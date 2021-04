Szerda délelőtt eléri a beoltottak száma a 2,5 milliót - Új intézkedések

Magyarország oltási rendje a terveknek megfelelően, Európában kiemelkedően teljesít. Az oltási folyamat az ünnepek alatt sem állt le, ennek köszönhetően várhatóan kedd éjfélig, legkésőbb a szerda délelőtti órákban eléri a beoltottak száma a 2,5 milliót - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) hétfőn a kormány honlapján.

2021. április 5. 22:33

Hozzátették, hogy Pintér Sándor belügyminiszternek határozatban kell megállapítania, hogy megtörtént a két és fél milliomodik oltás.

„Ezt követően a kormányrendelet értelmében megkezdődhetnek a lazítások” – fogalmazott a kormányzati kommunikációs szerv. „A kijárási tilalom ideje rövidül, este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul, az üzletek reggel 5 óra és este 9.30 között lehetnek nyitva” – sorolták.

„Az üzletek, köztük a március 8-a óta zárva tartók újfajta, négyzetméter-alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek.

Átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint, a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók” – tudatták.

„A vendéglátósok ugyanakkor még nem lazíthatnak, továbbra is csak az ott dolgozók tartózkodhatnak az éttermekben, kifőzdékben.

Az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek. A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.

Az iskolák és az óvodák április 19-én nyithatnak, miután minden regisztrált pedagógus beoltásra került” – zárul a közlemény.

Orbán Viktor: Idén munka van húsvéthétfőn

„Idén, ahogy tavaly is, máshogy telik a húsvét” – írta hétfői posztjában Orbán Viktor, aki a két évvel ezelőtti állapotokkal hasonlította össze a mostaniakat. A miniszterelnök azt írta, hogy 2019-ben derűsen vártuk a nyarat, és az ország minden rezdüléséből áradt az optimizmus és az életerő.

„2021-ben viszont küzdünk, és minden egyes vakcinával közelebb kerülünk a győzelemhez” – jegyezte meg.

„Idén a locsolóversek és a hosszú beszélgetések is elmaradtak” – emlékeztetett a kormányfő.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor húsvétvasárnap is hajnali háromkor kezdte a napot, amiről egy rövid videót is posztolt a Facebook-oldalára. Az oltás a húsvéti hosszú hétvégén is folyamatos, két-három napon belül elérhetjük a két és fél milliós határt a beoltottak számában, ami a gazdaság és a közösségi élet újraindításának a feltétele.

MTI