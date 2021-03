Hosszú sztrájk kezdődhet a BKV-nál?

Reálértékben csökken a BKV dolgozóinak fizetése, amennyiben a Karácsony Gergely vezette főváros továbbra is elzárkózik a béremelés elől. A cég számos munkatársa már jelenleg is 80-100 ezer forinttal kevesebbet visz haza a túlóra-lehetőségek beszűkülése miatt. Egy hónapon belül többnapos munkabeszüntetés indulhat - írja a Magyar Nemzet.

2021. március 29. 10:04

– Bár ellenzékben sok szépet tudtak mondani Karácsony Gergely főpolgármesterék, most azonban tehetetlenek a saját munkavállalóik megvédésében, megsegítésében is. Amikor hatalmon vannak, elsőként a munkavállalóktól és a nyugdíjasoktól vesznek el, ahogyan annak idején Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon is tették – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője azzal kapcsolatban, hogy a baloldali vezetésű főváros nyilatkozatban rögzítette, nem támogatja a bérszövetségbe tömörült vállalatok, köztük a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) béremelését az idén. Hozzátette: – A baloldal semmi mást nem tesz több mit tíz éve, mint népszerűséget remélve, egyfolytában mindent megígér az embereknek, és mindent követel a kormánytól. Ha van realitása, ha nincs.

Mint korábban a Magyar Nemzet megírta, a BKV igazgatósága néhány nappal azután fogadott el nullaszázalékos béremelést tartalmazó üzleti tervet a 2021-es esztendőre, hogy a bérszövetségbe tömörült fővárosi cégek (a BKV és a BKK mellett a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt.) március 19-én kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztek a bértárgyalások mielőbbi eredményes lezárásáért. A cégek vezetőivel a főváros is egyeztetett, ám utóbbi képviseletében Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes továbbra is elzárkózott a béremeléstől, forráshiányra hivatkozva.

A főváros mindössze különböző szándéknyilatkozatokat tett Karácsony Gergely helyettesének és Kordás Lászlónak, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökének közös közleménye szerint. – Bár a főváros vezetése minden olyan javaslatra nyitott, amelyekhez nem kell pénz, továbbra is elzárkóznak az ebben az évben megvalósítandó béremelés elől, ami pedig számunkra teljesen elfogadhatatlan – értékelte korábban a tárgyalásokat a lap kérdésére Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VTDSZSZ) elnöke.

A szakember hangsúlyozta, hogy a hatszázalékos – vagyis a bérek reálértékének megőrzését jelentő – emelés a minimális követelésük, mivel a konkurenciát jelentő állami vállalatoknál – a MÁV-nál és a Volánbusznál – napirenden van a béremelés, ami komoly munkaerő-elszívó hatásként jelentkezhet a BKV-nál. Szavai szerint tetézi a problémát, hogy nagyjából 200-250 pozíció az elmúlt évek viszonylag jó béremeléseinek ellenére sincs betöltve, valamint hogy csak ebben az esztendőben több száz munkavállaló megy nyugdíjba a közlekedési vállalattól.

Annak kapcsán, hogy Kiss Ambrus azt hangoztatta: nagyjából novemberre béremelések nélkül is 16 milliárd forintos mínuszba fordul a főváros költségvetése, Gulyás Attila arra mutatott rá, hogy a bérszövetség összes cégénél végrehajtott hatszázalékos emelés mintegy nyolcmilliárd forintot tenne ki, ami szerinte nem lenne túl nagy ár a BKV üzemképességének biztosításáért. Bár a járvány felszálló ágában nem terveznek sztrájkot tartani, akár már egy hónap múlva is többnapos munkabeszüntetést helyezett kilátásba, ha a főváros nem változtat a jelenlegi álláspontján.

Elfogadhatatlannak nevezte Karácsonyék hozzáállását Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke is, aki az ATV Híradójának úgy fogalmazott: – Nincs szó türelemről, és az érdekképviseletek részéről, a dolgozók részéről sincs, hiszen ez a nulla százalék reálbércsökkenést jelent, reáljövedelem-csökkenést jelent, tehát ez egy olyan furcsa matematikai helyzet, amikor a nulla egy negatív szám. A Szakszervezetek.hu-nak a BKV munkavállalói azzal is érzékeltették a helyzet súlyosságát, hogy a pandémiás helyzet miatt ritkított járatok következtében a járművezetők elvesztették a túlórázási lehetőségük jelentős részét, ami miatt már jelenleg is 80-100 ezer forinttal kevesebbet visznek haza.

Magyar Nemzet