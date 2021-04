Gaia istennő ellen a klímaszélsőség

Ha tényleg a széndioxid kibocsátást szeretnék korlátozni, akkor fel kellene futtatni az atomenergia ipart, és vízerőműveket kellene építeni mindenütt, ahol erre lehetőség van. A zöldek azonban mind a kettőt ellenzik, és a politika szolgaian követi a zöld narratívát.

2021. április 6. 09:01

A Gaia-elmélet szerint a Földön a bioszféra hasonlóan működik, mint egy élőlény – írja Klímaváltozás és megújuló energiák című most megjelent, a Püski Könyvkiadó által közkinccsé tett könyvében Héjjas István mérnök, főiskolai docens. Őt kérdezte a Gondola.

– Tanár úr, a Gaia-elmélet ötven évvel ezelőtti megalkotója, a most 101 éves James Ephraim Lovelock a Gaia halványuló arca című, idehaza 2012-ben az Akadémia Kiadó által közrebocsátott könyvében kifejti, hogy az „urbánus zöld ideológia" halálos veszélyt jelent ez emberiségre. A 7,8 milliárd lelkes emberiség hogyan védekezhet e minoritást jelentő klímaszélsőség ellen?

– Régi igazság, hogy az emberek nagy részével el lehet hitetni akármekkora hazugságot, csak megállás nélkül türelmesen ismételgetni kell. A módszer tehát nem új, a globális agymosás technikai-technológiai háttere pedig rendkívül hatékony, hiszen az emberek manapság már főleg a TV-ből és az internetről tájékozódnak. Így azután aki uralja az elektronikus médiát, uralni képes az emberek gondolkodását. Nem elég azonban egy hazugságot folyton ismételgetni, arról is gondoskodni kell, hogy az ellenvélemények ne kaphassanak szélesebb nyilvánosságot.

Ráadásul még azt is el kell hitetni az emberekkel, hogy a tudósok túlnyomó többsége támogatja a hivatalos zöld propagandát. Az utóbbi években több ilyen közvélemény-kutatás is történt. Ehhez kérdőíveket küldtek ki élvonalbeli tudósokhoz azzal a kérdéssel, hogy tényleg az ember okozza-e a klímaváltozást. A tudósok többsége azonban nem volt hajlandó válaszolni, a beérkezett „levélszavazatok” kiértékelése pedig hasonlóan történt, mint a legutóbbi amerikai elnökválasztásnál. Nem hiszem, hogy az emberiség belátható időn belül képes lehet hatékonyan védekezni a globális szintű agymosás ellen. A felébredéshez alighanem valamilyen kiábrándító hatású globális katasztrófa kell. Erre vannak is jelek. A szélkerekes és napelemes áramtermelés ésszerűtlen felpörgetésével a legfejlettebb országokban egyre gyakoribbak az áramszolgáltatási zavarok, és ha egyszer a villamosenergia-rendszer működésképtelenné válik, az elektronikus kommunikációra épülő agymosás technikai háttere is használhatatlanná válhat. És akkor az emberek majd kénytelenek lesznek egymással személyesen beszélgetni.



– A kozmopolita struktúra még a Nobel-békedíjat is föl tudta használni propagandacéljaihoz: kitüntette a Kormányközi Éghajlat-változási Bizottságot, az Intergovernmetal Panel on Climate Change-et, az IPCC-t, amely a politikusok és gazdasági érdekcsoportok tudománytalan nézeteit hirdeti. A globális hazugságipar ellen meg lehet-e szőni a világméretű igazmondó hálózatot, és hogyan?



– A globális hazugságipar mögött hatalmas pénztőke, és hatalmas gazdasági-politikai érdekek húzódnak. Bogár professzor szavaival élve mindezt a „nem létező háttér hatalom” működteti. Csakhogy itt is vannak törésvonalak. Minél nagyobb a háttér birodalom, annál több jelölt pályázik vezető szerepre. A nagy birodalmak belső hatalmi harcokban semmisültek meg. Gondoljunk csak Nagy Sándor birodalmára, amely a vezér halála után szinte éveken belül darabjaira hullott.

Nem tudom, hogyan lehetne megszervezni valamiféle „világméretű igazmondó hálózatot”. Ehhez ugyanis a háborúhoz hasonlóan három dologra lenne szükség: úgymint pénz, pénz, és megint csak pénz. A könyvem sem tudott volna megjelenni szponzori támogatás nélkül. Volt olyan adományozni szándékozó nagyvállalat, amely azért lépett vissza, mert ha kiderülne, hogy olyan célt támogat, ami szembe megy a hivatalos klímahisztériával, abból hátrányai származhatnának. Egyik társszerkesztője vagyok egy „klímaszkeptikus” honlapnak. Egyszer egy zártkörű szakmai rendezvényen egy nemzetközi hírű tudós előadása után megkérdeztem, hogy az előadását feltehetném-e a honlapunkra. Azt mondta, nagyon sajnálja, de ehhez nem járulhat hozzá, mert ebből kellemetlensége lehet. Szóval itt tartunk. Ezt nevezik sajtószabadságnak, és véleménynyilvánítási szabadságnak. Pedig ez még Magyarország. Itt még ki lehet mondani sok mindent, ami Nyugat-Európában már tilos. Egy EU-képviselő hölgy például egyszer azt javasolta, hogy börtönbe kellene csukni a klímatagadókat.



– Lovelock szerint az egyetlen komoly remény a széndioxid-kibocsátás megfékezésére az atomenergia. Ennek ellenpropagandája tudatos hazugságláncolatra épül. Ez a hazugságláncolat még egy kancellár elméjét is körbe tudta szorítani, ő az országában elkezdte fölszámolni az atomipart, miközben a kellő áramot egy nagy szomszédos ország atomiparából importálná. Kikben testesül meg az az érdek, amely a világ energiarendszereinek összeroppantását akarja?



