A magánrendezvények is szűkebb körűek legyenek

A rendőrök 655 emberrel szemben intézkedtek hétfőn a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

2021. március 30. 14:24

Koronavírus elleni oltóanyagok kiadásának helyét jelző felirat, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán 2021. március 30-án. MTI/Ujvári Sándor

A rendőrök 655 emberrel szemben intézkedtek hétfőn a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta, ezzel 41 824-re nőtt a maszkviselési szabályok megsértése miatt indított intézkedések száma az erről szóló kormányrendelet hatályba lépése óta.



Ismertetése szerint hétfőn közterületen 632 emberrel szemben léptek fel, mert nem viseltek maszkot, közülük 121-et figyelmeztettek, 287-et megbírságoltak, 224-et feljelentettek. Tömegközlekedési eszközökön és azok várakozó helyein 18, míg kereskedelmi üzletekben 5 emberrel szemben intézkedtek.



Kiss Róbert szólt arról is, hogy eljárás indult egy Budapesten, a VI. kerületi Király utca egyik lakásában zajlott 35 fős magánrendezvény szervezője és résztvevői ellen. Egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen nagy lélekszámú házibulik veszélyeztetik a résztvevők és mások életét, egészségét.

Pethő Andrea háziorvos beolt egy nőt a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának második adagjával újfehértói rendelőjében 2021. március 30-án. MTI/Balázs Attila



A koronavírus-járvány harmadik hullámában különösen fontos a védelmi intézkedések betartása, a kontaktusok elkerülése, illetve a magánrendezvények mellőzése, szükség esetén azok minél szűkebb körű megtartása - mondta az alezredes. Kiss Róbert hangsúlyozta: "mindent meg kell tennünk azért, hogy a kontaktusokból eredő tömeges megbetegedést elkerüljük", ezzel is csökkentve az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomást. "Itt megkérdőjelezhetetlen az egyéni felelősség is" - fogalmazott, kérve azt, hogy mindenki tartsa be a védelmi intézkedéseket.



A boltokra, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1019 rendőri intézkedés történt. Ebből 306 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 713-ban pedig az üzletek korlátozott nyitvatartásának, illetve az üzletekben tartózkodásnak a szabályait nem tartották be.



Üzletet, vendéglátóhelyet nem kellett hétfőn ideiglenesen bezáratni a szabályok megsértése miatt - mondta.



Kiss Róbert közölte, hétfőn a kijárási és a csoportosulási, gyülekezési tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 475-ször intézkedtek a rendőrök. A kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 56 654 hasonló esetben intézkedtek.



Hétfőn is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 59 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 14 445-ször intézkedtek.



Kiss Róbert arról is beszélt, hogy egyre többen kerülnek hatósági házi karanténba, az elmúlt napon 7110 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 55 280-an vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4761-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.



Azt mondta, Magyarország határátkelőinél jó ütemben halad a forgalom, de Röszkénél a teherforgalomban belépőoldalon 3 órás várakozással kell számolni.

MTI