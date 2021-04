Galgóczy Ágnes: Szűk családi körben ünnepeljük a húsvétot!

A húsvéti ünnepek idején is mindenki tartsa be a járványügyi szabályokat - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki, online sajtótájékoztatóján, aki közölte: meghaladta a kétmilliót a beoltottak száma Magyarországon, közülük 787 207-en már a második oltásukat is megkapták.

2021. április 1. 17:38

Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elöl az oltási sorrendben, az eddig regisztrált 65 év felettiek háromnegyede már megkapta valamelyik vakcinát.

Közölte, húsvétkor sem áll le az oltási program, amely a kórházi oltópontokon Pfizer- és Szputnyik V, a háziorvosoknál pedig a Sinopharm-, az AstraZeneca- és a Moderna-vakcinákkal folytatódik.

A hétfőn érkezett Moderna-szállítmányt csütörtökön, a csütörtök estére várt 218 400 adag AstraZeneca-vakcinát várhatóan vasárnap szállítják ki a kormányhivatalokba, majd osztják szét a háziorvosi praxisok között - tette hozzá az osztályvezető. Jelezte, hogy a háziorvosok hétvégi oltási munkájukért külön díjazásban részesülnek.

A járványügyi adatokat ismertetve Galgóczi Ágnes elmondta, az elmúlt napon 9288 új fertőzöttet regisztráltak, így a járvány kezdete óta 661 721-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

Kórházban 12 062 embert ápolnak a vírus valamilyen szövődményével, lélegeztetőgépen 1512-en vannak. Az elmúlt napon 258-an haltak meg a vírussal összefüggésben.

A 12. hét járványügyi adatairól beszámolva az osztályvezető elmondta, a múlt héten összesen 60 482 fertőzöttet regisztráltak, ami 7 százalékos emelkedés a 11. héthez képest. A 12. héten azonosított fertőzöttek átlagéletkora 45,77 év volt.

Korcsoportos bontásban a 12. héten regisztrált fertőzöttek 23 százaléka a 40-49 évesek, 17,3 százaléka az 50-59 évesek és 15,4 százaléka a 30-39 évesek közül került ki.

A 12. héten regisztrált fertőzöttek 17,24 százaléka volt budapesti, 15,22 százaléka Pest megyei. A legkevesebb új beteget Zala megyében regisztrálták (1,57 százalék) a 12. héten.

Ismertetése szerint a 11. hétről a 12. hétre Heves, Vas és Jász-Nagykun-Szolnok megyében nőtt a legjobban az új fertőzöttek száma: 45, 43, illetve 37 százalékkal. Ugyanakkor - mondta - voltak olyan megyék, ahol csökkent a vizsgált időszakban az új esetek száma: Somogy, Komárom-Esztergom és Nógrád tartozik ide.

Galgóczi Ágnes arra kért mindenkit, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsa be a járványügyi és higiénés szabályokat. Lehetőleg csak a szűk család találkozzon, de ekkor is figyeljenek egymás egészségére.

Operatív törzs: több mint 750 ezer tehergépjármű lépett be Magyarországra az elmúlt hét hónapban

Magyarország teljes schengeni belső határszakaszán a szeptember elsején ideiglenesen bevezetett határforgalmi ellenőrzés hét hónapja alatt 764 278 tehergépjármű lépett be a tranzitforgalomban - közölte a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a testület csütörtöki, online sajtótájékoztatóján.

Kiss Róbert elmondta, hogy ezen időszak alatt magyarországi úti céllal 574 209 tehergépkocsi lépett be az országba.

Az alezredes kiemelte, hogy az egyik legjelentősebb forgalmú osztrák határátkelőnél, Hegyeshalom autópálya-átkelőhelyen szeptember 1-je óta 191 571 tehergépjárművet léptettek be az országba, míg a másik legnagyobb forgalmú átkelőnél, a szlovák határszakaszon lévő rajkai autópálya-átkelőhelyen 344 178 jármű belépését biztosították.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy a teljes schengeni belső határszakaszon 128 határátkelő van, ebből közúton 10 van nyitva személy- és teherforgalomra, kizárólag személyforgalom be-és kilépésére pedig 30 átkelő használható közúton, vízi úton pedig kettő. A többi 86 kisebb jelentőségű átkelő - ezek erdei dűlőutakon, turistautakon, kavicsos- és földutakon találhatók - továbbra is le van zárva.

