokon dolgozóktól és a háziorvosoktól.

Pálmai Tamás háziorvos beolt egy nőt a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának második adagjával békési rendelőjében 2021. március 26-án. MTI/Rosta Tibor



Elmondta azt is, hogy a 65 felettiek 71 százaléka kapott már védőoltást, a magyar lakosság 17,9 százaléka oltott. Ezt az arányt szeretnénk növelni annak függvényében, hogyan érkeznek a vakcinák.



Jelezte, csütörtökön AstraZeneca-vakcinából a várt 190 ezer helyett mindössze 21 600 adag érkezett Magyarországra, a várt mennyiség 11 százaléka.



"Szükség van minden hatásos és biztonságos vakcinára, és nagyon örülök annak, hogy egyre szélesebb körben tudunk (oltási) lehetőséget biztosítani a kockázati csoportoknak, a védekezésben résztvevőknek és immáron a pedagógusoknak is" - fogalmazott.



A húsvéti ünnepek előtti bevásárlással kapcsolatban arra kért mindenkit, hogy még figyelmesebben és fegyelmezettebben menjen vásárolni. Lehetőség szerint bevásárlólistával, céltudatosan induljanak el vásárolni, kerüljék a zsúfolt helyeket, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket, és a sorban állásnál tartsák be a kötelező távolságot. Hazaérve lehetőleg már elmosva, áttörölve rakják el a megvásárolt termékeket.



Kirándulásnál lehetőség szerint kerülni kell a frekventált, mindenki által kedvelt kirándulóhelyeket, olyan terepet érdemes választani, ahol kevesebben vannak - javasolta.



Müller Cecília kiemelte, meg kell tartani a fegyelmezettségünket, mert e nélkül hatástalanná válhatnak azok a korlátozásokat, amelyeket eddig ki kellett bírni.



MTI