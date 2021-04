Orbán Viktor: Európai reneszánszt akarunk!

Az Európai Néppárt láthatóan hosszú távra elkötelezte magát a baloldallal való együttműködés mellett, így sok millió európai polgár maradt képviselet nélkül – mondta a miniszterelnök a lengyel–olasz–magyar csúcstalálkozó után csütörtökön Budapesten. Orbán Viktor kifejtette, véget akarnak vetni annak a nevetséges politikai gyakorlatnak, amely azt akarja elmagyarázni, hogy a jobboldalnak mindig csak széle van, a baloldalnak meg mindig csak közepe. A kormányfő kijelentette: európai reneszánszra van szükség.

Európai reneszánszt akarunk, s ennek érdekében fogunk együtt dolgozni a jövőben – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön azután, hogy Budapesten fogadta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőt és Matteo Salvinit, az olasz Liga vezetőjét. A több mint két órán át tartó találkozó napirendjén a lengyel Jog és Igazságosság (PiS), a Liga, valamint a Fidesz közötti, európai szintű politikai szövetség ügye szerepelt. Utóbbival kapcsolatosan a kormányfő kijelentette: tisztázták az összes, nemzeteik szempontjáról fontos kérdést, s arra jutottak, hogy nincsen olyan téma, amelyben ne tudnának egyetértést kialakítani. – Mind Olaszországban, mind Lengyelországban erős atlantista elkötelezettségű kormány működik, és Magyarország is megbízható tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak – húzta alá a miniszterelnök, arról is szólva: azzal, hogy az eddigi legerősebb jobboldali párt, az Európai Néppárt láthatóan hosszú távra elkötelezte magát az európai baloldallal való együttműködés mellett, sok millió európai polgár maradt képviselet nélkül.

– Azért fogunk dolgozni, hogy ezeknek az embereknek legyen hangjuk és súlyuk az európai politikában – szögezte le a miniszterelnök, aki szerint a lengyel–magyar–olasz együttműködés közös értékei a szabadság, a méltóság, a kereszténység, a család és a nemzeti szuverenitás.

– Nemet mondunk a cenzúrára, a brüsszeli európai birodalomra, a kommunizmusra, az illegális migrációra és az antiszemitizmusra is – tette hozzá Orbán Viktor. Mint fogalmazott, Mateusz Morawieckivel és Matteo Salvinivel abban maradtak, hogy a most elkezdett szervezőmunkát folytatni fogják. – Májusban fogunk legközelebb találkozni, ez nagyban függ a pandémia helyzetétől – szögezte le.

A Fidesz elnöke egyúttal bejelentette azt is, hogy a magyar–olasz–lengyel szövetség a hamarosan megkezdődő, Európa jövőjéről szóló vitában is részt fog venni.

– A következő hetekben egy konkrét programot állítunk föl arról, hogyan fogunk saját jogon, szuverén módon és határozottan, tiszta hangon részt venni ebben a vitában. Ez jó lehetőséget ad nekünk arra, hogy az általunk képviselt értékeket egész Európában, annak minden országában és az emberekkel találkozva ismertethessük, rögzítsük és megerősíthessük – mondta Orbán Viktor. Elmondta azt is: „Nem fogunk fölülni semmilyen provokációnak. Az értékeink és az álláspontjaink világosak, véget akarunk vetni annak a nevetséges politikai gyakorlatnak, annak a nevetséges politikai geometriának, amely azt akarja elmagyarázni, hogy a jobboldalnak mindig csak széle van, a baloldalnak meg mindig csak közepe.”

Budapest, 2021. április 1. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Matteo Salvinivel és Mateusz Morawieckivel folytatott háromoldalú találkozóján a karmelita kolostorban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Új intellektuális alap Európának

– Eljutottunk számos közös megállapításra, többek között arra, hogy az első számú prioritás, hogy legyőzzük a járványhelyzetet – közölte Mateusz Morawiecki. A lengyel kormányfő szerint ez azért fontos, hogy Európa visszatérhessen a normalitáshoz a kormányközi együttműködések szintjén is, és hogy újabb platformok jöjjenek létre a megegyezéshez.

Mint mondta, ma meghatározták a prioritásokat, amelyek az euroatlanti együttműködés, a NATO és az, hogy mélyíteni kell az európai integrációt.

Mindezt olyan módon, hogy a nemzeti szuverenitást és a valós, európai értékeket tiszteletben tartsuk. Ilyenek a család, az egyén méltósága, a hagyományos értékek – sorolta Morawiecki.

Hozzátette: főként azokkal a kultúrákkal szemben fontos védekeznünk, amelyek kívül-belül támadják Európát.

