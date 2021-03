Továbbra is járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk

Még mindig a koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, az elmúlt napon is csaknem tízezer új fertőzöttet regisztráltak - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője vasárnap a közmédiának.

2021. március 28. 14:25

Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, a következő napok, hetek is nehezek lesznek, és továbbra is fontos az emberek fegyelmezett viselkedése, a korlátozó, higiénés szabályok betartása.

Most az a fontos - mondta -, hogy megakadályozzák és lassítsák a járvány további terjedését, és csökkenjen a terhelés az egészségügyi rendszeren.

Galgóczi Ágnes ismertette: a hétvégén is folytatódik a védőoltások beadása, eddig 1 millió 900 ezer ember kapta meg az oltást, és több mint hatszázezren már a második dózist is.

Galgóczi Ágnes arról is beszélt: a jövő héten elkezdődik a pedagógusok oltása, aki még nem regisztrált, de szeretne oltást kapni, március 29-ig regisztrálhat a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon.

A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a húsvétra készülődés és a húsvéti ünnepek során is fontos a járványügyi és higiénés szabályok betartása, tehát kerülni kell a zsúfolt helyeket, be kell tartani a szociális távolságot és fontos a kézmosás, kézfertőtlenítés, maszkviselés.

Húsvétkor lehetőleg csak a szűk család találkozzon, de ha az oltás után már kialakult a védettség, a nagyszülőkhöz lehet menni - mondta Galgóczi Ágnes, azt javasolva, hogy a családon belül is tartsuk be a járványügyi szabályokat.

Rusvai Miklós: Az oltottak már sokkal kevésbé fertőznek

Akik már átestek a betegségen, vagy már megkapták az oltást sokkal kisebb fertőzésveszélyt jelentenek a környezetére, így annak is kisebb az esélye annak, hogy terjesszék a vírust – erről Rusvai Miklós víruskutató beszélt az M1 Ma Reggel adásában.

A szennyvízadatok azt mutatják, hogy harmadik hullám március utolsó napjaiban tetőzhet – tette hozzá. Jelenleg a járvány csúcsán, vagy annak közelében járunk.

A jelenlegi súlyos helyzetért a brit vírusmutáns a felelős, amely decemberben kerülhetett az országba, januárban szétterjedt. Február óta ez vált a dominánssá felváltotta a vuhani változatot.

Más járványoknál is megfigyelhető, hogy a vírusmutánsok erősebbek, hatásaik súlyosabbak, mint az eredeti vírus esetében.

Hamarosan már 7 vakcinával olthatnak Magyarországon, miután két újabb szert vizsgálnak a hatóságok.

Egyik a CoviShield, amely az AstraZeneca licence alapján Indiában készülő, brit ellenőrzés mellett készülő vakcina amely teljesen megegyezik a brit gyógyszergyár termékével.

A másik a kínaiak által kifejlesztett CanSino, amely hatásmechanizmusában megegyezik az amerikai Johnson & Johnson vektoralapú vakcinájával. Mind a kettő szer egydózisú, vagyis egy oltással érhető el 80 százalékos védettség.

Az egydózisú szerek használata felgyorsíthatja az oltási folyamatot, amely az egyetlen kiút a járványhelyzetből.

A Pfizer és az AstraZeneca is 80 százalékos védettséget biztosít már az első védettségnél, a második adaggal pedig ez 90 százalékig növelhető.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a védettség kialakulásához három hét szükséges.

A kismamák is kérhetik a védőoltást

Szombaton megkezdődött a várandós és még szoptató édesanyák oltása országszerte, valamint azoké, akik gyereket tervező. Számukra a Pfizer és a Moderna vakcináját javasolják.

Izraelben több tízezer személyen próbálták ki a Pfizer vakcináját amelyek nagyon kedvező eredményeket hoztak – mondta a víruskutató.

Az immunizáltság – fertőzöttség vagy oltás révén – a betegség súlyos lefolyásától véd meg bennünket.

Ez azt jelenti, hogy akik már átestek a betegségen, vagy már megkapták az oltást sokkal kisebb fertőzésveszélyt jelentenek a környezetére, így annak is kisebb az esélye annak, hogy terjesszék a vírust.

A szabályokat mindenkinek – így a beoltottaknak is - továbbra is be kell tartania – fogalmazott. Őszintén remélem, hogy szabad nyarunk lesz, ha ilyen ütemben haladnak az oltások – zárta a beszélgetést Rusvai Miklós.

Sipos Renáta asszisztens előkészíti oltáshoz a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinát a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. március 28-án. MTI/Balázs Attila

Felirat Karádi Gábor diplomás ápoló pólóján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. március 28-án. MTI/Vajda János

MTI - M1