– Nevezett kancellár a szakképzettségét tekintve fizikus, és kvantumkémiából szerzett doktori tudományos fokozatot, ezért jogosan feltételezhető, hogy tökéletesen tisztában van azzal, hogy mit csinál. Nem naivságból történik mindaz, ami történik. Hogy mi lehet a végső cél, csak találgatni lehet. Ha ugyanis tényleg a széndioxid kibocsátást szeretnék korlátozni, akkor fel kellene futtatni az atomenergia ipart, és vízerőműveket kellene építeni mindenütt, ahol erre lehetőség van. A zöldek azonban mind a kettőt ellenzik, és a politika szolgaian követi a zöld narratívát, annak ellenére, hogy a zöldek sehol nincsenek abszolút többségben. Érdekes, hogy Franciaország nem követi a német példát. Valahogyan mindig kilógnak a sorból. De Gaulle idejében például igyekeztek függetleníteni magukat a NATO-tól.

A francia szabadságszerető nép, még ha nekünk nincs is velük túl sok jó tapasztalatunk. Nincs kizárva, hogy talán éppen ők fognak fellázadni ez ellen az őrület ellen.



– Az utóbbi hónapokban az Észak-Atlanti Katonai Szövetség, a NATO is „harcot" indított a klímaváltozás ellen. „Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) is harcolnia kell az éghajlatváltozás ellen, mert a folyamat veszélyesebbé teszi a világot" – fogalmazott Jens Stoltenberg főtitkár tavaly ősszel. Az őrült folyamat azóta is tart. Legutóbb jellegzetes napon, április elsején közölte a NATO-szemle: „A szövetségesek egyedileg felelősek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásért, de a Szövetségnek együttesen is cselekednie kell." Az elborult dán politikus kiváló tábornokokból csinál bohócot, a gigantikus adófizetői pénzt fölemésztő katonai szervezetet – amely az iszlám invázió ellen semmit nem tett, s ezt a halálos fenyegetést ma is bénultan nézi – teszi még nevetségesebbé. Mégsem tör ki belőlünk a hahota. Miért?



– A NATO jogosan ideges a klímaváltozás miatt. Ha tényleg melegszik az éghajlat, korábban kezdődik a tavaszi olvadás, és egyre inkább hajózhatóvá válik Oroszország északi partvidéke mentén az Északkeleti-átjáró.

Már pedig ezt a területet az orosz hadiflotta és jégtörő flotta tartja ellenőrzése alatt. Egy ilyen új hajózási útvonal megnyitása átrendezheti a nemzetközi kereskedelmi szállítási rendszert, és hatással lehet a nemzetközi erőviszonyok alakulására. Ráadásul ha a melegedés miatt a fagyhatár észak felé tolódik, a fagyott észak-szibériai területeken hatalmas mennyiségben kibányászhatóvá válhatnak értékes természeti kincsek, ipari és haditechnikai nyersanyagok, és ez tovább erősítheti Oroszországot, nem csupán gazdasági, de katonai értelemben is. Nehéz elképzelni, hogy a NATO felelős vezetői bedőltek a hazug propagandának, hogy a melegedési folyamat a széndioxid emisszió visszafogásával megállítható. Ennyire ostobák nem lehetnek. A katonai akadémiákon tanítanak fizikát, méghozzá nem akármilyen színvonalon. Ami a politikusokat illeti, ott más a helyzet, ott a természettudományos analfabetizmus szinte már érdemnek számít, amivel választásokat lehet nyerni. Nem tudom, mi az oka annak, hogy a NATO támogatja a globális klímahisztériát.

Csak találgatni lehet. Az sem zárható ki, hogy csupán az „ellenség megtévesztése” áll a dolgok mögött, és még az is lehetséges, hogy ily módon próbálják belehajszolni a potenciális ellenfeleket ebbe az őrületbe. Márpedig a NATO vezető ereje Amerika, és a potenciális ellenfeleinek a listájára egyre inkább feliratkozik az EU is.

– A nem külföldről pénzelt, hanem hazai forrásokból hazai célokért dolgozó civil szervezetek, köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvány , miket tehetnek azért, hogy a társadalom minél nagyobb részéhez jussanak el a klímahisztériával szembeni, tudományos ismeretek?



– Nagyra értékelem a Balassi Kard Művészeti Alapítvány tevékenységét. Amit a lehetőségek határain belül megtehetnek, az, hogy felhívják a figyelmet azokra a forrásokra, ahonnan reálisan tájékozódni lehet. A már korábban említett Miskolczi Ferenc légkörfizikus, a NASA volt munkatársa például rövidesen elkészül a könyvével, amelyben tudományos szinten bemutatja a klímahisztéria mögötti tényleges fizikai valóságot. Hogy akad-e kiadó, aki kiadja majd ezt a könyvet, az még kérdéses, és az is, akad-e szponzor, aki támogatja a könyv kiadását. A közvélemény reális tájékoztatásához mindenképpen fontos lenne ilyen kiadványok megjelenése, és népszerűsítése. Mindehhez hozzá kell tenni azt is, hogy nem a klímahisztéria az egyetlen globális népbutítás. A másik ilyen „szakterület” az egyre népszerűbb gender elmélet. És a két neoliberális elmélet között összefüggés van. A genderelmélet alapján szerveződő „szivárvány” családokban ugyanis nem születik gyerek. Márpedig a klímatudósok szerint minden megszülető gyerek hatalmas széndioxid-emisszióval jár.

Molnár Pál