A kormányfő elmondta: hiszünk az Európai Unió jövőjében, hiszünk abban, hogy tudunk közös utat találni. Az európai integráció gyümölcsözéséhez nem szabad annak gyökereit figyelmen kívül hagyni, vissza kell térni ahhoz a gondolkodáshoz, amikor még úgy látták az európai jövőt, ahogy mi látjuk.

Morawiecki szerint Európa szét van esve, különböző erők tépázzák, a brüsszeli elit úgy próbálja bemutatni, mintha elitcsoportok szalonja lenne.

– Mi szeretnénk képviselni a különféle emberek széles spektrumát. Arra gondoltunk, hogy egy bizonyos intellektuális alapot hozunk létre Európának. Ez a fő gondolat – jelentette ki a lengyel kormányfő. Hozzátette: innen ered az a gondolat, hogy szükség van Európa reneszánszára, azoknak az értékeknek az újjáéledésére, amelyekre tényleg támaszkodhatunk.

– Azt látjuk ma, hogy Európa útelágazáshoz érkezett: elvesztette gyökereit, és szeretnénk segíteni megtalálni ezeket a gyökereket. Vannak olyan erők a kontinensen, amelyek szeretnék elrabolni Európát. Ezek olyan erők, melyekkel szemben szeretnénk egy ellenjavaslatot létrehozni.

Mateusz Morawiecki úgy fogalmazott: – Reméljük, hogy a legtöbb nemzet velünk tart ebben a párbeszédben, és nyitottak lesznek.

Mint mondta, ma, a krízis időszakában egyre fontosabb az összefogás azért, hogy virágozhassanak az európai nemzetek és visszakaphassák szuverenitásukat, ezáltal építhessék az erős Európát,, a transzatlanti szövetséggel együtt. – A szolidaritás nem az erősek diktátuma, a közös értékek védelme érdekében történik – jelentette ki.

Mondandóját úgy zárta, hogy nagyon szeretik magyar barátaikat, de a himnuszuknak van egy olyan sora, amely az olaszokra utal, és az olasz–magyar–lengyel barátság nagyon erős. A szuverén nemzetállamokon, az erős Európán fognak dolgozni.

Orbán: Magyarország, Olaszország és Lengyelország közösen tervezi a jövőt

A kereszténydemokratáknak jelenleg nincs megfelelő képviseletük Európában, azért dolgozunk, hogy legyen hangjuk, képviseletük és súlyuk az európai politikában - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) Matteo Salvinivel, az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetőjével (k) és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel (b) folytatott háromoldalú találkozóján a Karmelita kolostorban 2021. április 1-jén. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kormányfő, a Fidesz elnöke Matteo Salvinival, az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetőjével és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel egyeztetett. Ezután úgy nyilatkozott, hogy tisztázták a nemzetük szempontjából legfontosabb kérdéseket, és nincs egyetlen téma sem, amelyben ne tudnának egyetértést kialakítani, a nemzetük érdekei egy ponton sem állnak szemben egymással.

Közölte: megállapodtak, hogy részt vesznek az Európa jövőjéről folytatott vitában, és a következő hetekben programot állítanak fel arról, hogy miként fogják ezt megtenni.

Ez a vita jó lehetőség lesz, hogy az értékeiket Európában megismertessék és megerősítsék - vélekedett.

A miniszterelnök kifejtette: azért találkoztak most, mert a Fidesz úgy döntött, elhagyja az Európai Néppártot (EPP), és most közösen tervezik meg a jövőt, beszélnek Európa jövőjéről.

Emlékeztetett: Matteo Salvini megfogalmazása szerint európai reneszánszt akarnak, ennek érdekében dolgoznak együtt a jövőben.

Úgy vélte, sok millió olyan európai polgár van, aki megfelelő és hatékony képviselet nélkül maradt Európában, mert az EPP hosszú távra elkötelezte magát az együttműködés mellett az európai baloldallal.

Orbán Viktor szerint szimbolikus, hogy az együttműködést épp nagycsütörtök napján indítják meg, egy hosszú út első állomása a mostani találkozó.

Sokat beszéltek a közös értékeikről, az atlantista elkötelezettségen túl ilyen a szabadság, a méltóság, a kereszténység, a család és a nemzeti szuverenitás értéke - sorolta. Hozzátette: emellett nemet mondanak a brüsszeli európai birodalomra, a kommunizmusra, az illegális migrációra és az antiszemitizmusra.

