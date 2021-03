„Hallgatom a Müller Cecilia által közzétett borzalmas adatokat, a napi többezer új fertőzöttről, a több mint napi 250 elhunytról, majd egy perccel később ugyanazon a képernyőn a miniszterelnök. S mintha nem ugyanarról az országról beszélnének!…

A miniszterelnök viruló optimizmussal adja elő, hogy »ha 2 és fél millióan megkapják húsvét utánra az első oltást, az már olyan védettséget nyújt, hogy kezdődhet az óvatos nyitás«.

Hozzáteszi extra gyorsasággal és soron kívül oltják be - ezt kérték hónapok óta, de nem hallgattak rájuk - a pedagógusokat, hogy az érettségik rendben lebonyolódjanak.

Tegyük félre a szomszéd országok híreit, akik még szigorúbban zárnak, mert ők nyilván nem értenek úgy hozzá, mint a Kárpát Medence Hőse.

Gondoljunk csak arra, hogy minden orvos szerint legalább két hét kell a második - és nem az első!!! - oltás után, hogy valamiféle védettség kialakuljon. És ez sem garancia… Ez pedig azt jelenti, hogy azzal az egy oltással a pedagógusokat és persze a gyerekeket teszi ki iszonyatos kockázatnak.

De miért ez a »hurráoptimizmus«, hogy nyár elejére már minden ok lesz, visszatérhet az élet a normál kerékvágásba? Miért hiszi, hogy parancsszavára a vírus is meghátrál? Mi ez az őrületes ön- és közszuggerálás?

Ha egy kicsit figyelünk, már ezekre a kérdésekre is elhangzott a válasz. Megint a főúri hobbi… Eldugva ugyan, de már megjelent az elképzelés: akinek lesz oltási bizonyítványa, az mehet az EB meccsekre. Arról persze nem hajlandó tudomást venni, hogy a beoltottak is lehetnek hordozók, tehát a meccsről haza, a munkahelyükre és bárhova elvihetik a vírust. Mindegy. Ez nem számít! Csak az a fontos, hogy mindenki - akinek saját hazájában nem nyitják meg a stadiont - idejöjjön focizni. Ez az ötlet már ősszel is bevált. De mi lesz, ha most is rendesen meglöki majd a halotti statisztikát? Akkor se tér észhez?”

