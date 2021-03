Országos tisztifőorvos: Magyarország oltónemzet

"Magyarország oltónemzet", rövid időn belül kétmillióan lesznek azok, akik megkapták már legalább az első védőoltást a koronavírus ellen - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

2021. március 30. 14:38

Egy idős férfit beoltanak a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina második adagjával Vámos Henrietta háziorvos ózdi rendelőjében 2021. március 30-án. MTI/Vajda János

Müller Cecília úgy fogalmazott: "van remény arra, hogy megállítsuk a harmadik hullám felfelé ívelő szakaszát ilyen nagyszámú oltakozó mellett".

Vámos Henrietta háziorvos előkészíti a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinát az oltás napján ózdi rendelőjében 2021. március 30-án. MTI/Vajda János



Kifejtette, folyamatosan érkeznek az oltóanyagok Magyarországra, a napokban sokan kapják meg a második oltást amellett, hogy elkezdik a pedagógusok, és folytatják az idősek oltását is. Hangsúlyozta: az oltási rendszer megalapozott, oltóanyagért elmennek a "világ minden sarkába".

Adamecz Imre háziorvos beolt egy idős, mozgásában korlátozott nőt otthonában a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával Nyíregyháza-Rozsrétszőlőn 2021. március 29-én. MTI/Balázs Attila

Kiemelte, a járványügyi adatok még mindig kedvezőtlenek. Mint mondta, ugyan csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma (4609), de "ez az adat ne tévesszen meg senkit", hiszen egy nap alatt jelentősen, 262-vel nőtt a kórházban ápolt betegek száma, akik így most 12 553-an vannak. "Folyamatos, tendenciózus emelkedést látunk" - tette hozzá.



Az aktív fertőzöttek száma 222 334, és 274-en haltak meg a koronavírus fertőzés valamilyen szövődményében egy nap alatt - ismertette Müller Cecília.



Az új vírusvariánsok - de ezek közül is a brit - sokkal fertőzőképesebbek, sokkal súlyosabb megbetegedést okoznak. Az is látható - mondta -, hogy a fiatalokat sem kíméli a brit variáns, egészséges fiatalok kerülnek súlyos állapotban kórházba.



Az országos tisztifőorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy, "felelősek vagyunk egymásért, a saját egészségünkért, a családunk, közösségünk egészségéért is".



A szakember említést tett a mintavételekről is, ezek száma elérte a 4 576 398-at. Megerősítette: mindenkinél, akinél a háziorvos azt megrendeli, megtörténik a mintavétel, továbbra is dolgoznak a mentőszolgálat munkatársai, a mintavételi pontok és a népegészségügyi központ által üzemeltetett szűrőbuszok is.

Fontos, hogy minél hamarabb kiderüljön a pozitivitás, hogy a lehető leghamarabb el lehessen különíteni a fertőzött személyt.



Müller Cecília beszámolt arról, hogy hétfőn 81 600 adag Moderna-vakcina érkezett Magyarországra, ezek a háziorvosokhoz kerülnek első és második körös oltásra. Kedden megérkezett a Pfizer újabb szállítmánya 168 480 adag oltóanyaggal, ezek egy részével a pedagógusok oltása kezdődhet el. Szintén kedd éjjelre várják az orosz Szputnyik V 250 ezer első adagos vakcináját. Emlékeztetett: hétfőn egy korábbi, 250 ezer adagos Szputnyik V-szállítmányt szabadítottak fel, így ez a mennyiség csütörtökön és pénteken már a kórházi oltópontokon lesz.



Az országos tisztifőorvos megismételte: aki oltást szeretne, regisztrálnia kell az erre létrehozott internetes felületen. Ezen kívül továbbra is fontos a kontaktusok számának csökkentése, ha valakinek nincs halaszthatatlan elintézni valója, akkor maradjon otthon, ne menjen közösségbe. A vásárlásokat tervezetten és gyorsan kell lebonyolítani, és be kell tartani a járványügyi és higiéniai előírásokat.

Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinával töltött fecskendők oltáshoz előkészítve Pethő Andrea háziorvos újfehértói rendelőjében 2021. március 30-án. MTI/Balázs Attila



Szintén regisztrálnia kell az oltásra a várandósoknak és a szoptatós kismamáknak is - hívta fel a figyelmet Müller Cecília. A regisztráció tényét jelezni kell a háziorvosnak, aki felméri az oltás kockázatát, majd ha nincs ellenjavallat, gondoskodik arról, hogy valamelyik oltópont fogadja a kismamát.



Az országos tisztifőorvos továbbra is az egyéni felelősséget hangsúlyozva hozzátette: a fegyelmezettség rendkívül fontos ezekben a napokban, hiszen így van remény arra, hogy megállítsuk a koronavírus-járvány harmadik, felfelé ívelő szakaszát.



Azt javasolta: akinek favipiravirt kell szednie, kérje meg egyik családtagját a gyógyszer kiváltására, fertőzöttként ne menjen a patikába. Ha nincs ilyen családtag vagy más segítő, az önkormányzathoz ilyen esetekben is lehet fordulni. Müller Cecília egyben megköszönte a gyógyszerészek, gyógyszerészi asszisztensek és a gyógyszer-nagykereskedők munkáját.



Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, a pedagógusoknak nem kell tartania attól, hogy az iskolák április 19-ei tervezett nyitására még nem lesznek teljesen védettek, hiszen már egy oltás is nyújt egyfajta védettséget a vírus okozta súlyos megbetegedés ellen.



Beszélt arról is, hogy mentőt érdemes hívni akkor, ha valaki több napja lázas, szívverésében rendellenességet tapasztal, légszomj gyötri, nehézlégzése van.



MTI