Tisztifőorvos: az egyéni felelősségnek óriási szerepe van ezekben a napokban

2021. március 31. 15:11

Müller Cecília hangsúlyozta: a kórházak terhelésének, az elhunytak számának, a súlyos megbetegedések előfordulásának növekedését a fertőzés megelőzésével lehet megakadályozni. Ez a korlátozások betartásával lehetséges.

Hozzátette, a kórházakban heroikus küzdelmet folytatnak, mindenkinek kötelessége mindent megtenni azért, hogy csökkentse az egészségügyi ellátó rendszer terheltségét.

Ismertette: kedden 6700 új fertőzöttet regisztráltak, 302 beteg elhunyt, a kórházakban 12 346 koronavírusos beteget ápolnak, és 1492-en vannak lélegeztetőgépen.

A védekezés már hosszú ideje tart, az egészségügyi dolgozók rendkívül fáradtak, ezért "kutya kötelessége" mindenkinek mindent megtenni azért, hogy csökkenjen ez az óriási teher az egészségügyi ellátórendszeren - hangsúlyozta a tisztifőorvos.

"Szeretnénk abban reménykedni, hogy vakcinációnak és a fegyelmezettségnek köszönhetően minél előbb el tudjuk érni a járvány tetőző szakaszát, és arról el tudunk mozdulni" - mondta.

Közölte, ennek érdekében már 2 011 000 ember kapta meg legalább az első védőoltást, ez a lakosság 20,5 százalékát jelenti, és rendkívül jó eredmény.

Ismertetése szerint a vakcinaszállítmányok különböző mennyiségekben, de rendszeresen érkeznek az országba, szerdára virradóra 250 ezer adag orosz Szputnyik V védőoltást kaptunk, azt a szállítmányt első oltásként tervezik felhasználni.

Müller Cecília a köznevelésben dolgozó pedagógusok napokban kezdődő kampányszerű oltását megemlítve azt mondta, ha a szállítmányok mennyisége lehetővé teszi, járványügyi szempontból egy-egy veszélyeztetett csoportot párhuzamosan oltanak majd be. A kistelepüléseken az oltások elérhetőségét mobil katonai oltóbuszokkal bővítik, tájékoztatása szerint négy-öt busz járja naponta a megyéket, azonban ezek igénybevételéhez is szükséges az előzetes regisztráció.

A szakember jó hírnek nevezte, hogy országosan több mint 80 százalékos a szociális- és idősotthonokban élők, illetve dolgozók átoltottsága; a lakóknál 82, míg a gondozóknál 77 százalékos ez az arány.

A második és a harmadik járványhullám két hetének adatait összehasonlítva megállapítható, idén márciusban az egy évvel korábbinál 96 százalékkal kevesebb fertőzöttet regisztráltak a gondozottaknál és 92 százalékkal kevesebbet a dolgozóknál, miközben az ország területén a két időszakot összehasonlítva 38 százalékkal nőtt az összes fertőzött száma - ismertette, hozzátéve, a vakcináknak köszönhetően jelentősen csökkent a fertőzés súlyossága miatt kórházi ápolásra szorult gondozottak száma is.

Közölte, a körzeti háziorvosoknak elkészítettek egy oltási iránymutatást, a szakmai ajánlás a krónikus betegségben szenvedők beoltási sorrendjének eldöntésében segít a szakembereknek.

Kérdésre válaszolva elmondta, az eddig regisztrált, 1,5 millió 65 feletti ember 78 százalékát oltották már be.

Az oltóbuszokkal kapcsolatos felvetésre úgy reagált, nem lehet "csak úgy" sorba állni, regisztrálni kell, mert ennek alapján tudják behívni időpontra a beoltandókat.

Magyarország továbbra is folytatja az alkalmazási előírásnak megfelelően az AstraZeneca oltóanyag beadását - hangsúlyozta a szakember. Hozzátette, április második felében kezdődik a Johnson & Johnson által gyártott Janssen-vakcina szállítása Magyarországra, ebből az oltóanyagból 81 600 adag érkezhet az országba.

Operatív törzs: kedden 739-en szegték meg a maszkviselési szabályokat

A rendőrök 739 emberrel szemben intézkedtek kedden a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta: ezzel 42 563-ra nőtt a maszkviselési szabályok megsértése miatt indított intézkedések száma az erről szóló kormányrendelet hatályba lépése óta.

Hozzátette: kedden közterületen 721 olyan emberrel szemben intézkedtek, akik nem viseltek maszkot, közülük 193-at figyelmeztettek, 318-at megbírságoltak és 210-et feljelentettek. Tömegközlekedési eszközökön és a megállókban három, kereskedelmi üzletekben pedig öt emberrel szemben intézkedtek emiatt.

Elmondta azt is, hogy kedden az M3-as metrópótló autóbuszon egy 22 éves szlovák állampolgár nem viselte a maszkot; szóváltásba keveredett a buszsofőrrel, akit leköpött. A rendőrök elfogták és közérdekű üzem megzavarása, valamint a védelmi intézkedések megszegése miatt eljárás indult ellene.

A boltokra, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatti intézkedések közül eddig 310 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 714-ban pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az üzletekben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Egy pécsi fodrászüzletet ideiglenesen 19 napra bezáratott a rendőrség, mert a tiltás ellenére nyitva volt, és a helyiségben 4 vendég is tartózkodott, maszkot pedig senki sem viselt. Egy pécsi panziót pedig azért zárattak be fél évre ideiglenesen, mert a tulajdonos kiadta az egyik szobáját egy 9 fős születésnapi összejövetelre. Mindkét esetben bírságot is kiszabtak a rendőrök. Vendéglátóhelyet nem kellett hétfőn ideiglenesen bezáratni a szabályok megsértése miatt - mondta.

Kiss Róbert közölte, kedden a kijárási és a csoportosulási, gyülekezési tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 445-ször intézkedtek a rendőrök. A kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 57 099 hasonló esetben intézkedtek.

Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 38 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 14 483-szor intézkedtek.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy egyre többen kerülnek hatósági házi karanténba, az elmúlt napon 7858 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. Jelenleg 55 287-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4689-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.

MTI