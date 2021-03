A vizsgálatra vastagon rávetül az ordas nagy hazugság réme.

Megtörtént Fekete-Győr András hazugságvizsgálata, lelkének összes rejtett zugába elhatoltak hideg kezek, bevilágítottak neki, kihúzták mind a fiókokat és csúnyán felforgatták a padlást, jaj! – fakuló nyári emlékek gyönge fűszálait széjjelfésülve kerestek-kutattak pártelnök úr testében irgalmatlan teljesítményű ipari reflektorokkal.

És semmit nem találtak, semmit.

Az eseményről készült felvétel mindenesetre erősen indul: András nagy lendülettel halad a kínzókamra felé, valahogy tisztán érezni rajta, hogy csúcsformában van, hogy még oda se ért, de máris teljes erőből egyáltalán nem hazudik, a legnehezebb sorosos gyakorlatok után is valósággal beleáll majd a földbe, váll és csípő párhuzamosak, szemek az égnek, kézfejek kecsesen kifelé, legyezőformán, ugyanakkor férfiasan – nézni is öröm ezt a magyar fiút egészen egyszerűen, az edzője meg is könnyezte őt az egyik edzés után, így beszélik, fönfkomanojn, súgta felé halkan, szinte engedékennyé vált az irányában, úgyhogy az utolsó hetekben már csak napi húsz ampullát írt föl neki lónyugtatóból.

Az mondjuk levon valamennyit a produkció élvezeti értékéből, hogy bár a komoly vizsgálatot a videóhoz mellékelt leírás tanúbizonysága szerint „szakember" végezte, konkrét szaknévvel azért nem különösebben sikerült összekenni a környéket; sehol egy Prof. Tóth Béla, vagy egy csoffadt Dr. Tóth legalább, szóval bárki, akiben a minden bizonnyal tényleg lenyűgöző szakértelmet valamelyest lehorgonyozhatnánk.

...

Azért az nem semmi, testvérek, hogy egy pártelnök totális őszinteségét bizonyítani hivatott hazugsávizsgálós felvételre rögtön a legelső percben vastagon rávetül az ordas nagy hazugság réme. Hogy ha akarom, akár a sarki péket is simán odaképzelhetem az elmélyülten bonyolódó dróttömegek közé bazi nagy szemüvegben – komoly szakértő tudniillik ő is, a sarki pék, egyszer feltétlenül kóstoljad meg a tökmagos óriáspogácsáját. Szotyit is tesz bele – érzéssel, persze –, és durumlisztból készíti, de ettől nem szabad megijedni, ugyanis arannyá válik a durumliszt a kezében, sőt, végső soron épp annak köszönhetően lesz az óriáspogácsája pontosan olyan, mint egy álom.

Nagy mutatvány, mondom, de a Momentumnak sikerült kiviteleznie.

Johannes Thezeroth: Fekete-Győr hazugságvizsgálata félkarú óriás