Operatív törzs: a maszkviselés hiányosságai

A rendőrök 3949 emberrel szemben intézkedtek a hosszú hétvégén a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

2021. április 6. 13:28

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár katonái védőruhát és gázálarcot vesznek, mielőtt elkezdik a budapesti Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola fertőtlenítését 2021. április 6-án. Március 16. és április 6. között 59 településen 135 intézmény 500 ezer négyzetméterének fertőtlenítését végezték el, hogy - amennyiben ezt a járványügyi helyzet is lehetővé teszi - az óvodások és a diákok fertőtlenített intézményekbe térhessenek vissza. MTI/Bruzák Noémi

Kiss Róbert alezredes ismertette: a hosszú hétvégén közterületen 3851, tömegközlekedési eszközökön és azok várakozóhelyein 68, kereskedelmi üzletekben és bevásárlóközpontokban pedig 30 emberrel szemben léptek fel a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt.



Tájékoztatása szerint ezzel 47 223-ra nőtt a maszkviselési szabályok megsértése miatt indított intézkedések száma az erről szóló kormányrendelet hatályba lépése óta.



Beszámolt arról, hogy a hosszú hétvégén sokan választották kikapcsolódásképp a parkokat, zöldterületeket. Múlt pénteken a főváros I. kerületében a Filozófusok kertjében kellett intézkedniük, ahol fiatalok nagy számban gyűltek össze maszk nélkül. Összesen 18 emberrel szemben intézkedtek szabálysértés miatt.



A boltokra, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatti intézkedések közül eddig 313 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 719-ben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az üzletekben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



A hosszú hétvégén Győr-Moson-Sopron megyében egy gönyűi virágbolt ideiglenes bezáratásáról döntött a rendőrség, mert ott nem tartották be a védelmi intézkedéseket.



A Bács-Kiskun megyei Akasztón és a Pest megyei Maglódon egy-egy sörözőnél, Budapesten a Lánchíd utcában, továbbá a Csongrád megyei Üllésen kellett vendéglátóhelyekkel összefüggésben intézkedniük, mert nem tartották be a védelmi intézkedéseket. Utóbbi helyszínen egy vendég a mosdóban próbált elbújni a rendőrök elől - mondta az alezredes, aki szerint összesen 16 vendéggel és két üzemeltetővel szemben volt szükség rendőri intézkedésre és három vendéglátóhelyet zárattak be ideiglenesen a hosszú hétvégén.



Kiss Róbert közölte, a hosszú hétvégén a kijárási és a csoportosulási, gyülekezési tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 3249-szor intézkedtek a rendőrök. A kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 60 864 hasonló esetben intézkedtek.



Múlt csütörtök este egy XIII. kerületi lakásban volt egy ötfős összejövetel, ahova csendháborítás miatt hívták a rendőröket. Közülük hárman a kijárási tilalmat megszegték. Ide a rendőröknek másodszor is ki kellett menniük intézkedni, mert az ellenőrzés ellenére is folytatták a rendezvényt, így őket a rendőrök előállították.



Vasárnap a körúton egy AirBnb lakásban kellett hat, a Dohány utcában pedig 11 emberrel szemben intézkedni hasonló okból - mondta.

Fertőtlenítik a budapesti Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola épületét 2021. április 6-án. MTI/Bruzák Noémi



A hosszú hétvégén is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 367 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 14 930-szor intézkedtek.



Kiss Róbert arról is beszélt, a hosszú hétvégén 22 275 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 44 172-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 3794-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette.



A határforgalmat az alezredes zökkenőmentesnek nevezte, de Tompánál, Röszkénél és Csanádpalotánál a teherforgalomban a Magyarországra belépők 3 órás várakozással kell hogy számoljanak.



A járvánnyal összefüggésben 2020 tavasza óta 562 bűncselekmény miatt indult eljárás, ezekben összesen 114 embert hallgattak ki gyanúsítottként.

MTI