Mária körbenéz

2021. március 27. 00:53

Kuplerájban és kaszárnyában is rossz élni, ahol pedig egyszerre van kupleráj és kaszárnya, az jószerivel elviselhetetlen. Márpedig nálunk most ez a helyzet. Miközben a csúcson, a döntéshozók körében teljes a kupleráj, az alsóbb szinteken, a döntések végrehajtóitól kaszárnya fegyelmet követel meg a kormány.

Már a járvány első hulláma idején is meglehetős összevisszaság uralkodott kormánykörökben és a közigazgatás vezető szintjein, a második és harmadik hullám érkeztekor pedig a zavarodottság valóságos káosszá fajult. Végrehajthatatlan vagy egymásnak ellentmondó utasítások, hozzá nem értés, szervezetlenség, ésszerűtlen korlátozások és megmagyarázhatatlan könnyítések, a valóságtól elrugaszkodó helyzetértékelések, átlátszóan hazug sikerpropaganda és háborús retorika kíséri a kormány járványkezelését a kezdetektől.

Az első hullám idején a védőfelszerelések, a tesztelés és a kontaktkutatás hiányosságai, az emberéletekbe kerülő, teljesen értelmetlen ágyfelszabadítás, a 300 milliárdért méregdrágán és feleslegesen beszerzett lélegeztető gépek, az on-line oktatás előkészítetlensége és szervezetlensége, a kormányzati kommunikáció csődje jelezte a kezdődő káoszt, ami a második és harmadik hullám idejére a tetőpontjára hágott.

Miközben ősz elején Európa szerte az országok egymás után rendeltek el zárást, nálunk még október végén is közönség előtt rendeztek nemzetközi futballmeccseket. Hiába növekedett napról-napra a fertőzöttek és halálos áldozatok száma, nyitva maradtak az iskolák és az óvodák, a szórakozóhelyek, az edzőtermek és persze az oligarcháknak fialó kaszinók. Ősz elején az egyetlen, egyébként teljesen értelmetlen látszatintézkedés a határok lezárása volt, ami alól néhány baráti ország állampolgárainak azonnal felmentést is adtak. A politikai bosszúvágy által vezérelt, ésszerűtlen és kártékony döntések, ingyenes parkolás, az önkormányzatoktól történő folyamatos forrásmegvonás, tovább keserítették a városlakók egyébként is mind nehezebbé váló életét.

És az egyre erősödő káosz akkor hág a tetőpontjára, amikor a járványterjedés sebessége is nap-nap után újabb csúcsokat dönt.

Az oltási terv- és rend hiánya, az oltópontokon kialakuló tömegjelenetek, a kórházak felkészületlensége, az egészségügy ostoba és szakszerűtlen átszervezése, a szakszemélyzet ide-oda ráncigálása, a kormányzati hazugságok és titkolózás, a nyitásról szóló nemzeti konzultáció elindítása a legszigorúbb zárások előtt, a kormány által használt magángép dubaji és Maldív-szigeteki rejtélyes kirándulásai vagy a millió szám postázott oltási kártyák teljesen értelmetlen előállítása csak a legkirívóbb jelei a fejetlenségnek és felelőtlenségnek.

Vásárhelyi Mária: Orbán Magyarországa: kupleráj és kaszárnya

jelen.media