Beszámolt arról is, hogy Horvátország csütörtöktől változtatott a belépési szabályain, már nemcsak negatív PCR-teszttel lehet beutazni az országba, hanem elfogadják az Európai Unióban alkalmazott antigénalapú tesztet is. Karanténkötelezettség nélkül beléphet továbbá Horvátországba az, akinek van oltási igazolása, aki orvosi igazolást tud felmutatni arról, hogy a koronavírusos megbetegedésből meggyógyult, továbbá nem kerül karanténba az a 7 évnél fiatalabb gyerek sem, aki nagykorú kísérőjének van negatív tesztje.

A rendőrök 721 emberrel szemben intézkedtek szerdán a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, így 43 284-re nőtt a maszkviselési szabályok megsértése miatt indított intézkedések száma az erről szóló kormányrendelet hatálybalépése óta - ismertette Kiss Róbert.

Hozzátette: szerdán közterületen 677 olyan emberrel szemben intézkedtek, aki nem viselt maszkot, közülük 186-ot figyelmeztettek, 290-et megbírságoltak és 201-et feljelentettek. Tömegközlekedési eszközökön és a megállókban 28, üzletekben pedig 6 emberrel szemben intézkedtek e miatt.

A boltokra, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatti intézkedések közül eddig 312 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 714-ben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az üzletekben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Egy villányi vendégházat ideiglenesen bezárattak, mert üzemeltetője nyitva tartotta az ellenőrzés időpontjában és két grúz állampolgárnak szállást adott. Habár a szállásadó kitöltette a vendégekkel azt a nyilatkozatot, amely szerint az utazásuk üzleti célú, de nem győződött meg arról, hogy a dokumentum megfelel-e a valóságnak - mondta az alezredes.

Kiss Róbert közölte, szerdán a kijárási és a csoportosulási, gyülekezési tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 520-szor intézkedtek a rendőrök: 9-en a kutyasétáltatás szabályait szegték meg, 30-an pedig a csoportosulás tilalmát nem tartották be.. A kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 57 619 hasonló esetben intézkedtek.

Szerdán is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 80 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 14 563-szor intézkedtek.Kiss Róbert arról is beszélt, még mindig nagyon sokan, 55 915-en vannak hatósági házi karanténban, az elmúlt napon 7543 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. Közülük 7701-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.

A húsvéti hosszú hétvégével kapcsolatban elmondta: sokan indulnak útnak azért, hogy a szeretteikkel töltsék az ünnepet. Emlékeztetett: ebben az időszakban a rendőrök kiemelten figyelnek a balesetek megelőzésére, a közlekedés biztonságára.

Idén a koronavírus-járvány miatt különösen fontos, hogy mindenki tartsa be a védelmi intézkedéseket - hangsúlyozta az alezredes. Hozzátette: azzal, ha a húsvétot csak a legszűkebb családi körben ünneplik az emberek, betartják a védelmi szabályokat, hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomás.

A koronavírus-járvány harmadik hullámában az egyéni felelősség kérdése megkérdőjelezhetetlen - jelentette ki az alezredes.

Mint mondta, húsvétkor is az utcákon, tereken lesznek a rendőrök és a közlekedésbiztonsági szabályok betartatása mellett a védelmi intézkedések betartását is ellenőrzik. Hozzátette: a védelmi intézkedéseket megszegőkkel szemben az ünnepek idején is határozottan, következetesen, arányosan járnak el. Kérte, hogy mindenki a saját és mások életének, testi épségének és egészségének érdekében tartsa be a védelmi szabályokat.

MTI