Közölte: abban maradtak, hogy a megkezdett munkát folytatják, legközelebb májusban, valószínűleg Varsóban találkoznak, de ez nagyban függ a járványhelyzettől.

A kormányfő kijelentette: nem fognak felülni semmilyen provokációnak, az értékeik és az álláspontjaik világosak.

Véget akarnak vetni annak a nevetséges politikai gyakorlatnak, amely szerint a jobboldalnak mindig csak széle van, a baloldalnak meg csak közepe - fogalmazott.

Hangsúlyozta: a szabadság, a hagyományos európai értékek, az emberi méltóság és a mainál sikeresebb európai politika mellett állnak ki.

Orbán Viktor Magyarország egyik leghűségesebb barátjaként írta le Mateusz Morawieckit, Matteo Salvinit pedig hősnek nevezte, amiért az olasz kormány tagjaként bebizonyította, hogy lehetséges megállítani az illegális migrációt a tengeren.

A két legerősebb európai jobboldali frakció meghatározó személyiségei ők - fűzte hozzá.

Arról is beszélt, hogy jelenleg minden nemzetközi megbeszélésen az első helyen a járvány áll, és most is megosztották a tapasztalatokat, továbbá sürgették az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a vakcinabeszerzést, amely az előfeltétele a járvány megfékezésének.

Átláthatóbb és gyorsabb oltást akarnak Európában - tette hozzá.

Morawiecki és Salvini is a hagyományos európai értékek reneszánsza mellett érvelt

Európa újjászületése, a hagyományos európai értékek reneszánsza mellett érvelt Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetője csütörtökön Budapesten, miután megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel, a Fidesz elnökével.

Mateusz Morawiecki a találkozó után tett sajtónyilatkozatában azt mondta, hisznek Európa, az Európai Unió jövőjében és abban, hogy tudnak közösen utat építeni Európának.

Az európai integráció tovább fejlődhet, de hogy a gyümölcsei egészségesek legyenek, nem szabad a gyökerekről sem elfelejtkezni. Vissza kell térni Európa keresztény gyökereihez - hangsúlyozta a lengyel politikus.

A tárgyaláson részt vett felek alapvető céljai között említette az euroatlanti együttműködés, illetve az európai integráció mélyítését úgy, hogy tiszteletben tartják a nemzeti szuverenitást, az egyén szabadságát, védik a hagyományos európai értékeket, a kereszténységet.

Mateusz Morawiecki azt mondta, úgy látják, "Európa teljesen szét van esve", különféle erők tépázzák.

Hozzátette: a brüsszeli európai elit úgy tekint az unióra, mint az elitcsoportok projektjére.

Mi az emberek széles spektrumát szeretnénk képviselni - fogalmazott.

Közölte, abban szeretnének segíteni Európának, hogy megtalálja gyökereit, ugyanis vannak a kontinensen olyan erők, amelyek "szeretnék elrabolni Európát" és elvinni az ismeretlenbe.

Hangsúlyozta a szolidaritást és azt mondta, Európa nem lehet az erősek diktátuma, "Európa-közi szolidaritásra" van szükség.

A lengyel kormányfő úgy látta, az európai oltási program felgyorsítása a legjobb módja a koronavírus-járvány leküzdésének.

Matteo Salvini közölte, azon dolgoznak, hogy az európai népek kijussanak a második világháború utáni legsötétebb korszakukból egy olyan korszakba, amelyben a szabadság, a jogok, a család megint a központba kerülhetnek.

Szerinte amikor az EU az alapszerződésében megtagadta judeokeresztény gyökereit, óriási hibát követett el.

Hangsúlyozta, nem azt akarják, hogy Európa országai szembe kerüljenek egymással, hanem azt, hogy létrejöjjön egy közös európai erő, amely megvédi Európa határait.

Matteo Salvini véleménye szerint az európai politika nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.

Hozzátette: az nem fog menni, hogy csak a baloldali kulturális egyesületek szabják meg a jövőt, a kultúra, a család, az egészség senkinek nem monopóliuma.

Alternatívát kell mutatnunk a baloldallal szemben, amely a gyökereinket vonja kétségbe - jelölte ki célként.

Elmondta, zsarolni nem fognak; a szabadságnak mindenhol jelen kell lennie, minden tagállam igényt tarthat a tiszteletre. Nem lehet olyan szervezet, amely megmondja, ki demokrata és ki nem - hangoztatta.

Úgy összegzett: szükség van egy olyan európai újjászületésre, amely véget vet a diktátumoknak, az elszigetelésnek, a nőket, a gyerekeket, a családokat, valamint a munkához való jogot és a szabadságot helyezi a középpontba.

MNO - MTI