A farizeus Gyurcsány és képmutató társai

Bármit ír, mond és tesz a halálbizniszelő ellenzék, mindabból semmi nem igaz. Sőt annak az ellenkezője sem.

2021. április 5. 15:05

„Ne kerteljünk: ment, mint a karikacsapás” – így kezdi a beoltásáról szóló beszámolóját az őszödi igazmondó csütörtöki Facebook-posztjában, amelyből megtudhatjuk, hogy az oltóponton mindenki felkészülten, udvariasan tette a dolgát, Pfizer-vakcinát kapott, az egész művelet nem volt tíz perc.

Nagyszerű! Miként az is, hogy posztja végén a DK elnöke, egyben az immár honfitársaink halálával is bármilyen skrupulus nélkül bizniszelő egész káoszellenzék fő korifeusa így biztatja közösségi oldala követőit: „Oltassák be magukat! Regisztráljanak! Vigyázzanak magukra, vigyázzanak a többiekre!”

Ne kerteljünk: Fletó már megint nem bontja ki az igazság minden részletét. Pestiesen szólva a bazári majmot játssza, vagyis úgy tesz, mintha nem tudná, hogy az általa vezérelt újköztársasági néptelenfront minden erővel, módon és csatornán a tömeges védőoltás ellen kampányol, heccel, hergel, tudatos csúsztatásokkal, ál- és rémhírekkel igyekezve elbizonytalanítani és lebeszélni az embereket az oltás felvételéről.

Pedig ha tényleg őszintén buzdítaná követőit, nyilván rábírta volna kedves és bájos nejét is az oltásra, és akkor Klára asszony aligha kapott volna kétoldali tüdőgyulladást a koronavírus-fertőzés szövődményeként, és nyilván másokat sem fertőzhetett volna meg felelőtlen országjáró hakniján.

Miközben a Gyurcsány-párt megélhetési politikusai és aktivistái folyamatosan a keleti vakcinák ellen hadakoznak – azt hazudva, hogy azok nem biztonságosak és nem hatásosak –, egyre többükről derül ki, hogy ha ló nincs, a szamár is jó alapon már elfogadták és felvették az orosz vagy a kínai oltóanyagot. Joggal kommentálta a gyurcsányi vakcinabeszámolót Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője e szavakkal: „Kétszínű, számító, gonosz politika. Kivételesen vastag bőrt igényel.”

Húsvét ünnepén eszünkbe juthat Jézus feddő beszéde az életére törő, képmutató farizeusok ellen: „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen!” (Máté 23,25-26)

Ne kerteljünk: bármit ír, mond és tesz a farizeus Gyurcsány és pártja, meg az egész halálbizniszelő ellenzék – amelynek egyetlen programpontja az, hogy minél rosszabb a járványhelyzet és a néphangulat, nekik annál jobb, mert egyedül így kerülhetnek a hatalom közelébe –, mindabból semmi nem igaz. Sőt annak az ellenkezője sem. Ennek ellenére még mindig nem értik, miért nem hisz nekik, bízik bennük a magyarok többsége.

Pedig ha olvasták Móricz egyik leghíresebb és legolvasottabb regényét (vagy netán ezt is ki akarják venni a kötelező olvasmányok közül?), akkor Nyilas Misivel megtanulhatták volna Gyéres tanár úrtól az egyszerű igazságot: „Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja”. És ahogy az emberileg és politikailag is megbukott Gyurcsány Ferenc anno mondta: egy hazug tolvaj nem lehet az ország vezetője…

Ne kerteljünk: ebben kivételesen igaza van. És ezt a magyar választók többsége is régóta így gondolja, amit egy év múlva már negyedszer fog bizonyítani.

Faggyas Sándor

Magyar Nemzet