Nagyon a fűbe harapott

2021. március 29. 01:25

Gyurcsány Ferenc továbbra is a leggátlástalanabb alak a magyar politikában - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba a Facebook-oldalán a DK elnökének szavaira reagált, aki szerint „a magyarok tömeges oltását a szerbeknek sikerült megoldaniuk”. A kormánypárti politikus emlékeztet Szerbia azt a kínai vakcinát is használja, amely ellen Gyurcsány pártja petíciót indított, helyben bojkottált, és egy ponton be is tiltott volna.

Reagálás Gyurcsány cinikus bejegyzésére

Ui.: ECDC: Magyarország az első helyre került az EU-ban az átoltottságban (MTI-cím)

HírTV