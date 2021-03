Orbán: Ne hallgassanak az oltásellenes politikusokra!

Minél gyorsabban oltunk, annál hamarabb csökken a megbetegedések és az elhunytak száma. Ezért fontos, hogy ne üljünk fel az oltásellenes hangoknak – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta: most minden erőt az oltásra kell összpontosítani. Arról is beszélt, hogy már 3 760 000-en regisztráltak. Hozzátette, várhatóan húsvét után meglesz a két és fél millió beoltott, ami lehetővé teszi, hogy elinduljon a lépcsőzetes újranyitás.

2021. március 31. 22:01

Lépcsőzetesen újranyitni az országot

Arra a kérdésre, hogy miért 2,5 milliónál húzták meg azt a határt, amikor az újranyitásról lehet beszélni, Orbán Viktor elmondta, hogy nem szabad addig újranyitni az országot, amíg a 65 év felettiek nem kapták meg az oltást. „Ez erkölcsi kötelességünk.”

A kormányfő arra kért mindenkit, hogy tartsa be szabályokat, a távolságtartás és a maszkviselés szabályait. A mostani brit vírusmutáns sokkal agresszívabb, mint a korábbi.

Tömeges a fertőzés

„Tömeges a fertőzés és ezt már bizony a zárások és a korlátozások csak lassítani tudják. Megállítani már nem. Tavasszal elég volt korlátozásokat bevezetni, de ez nem olyan vírus. Itt most, csak lassítani tudunk, ha korlátozunk” – fogalmazott.

Egyetlen orvosság van, amivel lassítani vagy megölni tudjuk a vírust, ez pedig az oltás, ezért most minden erőnket az oltásra kell összpontosítani.

A kormányfő elmondta, hogy sokunknak van komoly vesztesége, ami mindannyiunkat megvisel. Amikor megfékeztük a járványt, akkor nem csak gazdaságilag kell újraindítani az országot, hanem a közösségi életet is újra kell indítani.

„Mindenki elvesztette a derűt, jókedvet, talán a boldogságot is” – mondta Orbán Viktor.

A vírus nem csak az emberéletben tesz kár, hanem tönkreteszi a munkahelyeket és megtámadja a gazdaságot. A boltok, üzemek, hotelek újranyitása nem megy egyik napról a másikra, ezért fontos hogy az emberek tudják, mire számíthatnak. A szülőknek is tudniuk kell, mikortól kell vinni iskolába, óvodába a gyereket.

„Nekünk egyszerre kell védekezni és oltani és segíteni az embereknek, hogy megtervezhessék személyes életük újranyitását” – fogalmazott.

Ne hallgassanak az oltásellenes politikusokra!

Az átoltottság Magyarországon a 12 százalékos, uniós átlag feletti, jelenleg 20 százalékon áll – hangzott el az adásban.

Minél gyorsabban oltunk, annál hamarabb csökken a megbetegedések és az elhunytak száma. Ezért fontos, hogy ne üljünk fel az oltásellenes hangoknak.

Az oltás ellen agitálni, több mint hiba, inkább bűn.

Aki azért nem oltatja be magát, mert hallgatott az oltásellenes politikusokra vagy áldoktorokra, az könnyen meghalhat. A felelősség azoké, akik az oltás ellen beszéltek. Súlyos felelőtlenség, ha valaki lebeszél másokat az oltásról – mondta.

„Az kérem mindenkitől, hogy hagyják dolgozni az orvosokat és az ápolókat és ne vezessék félre az embereket kamuvideókkal, álhírekkel, hanem inkább jóindulattal viszonyuljunk egymáshoz" – tette hozzá. A kormányfő elmondta, hogy megérti azokat, akik nem bíznak az oltásban, de arra kérte őket, hogy hagyják, hogy mások maguk hozzák meg ezt a személyes döntést.

Emberfeletti munka árán, de működnek a kórházaink

A kormányfő köszönetét fejezte ki az orvosoknak, háziorvosoknak és ápolónőknek, akik véleménye szerint emberfeletti munkát végeznek.

„Az orvosainkon, ápolóinkon nem fog múlni egyetlen emberélet sem, mert szívvel-lélekkel végzik munkájukat. Úgy látom, hogy nagy erőfeszítések árán, de lesz elég ember” – fogalmazott.

A kórházi kapacitásokat érintő kérdésre elmondta, hogy átcsoportosításokkal megoldható a helyzet és a technikai feltételek is adottak.

„Sokkal jobb állapotban van az egészségügy a humán erőforrás terén, mint azt sokan gondolták volna. A koronavírus miatt elkülönített ágyak fele még szabad, és még kétszer annyi azonnal bevethető lélegeztetőgép van ággyal együtt, mint amennyi ágyon most fekszenek betegek” – fejtette ki.

Azt kérem mindenkitől, hogy adjanak meg minden támogatást az egészségügyben dolgozóknak. Rémhírkeltésekkel ne nehezítsük meg munkájukat. Nem most van az idő, hogy bemenjünk a kórházakba kamuvideókat, álhíreket gyártani – tette hozzá.

„Jóindulat, jóakarat, segítés” – ezekre van most szükség.

A kormányfő úgy látja, hogy a kettős nyomást, a covidos és nem covidos betegek ellátását egyszerre képes megoldani az egészségügy.

