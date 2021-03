A Terrosa kapta az Innovációs Nagydíjat

A 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíjban a Richter Gedeon Nyrt. részesült a Terrosa®, egy új bioszimiláris magyar gyógyszer létrehozásáért.

2021. március 30. 08:47

A Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága 69 magyarországi vállalkozás közül választotta ki a 2020. évi innovációs nagydíjas társaságot. A 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíjban a Richter Gedeon Nyrt. részesült a Terrosa®, egy új bioszimiláris magyar gyógyszer létrehozásáért. Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, aki a Magyar Innovációs Nagydíj rendszert 29 évvel ezelőtt alapította és jelenleg is szervezi. Őt kérdezte a Gondola.

– Elnök úr, az oszteoporózis (csontváz betegség) kezelésére kifejlesztett Terrosa piacra lépése bizonyítja a bioszimiláris koncepció sikerét, hiszen már az első teljes évben 27,237 M EUR árbevételt értek el, megvalósítva ezzel az ideális „invented and made in Hungary” gazdaságfejlesztési koncepciót. Miért fontos a magyar gazdaságnak, hogy a magyar innováció magyar gyártási lehetőséget nyisson, a magyar mérnökök alkotóereje a magyar munkahelyeket sokasítsa?

– Akár Galamb József egykori Ford T-modellje, akár most Karikó Katalin vírus elleni vakcinája jól mutatja, hogy a magyar ész nagyszerű alkotásokra képes, ám ezek pénzügyi hasznát gyakran mások, távoli földrészeken élvezik. Figyeljünk fel erre, és próbáljunk változtatni rajt. Anélkül, hogy irigyelnénk másoktól a magyar szellemnek köszönhető profitot, minél több hazai kutatás-fejleszt itthon hasznosítsunk, ennek révén jön létre az innovációs teljesítmény . Az innovációs teljesítmény akkor jön létre amikor a kutatási eredmények megvalósulnak, a kereskedelem értékesíti, és így jön létre a többlet bevétel, ami a piacok bővüléséhez, bővítéséhez vezet, végül pedig az egész gazdaság növekedését eredményezi.

– A világpiacon is sikeres magyar vállalat fontosnak tartja, hogy hazájában erkölcsi sikert érjen el, ezért rendszeresen pályázik az egyik legrangosabb magyar – sőt európai – elismerés, a Magyar Innovációs Nagydíj elnyeréséért. Ezt az attraktivitást hogyan éri el az Önök szervezete?

– A Richter Gedeon gyógyszergyárat az utóbbi évtizedekben – és korábban is – úgy ismertük, hogy igazi innovativ magyar vállalatként törekszik nemzetközi piacon jó hírnevet szerezni, és tevékenységével a magyar gazdaság részeként előállítani magas színvonalú termékeket. A hazai piac is fontos a Richternek, és átlátja, hogy a folyamatos innováció révén lehet igazán sikeres és így éri el a kiemelkedő és állandó növekedését. Emellett az Innovációs Nagydíjnak igen jelentős a marketingereje, nem beszélve arról, hogy közösségformáló erő, és jó inspiráló élmény a fejlesztő csapatnak.

– A gazdaság növekedését biztosító vállalati innovációs tevékenység az elmúlt évben jelentősen, közel 50%-kal, növekedett, ez döntően a hazai innovációs irányítórendszer átalakítása, kormányzati szintre emelése, és az állami K+F források jelentős növekedésének eredménye. Az Ön által három évtizede alapított civil szervezet hogyan tudja évről évre jobban is jobban bevonni a kormányzatot az innovációs sodrásba?

– A gazdaságpoltikai formálói könnyen felismerik, hogy a civil szervezeteknek nagy jelentőségük van abban, ha innovációs szellem hatja át a gazdaságot, ez a GDP-növekedés százalékaiban is kimutatható. Épp a napokban írta tanulmányában Marolcsy György jegybankelnök, hogy az innováció a magyar gazdaság egyik legfontosabb erőforrása. Jó ügyekben az államnak és a civil világnak együtt kell működnie, fejlett demokráciákban, mint amilyen a magyar, ez a természetes.

– A Magyar Innovációs Nagydíj hogyan működik együtt a kulturális innovációban serénykedő hazai civil szervezetekkel, köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvánnyal , amely 25 éves tevékenységével az idén elérte, hogy ausztrál műfordító is kaphasson, négy Balassi-vers mesteri lefordítása után Balassi Bálint-emlékkardot?

– Magam több alkalommal is hangsúlyoztam már, hogy innováció nemcsak a műszaki életben, a gazdaság más területein képzelhető el, hanem a kultúrában is fontos érték. A Balassi Kard Művészeti Alapítvány az egyik példa erre, hiszen az eltelt 25 év alatt az eredeti ötletet folyamatosan tovább fejlesztették, gazdagították, sőt a kiterebélyesedést földrajzilag is végrehajtották, hiszen soha nem volt még példa arra, hogy magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj mind az öt földrészre eljusson. Szövetségünk azt tudná elősegíteni, hogy a kulturális szervezők és a vállalati vezetők találjanak egymásra, találják meg a közös érdekeket és működjenek együtt. Valószínűleg lehet olyan formát találni, amely mind a két fél számára előnyös.

gondola