Folyamatosan zajlik az oltás

Megkezdték a munkát a Magyar Honvédség oltóbuszai

Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 1 millió 870 ezer ember kapta meg legalább az első adagot. Közülük 667 ezren már a másodikat is.

2021. március 27. 23:11

A magyar lakosság átoltottsága elérte a 18,5 százalékot.



A hivatalos tájékoztató oldal szerint Magyarország a második az uniós oltási ranglistán.

Folyamatosan emelkedik a magyar lakosság átoltottsága: már 18,5 százalékos ez az arány, amivel továbbra is az uniós ranglista második helyén áll hazánk. Tegnap több mint tízezer új megbetegedést regisztráltak.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 870 631 fő a beoltottak száma, ebből 667 303 fő már a második oltását is megkapta – közölte a Koronavírus.gov.hu. A kormányzati tájékoztató portál szerint továbbra is a járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak.

Mint írták, az elmúlt 24 órában 10 167 új beteget regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 253, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 752 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 393 999 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 211 028 főre emelkedett. Kiderült az is, hogy jelenleg 11 779 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1512-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 18,5 százalékot, szemben a 10,2 százalékos uniós átlaggal.

Veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás.

A kormány döntött az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozók kampányszerű oltásáról is – közölték.

Megkezdték a munkát - egyelőre tesztüzemben - a Magyar Honvédség oltóbuszai - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az országos oltási munkacsoport vezetőjeként szombaton a közmédiának.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára nyilatkozik a Magyar Honvédség oltóbusza előtt Nőtincsen a községháza udvarán 2021. március 27-én. Elsőként Nógrád megyében segítenek a Magyar Honvédség oltóbuszai az oltásban. MTI/Kovács Attila

György István a Nógrád megyei Nőtincsen, a Magyar Honvédség oltóbuszánál nyilatkozva kiemelte, már az 1 millió 880 ezret is meghaladta azok száma, akik megkapták az első oltásukat, és már több mint 660 ezren vannak azok, akik a második oltáson is túl vannak.

Hozzátette, bár Magyarországon van elegendő oltópont és szakember is, de Nyugat-Európából csak "csöpögtetve" érkeznek az oltóanyagok, ezért oltásból kevesebb áll rendelkezésre.

"Ezért van komoly jelentősége annak, hogy mind Oroszországból, mind Kínából sikerült oltóanyagot szerezni" - mondta, hozzátéve: ahhoz, hogy még jobban fel tudják gyorsítani az oltást, igénybe veszik a Magyar Honvédség öt oltóbuszát is.

Kifejtette, a honvédség egy-egy oltóbuszán tízfőnyi személyzet - oltóorvossal, adminisztrátorokkal - segíti az oltakozókat; a buszok az egész országban feladatot látnak majd el, most azonban négy napig Nőtincsen és a környező településeken oltanak majd.

György István azt kérte, mindenki regisztráljon az oltásra, hiszen a vakcina jelenti az egyetlen "fegyvert" a járvány ellen.

Tóth Zoltán orvos alezredes beolt egy nőt az AstraZeneca koronavírus elleni vakcina első adagjával a Magyar Honvédség oltóbuszában Nőtincsen a községháza udvarán 2021. március 27-én. MTI/Kovács Attila

A közmédiának nyilatkozott Meglécz Katalin, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának orvos ezredese is, aki a buszokról azt közölte, hogy a felszereltségük megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek.

A buszokon naponta akár 150 főt is beolthatnak, de a pontos kapacitásukat a tesztüzem végén határozzák majd meg - tette hozzá Meglécz Katalin.

Címlapfotó: Nagy-Billa Enikő Beáta ápolónő a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcina első adagjával beolt egy idős nőt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. március 27-én. MTI/Vajda János

