Nagy a feladat, de remekül helytállnak a háziorvosok

A vakcinák beadását elvi vagy más okból megtagadó doktorok páciensei sem maradnak védőoltás nélkül.

2021. március 27. 11:19

Több mint ötezer háziorvos vesz részt az oltási programban, és tíz alatt van azok száma, akik elvi okokból tagadják meg a vakcinák beadását – mondta el a Magyar Nemzetnek adott interjúban Békássy Szabolcs. A háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője úgy látja, az ellenkampány ellenére is egyre inkább elfogadottak a keleti oltóanyagok, az önkormányzatok pedig azzal tudnák segíteni a praxisokat, ha az oltakozni vágyók oltópontokra szervezésében nyújtanának támogatást. A doktor beszélt a szakma és a döntéshozók munkakapcsolatáról, valamint az alapellátás kórházakat tehermentesítő feladatairól is.

– Néhány kivételtől eltekintve a háziorvosok remekül helyt állnak az oltási program jelentette óriási kihívásban. Több mint ötezer kolléga vesz részt a feladat végrehajtásában, és húsz alatt van azok száma, akik nem végeznek oltási tevékenységet. Az ő esetükben sem mindig a vakcinaellenesség vagy a vírustagadás áll a hátterében, hanem például infrastrukturális problémák.

Azon háziorvosok száma, akik elvi okokból nem oltanak, tíz alá tehető – mondta el a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője. Békássy Szabolcs azt azonban hangsúlyozta, hogy az országos oltási munkacsoport már keresi a megoldást arra, hogy az ezekhez a praxisokhoz tartozó páciensek se maradjanak védőoltás nélkül. Közölte: az egyik terv szerint e körzetekben, elsőként Nógrád megyében a Magyar Honvédség oltóbuszai vennének részt a vakcinációban.

Gergye Ferenc háziorvos a Sinopharm vakcinát készíti elő a zalaegerszegi rendelőjében Fotó: MTI/Varga György

Immunizációs program

– Az orosz és a kínai vakcinákkal szembeni politikai kampány hatása egyre kevésbé érződik, a lakosság részéről napról napra nagyobb ezeknek a szérumoknak az elfogadottsága – állítja a szakember, hozzátéve: ez nagyban köszönhető az oltóanyagok megnyugtató szakmai eredményeinek, illetve a háziorvosok felvilágosítótevékenységének. – Ugyanez vonatkozik az AstraZeneca-vakcinára is, a néhány napig tartó bizonytalanság után az ezzel az oltóanyaggal kapcsolatos felhők is eloszlottak az égről – fogalmazott a kollegiális vezető. Elmondta azt is, hogy jelenleg elegendő számú oltópont van kijelölve az immunizációs program végrehajtására, továbbiak kialakítására akkor lesz szükség, ha a tömeges oltást lehetővé tévő mennyiségű vakcina áll majd rendelkezésre.

– Az önkormányzatok tehát nem azzal segítik a folyamatot, ha újabb oltópontoknak ajánlanak fel helyszíneket, hanem azzal, ha az adminisztratív feladatokban, például az oltakozni vágyók oltópontokra szervezésében nyújtanak támogatást a háziorvosoknak.

Ugyanis most ez jelent leginkább megterhelést a praxisoknak – jelentette ki a doktor.

Online szervezés

Úgy véli, az önkormányzati segítségnyújtással kapcsolatos tapasztalatok elég vegyesek, vannak olyan fővárosi kerületek, illetve olyan települések, ahonnan nem küldenek segítőt, de ennek az ellenkezőjére is szép számmal akad példa. – Arra biztatjuk a kollégákat, hogy jelezzék az önkormányzatok felé az ilyen jellegű igényüket, hiszen a helyhatóságoknak is az az érdeke, hogy a településükön minél zökkenőmentesebb legyen az oltási program végrehajtása – hívta fel a figyelmet. A szakember megemlítette, hogy kidolgozás alatt áll egy online oltásszervező program, amely nagymértékben tehermentesítheti a háziorvosokat, a járási hivatalokat és a megyei kormányhivatalokat egyaránt.

– A rendszer segítségével az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térben (EESZT) egy automatizmus útján tudnak majd a kollégák időpontot foglalni a páciensek számára a megadott oltópontokra. Amellett, hogy ezáltal sokkal gyorsabbá és gördülékenyebbé válik a regisztráció, a program a páciensek e-mailes kiértesítését is elvégzi, a háziorvosnak pedig csak azokat kell telefonon értesítenie, akiknek nincs e-mail-címük – magyarázta Békássy Szabolcs, aki egyben a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója is.

