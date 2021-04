Egyre többen követik a magyar példát

Orbán Viktor ismét sikerrel szállt szembe a liberális fősodorral – erről ír a XXI. Század Intézet legfrissebb elemzése. A kezdeti bírálatok után Európában is iránymutatóvá vált a magyar miniszterelnök politikája – mondta Deák Dániel XXI. Század Intézet vezető elemzője a Ma Reggel adásában.

2021. április 5. 11:08

A XXI. Század Intézet azt vizsgálta, hogy az oltások kapcsán hogyan változott az európai és magyarországi pártok álláspontja.

A kormány először novemberben beszélt arról, hogy alternatív forrásuk után kell nézni.

A DK már akkor petíciót indított a keleti vakcinákkal szemben majd a következő hónapokban intenzív oltásellenes kampányt folytattak – tette hozzá.

Brüsszelből is támadások érték Magyarországot, mert önálló vakcinabeszerzést folytat. Január végén kezdett megváltozni a politikai fősodor álláspontja, ahogy szembesültek a nyugati vakcinaszállítmányok akadozásával.

Magyarország az oltóanyag-beszerezése kapcsán követendő példa lett, iránymutatóvá vált.

Ausztria egymillió orosz oltóanyag beszerzését tervezi, de azok a magyar politikusok, akik korábban tiltakoztak a keleti vakcinák ellen, most sorba állnak érte – mondta az elemző.

Az elemzés összegzése szerint a kormány nem először száll szembe a liberális fősodorral.

2010 utáni magyar unortodox gazdaságpolitika kapott sok bírálatot, de 2015-ben a migrációs válság idején is hasonló forgatókönyv zajlott le, vagyis a kezdeti bírálatok enyhültek.

Sajtóhírek szerint a két DK-s politikusnak is felajánlották a vakcinát, de nem fogadták el – hangzott el az adásban.

Deák Daniel szerint nagyon súlyos következménye lett az ilyen típusú politikai hecckampánynak. Sokan politikai okokból nem oltatták be magukat és később életüket vesztették. Nem véletlenül az ellenzéki pártok már nem állítják, hogy veszélyesek a keleti vakcinák, mivel ez szembemegy a választóik véleményével is. A migráció kapcsán is hasonló pálfordulást láthattunk – mondta Deák Dániel.

Mikor látták, hogy saját szavazóik is azt várták el, hogy legyen a kormánynak saját bevándorláspolitikája, korrigáltak álláspontjaikon.

Lesz-e bocsánatkérés?

Az ellenzéki pártok 2018-as választási kampányban is úgy tettek, mintha végig támogatták volna a bevándorláspolitikai intézkedéseket.

Deák Dániel szerint az ellenzéki pártok bocsánatot nem fognak kérni, ehelyett inkább tagadó kommunikációt folytatnak.

Egyes DK-s politikusok egyenesen azt állították, hogy a keleti vakcinák hamisítványok.

„Folyamatosan keltették a bizalmatlanságot, amely egyértelműen oltásellenes kampánynak minősül" – mondta.

Az oltások támogatottsága alacsonyabb volt a baloldali szimpatizánsok között. Ez viszont megváltozott és már többségbe kerülnek azok, akik beoltatnák magukat, mivel egyre többen tapasztalták a pozitívumokat.

hirado.hu