Az első oltással már lehet vállalni az oktatást

A kormány figyelembe vette a szakszervezetek kérését és előre vette a pedagógusok oltását. Úgy vélte, hogy az első oltás már nagyon komoly védettséget biztosít. Azt kértem tőlük, hogy vegyék figyelembe a szülők érdekeit is, akik nem tudják hova vinni a gyereket – fejtette ki Orbán Viktor.

A kormányfő szerint az iskolák újraindítása előtt egy héttel az első oltással már lehet vállalni az oktatást. Azt is megérti a kormány, ha valaki így nem vállalja az oktatást, de nem kell agitálni az iskolák megnyitása ellen, mert a szülők és a gyerekek érdekeikre is tekintettel kell lenniük.

Nincs értelme a „vakcinairigységnek”

A miniszterelnök elmondta, nagy vita előzte meg azt a döntést, hogy a háziorvosi rendszeren keresztül történjen az oltások beadása. A járványügyi szakemberek tanácsára döntött így a kormány, mivel a háziorvosok ismerik jól a betegeiket. Aprólékos mérlegelés előzi meg, hogy a háziorvosok kit, melyik helyre sorolnak.

Előfordulhat, hogy valakit előrevesznek a sorrendben és ezt mások igazságtalannak tartanak, de arra kért mindenkit, hogy bízzanak a háziorvosoknak és jó szándékot feltételezzenek.

Hosszú viták előzték meg a kismamák oltását is Európában, mivel a gyártóknak évek helyett néhány hónapjuk volt csak a tesztelésre. Azzal mindenki egyetért, hogy vegyük előre a kismamák oltását – fogalmazott, hozzátéve, hogy jelenleg 42 ezer várandós kaphatja meg a vakcinát.

A keleti beszerzések példája ragadós

Arra a kérdésre, hogy több nyugati ország is tervezi a keleti vakcinák beszerzését, a kormányfő úgy válaszolt: egészen biztos volt benne, hogy ez így fog történni.

Novemberben már lehetett látni, hogy a nyugatról megrendelt vakcinák nem fognak időben megérkezni. Minden EU-tagállamnak joga van saját vészhelyzeti szabályozás alapján külön rendelni vakcinát, de rajtunk kívül ezt csak Szlovákia tette meg – emelte ki.

A vakcináknál félre kell tenni az ideológiai kérdéséket, és azt kell nézni, mennyire biztonságokat és hatékonyak.

Nem volt kockázatmentes, számos támadást kaptunk, de szerintem jól döntöttünk és sok ezer ember életét mentettünk meg ezzel – hangsúlyozta.

A kormányfő a nyugati szállításokat érintő kérdésre válaszolva elmondta hogy április 4-ig 2 millió 356 ezer, május elején pedig 4 millió 121 ezer keleti és nyugati vakcina áll majd rendelkezésre, ami több, mint amennyi ember jelenleg regisztrált az oltásra (3,76 millió). Megalapozottnak tűnik az a terve, hogy április elejére mindenki megkapja az oltást aki már regisztrált. Május végére elérhető lesz a 7 milliós dózis.

Ahogy nő az oltottság, közeledhetnek a szigorításról szóló álláspontok

Az iparkamara és a járványügyi szakértők vitájáról a nyitásról, illetve a szigorításról elmondta, hogy a két teljesen ellentétes álláspont a szigorításról az oltások számának növekedésével közeledni fog. Ahogy nő a beoltottak száma, úgy csökken a betegségszámok, és a halálozások száma, de még nem tartunk itt. Az oltás még nem tudta letörni a járványt, de ahogy nő az oltottság ez be fog következni – fogalmazott.

A nemzeti konzultáció alapján az emberek a lépcsőzetes oltást szeretnének – tette hozzá. Első helyen az iskolákat kell kinyitni, majd a szállodákat éttermeket.

A 2,5 milliós beoltottság várhatóan húsvét után lesz elérhető. Ekkor a boltok is kinyithatnak szigorúbb szabályok mellett.

Orbán Viktor elmondta, hogy az újraindítás soron következő lépése előtt egy héttel tájékoztatást ad majd.

A kormány tartja azt az ígéretet, hogy minden a járvány miatt megszűnt munkahely helyett újat teremt. Február végén 110 ezerrel kevesebben dolgoztak, tehát 110 ezer új munkahelyet kell teremteni – mondta.

Az Európai Néppártból való kiválás kapcsán úgy fogalmazott, tiszta helyzet jött létre azzal, hogy megszűnt a kapcsolat a Néppárt és a Fidesz között. Európában nincs kellő képviselet azoknak, akik a hagyományos család modellje mellett állnak, elutasítják a multikulturális társadalmakat.

A csütörtöki hárompárti találkozón, ahol Matteo Salvini és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel tárgyal Orbán Viktor egy új platformról fognak egyeztetni.

Mikor kapjuk vissza az életünket?

A győzelem kapujában állunk. Lesz még két-három nehéz hetünk és a bizonytalan hangok elhalkulnak. A nyarunk pedig szép és vidám lesz, de most a szívünk azokkal van, akik elvesztették családtagjaikat, barátaikat. Most értük imádkozunk. Közben készülünk arra, hogy visszakapjuk a derűs, boldog és reményteljes életünket. Ez most karnyújtásnyi távolságra van tőlünk – zárta mondandóját a kormányfő.

hirado.hu - M1