Lista hetente kétszer

A kollegiális vezető kitért rá: immár jogszabály teszi lehetővé, hogy azok a háziorvosok, akik úgy érzik, hogy az oltási programot a hétköznapokon nem tudják végrehajtani vagy az a komfortosabb számukra, hétvégenként is olthatnak, amiért – teljes napra – nyolcvanezer forint különdíjazásban részesülnek. Békássy Szabolcs beszélt arról is, hogy az országos oltási munkacsoport állandó meghívott tagjaként javaslatot tett arra, hogy a praxisok ne egy héten egyszer, hanem kétszer, kedden és pénteken kapjanak oltási listát, megkönnyítve ezzel a doktorok és asszisztenseik adminisztratív munkáját.

– A kérésünk meghallgatásra talált és már a következő héttől így kaptuk az értesítendők listáját. Örömünkre szolgál, hogy amit a szakma javasol, azt a döntéshozók a legtöbbször meg is fogadják, így egy dinamikus, kétoldalú munkakapcsolat alakult ki köztünk – húzta alá a szakmai vezető.

Ígéretes terápiák

A háziorvos kiemelte: tombol a járvány harmadik hulláma, egyre többen, egyre fiatalabban, és egyre súlyosabb állapotban kerülnek kórházba. Emiatt a fekvőbeteg-ellátó intézmények hatalmas nyomás alatt állnak, ezért az alapellátásban dolgozóknak arra kell törekedniük, hogy a frissen diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek minél többen az otthonukban jussanak hozzá megfelelő terápiákhoz. – Úgy gondolom, ehhez nagyban hozzájárul az a bölcs döntés, hogy március második hetétől a favipiravir nevű készítményt a háziorvosok is felírhatják. Mára bebizonyosodott, hogy ez az eredetileg az influenza kezelésére törzskönyvezett gyógyszer csökkenti a betegség hosszát, illetve gátolja a súlyos szövődmények kialakulását, ezzel a kórházi kezelés szükségességét.

Az ingyenesen kiváltható favipiravirból két hét alatt csaknem harminchétezer dobozzal írtak fel a kollégák – tudatta Békássy doktor. Hozzátette: a másik ilyen készítmény a bamlanivimab, amely a háziorvosok által kiválasztott, frissen fertőződött betegek számára a Covid-ambulanciákon érhető el. Ez a monoklonális antitestkészítmény szintén jó eséllyel segít abban, hogy a páciens elkerülje a kórházi felvételt. – Ahhoz azonban, hogy ezek a gyógyszeres terápiák valóban hatékonyak legyenek, az is szükséges, hogy a Covid-fertőzést időben felfedezzék. Ezért rendkívül fontos, hogy ha valaki a jellemző tüneteket – száraz köhögés, hőemelkedés, íz- és szagérzék elvesztése, izom- vagy ízületi fájdalom – észleli magán, akkor azonnal konzultáljon telefonon a háziorvosával. Ha pedig több napja tartó csillapíthatatlan láz, nehézlégzés vagy fulladás jelentkezik, akkor haladéktalanul mentőt kell hívni, mert ebben az esetben feltételezhető, hogy a háttérben már tüdőgyulladás áll – fejtette ki.

Telemedicina, távkonzultáció

Békássy Szabolcs beszámolt róla, hogy egy magyar start-up cég fejlesztésének köszönhetően elindult egy úgynevezett táv-pulzoximetriás pilot projekt. Ebben a háziorvosnak lehetősége van arra, hogy a saját számítógépén keresztül figyelemmel kísérje az otthonában lábadozó beteg oxigénszaturációját, amelynek rohamos csökkenése ugyancsak meghatározó lehet a kórházba kerülés szempontjából. – Ha a tapasztalatok kedvezőek lesznek, akkor ezt az előremutató kezdeményezést országos programmá lehet fejleszteni – fűzte hozzá.

Az országos kollegiális szakmai vezető szólt arról is, hogy a háziorvosi praxisokra továbbra is vonatkoznak a még 2020 tavaszán meghozott korlátozó intézkedések.

Eszerint törekedniük kell arra, hogy ne alakuljon ki zsúfoltság a betegvárókban, ezért a páciensek nagy részét távkonzultáció útján, illetve – szükség esetén – időpontra való behívás alapján lássák el, és légúti beteg vizsgálata a rendelőben ne történjen.

Örvendetesnek nevezte, hogy a telemedicinán és távkonzultáción alapuló ellátásoknak a múlt évben a törvényi hátterét is megteremtették, ami ezeket a módszereket egyenértékűvé tette a személyes kontaktussal járó ellátásokkal. Békássy Szabolcs elmondása szerint ezek a megoldások mind az orvosok, mind a páciensek részéről elfogadottá váltak, csakúgy, mint az elektronikus receptfelírás gyakorlata.

magyarnemzet.hu