„A Covid az ellenzéki összefogás hetedik pártja”

A Gyurcsány-párt honlapjának petíciós oldala ugyan elsötétült, de politikusai és szövetségesei tovább uszítanak a keleti vakcinák ellen.

2021. április 7. 11:16

A DK az ünnepek alatt eltüntette honlapjáról a keleti vakcinák ellen indított online aláírásgyűjtését, de politikusai továbbra is minden megnyilatkozásukkal támadják Európa egyik legsikeresebb oltási programját. Míg a baloldali politikusok maguknak orosz vagy kínai vakcinát is beadatnak, addig szimpatizánsaikat elbizonytalanítják, ami akár emberéletekbe is kerülhet.

Miközben a baloldali politikusok újabban videoüzenetekben próbálják bizonygatni, hogy nem oltásellenesek, és bármilyen vakcina jobb, mint egy súlyos koronavírus-fertőzés, addig a DK a húsvéti ünnepek alatt csöndben eltüntette honlapjáról azt az év elején indított online petíciót, ami arról szólt, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. A Gyurcsány-párt honlapjának eme része teljesen elsötétült, információ már nincs rajta.

Az összellenzéki lépésváltásról valószínűleg nem mindenki értesült, mert Bősz Anett, a Liberálisok elnöke szerint továbbra sem lehetett tudni, hogy milyen hatással jár, ha időseket oltanak kínai vakcinával. A DK-hoz közel álló politikus az ATV Start című műsorában az európai engedélyek hiányát is újra felrótta az orosz és távol-keleti oltóanyagokkal kapcsolatban. Műsorvezetői kérdésre azt mondta: normális volt, hogy hangosan, „szélsőségesen” kellett reagálniuk a kormány vakcinákkal kapcsolatos döntéseire.

A műsorban Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselője pártja keleti oltóanyagok elleni aláírásgyűjtése kapcsán úgy fogalmazott, hogy nem valami ellen, hanem valami mellett kampányoltak.

A Gyurcsány-párti Varga Zoltán továbbra is azt hangoztatta, hogy csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott a biztonságos vakcina, a többivel szemben továbbra is fenntartásuk van. Szerinte a magyar hatóságok – OGYÉI – az engedélyeztetések során átlépnek minden felett, szerinte a „halálkormány” befolyása alatt állnak.

Míg Varga és Bősz az ATV-ben próbálták sajátos módon megmagyarázni, hogy nem is uszítottak a keleti oltóanyagok ellen, addig a Liberálisok elnökének a férjét, Érd baloldali polgármesterét beoltották az orosz Szputnyik V vakcinával.

„Ma több száz érdivel együtt engem is beoltottak Törökbálinton. Ma már a fiatalabbak is sorra kerültek. A doktornő elmondása szerint ’88–’89-es születésűek is voltak a beoltottak közt. Az ünnep alatt sorra került vakcinaszállítmány Oroszországból jött, csakúgy mint apai dédnagymamám. Nekem ezért sem volt bizalmatlanságom a Szputnyikkal szemben” – írta ki kedden a Facebookra Csőzik László.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, a baloldali összefogás egyik vezéregyénisége sem akar igazodni az új ellenzéki irányhoz. A politikus szerint nem lenne szabad a korrupciógyanús módon beszerzett kínai vakcinát a hatvan év felettieknek adni.

Hadházy odáig megy Facebook-bejegyzésében, hogy „ha a kormány CSAK az oltásoktól várja a megoldást, és minden mást félretesz, annak sok-sok ezer elkerülhető haláleset lesz a következménye”.

Komáromi Zoltán háziorvos, a DK egészségügyi szakpolitikusa a polgárokkal szembeni kitolásként értékelte néhány napja a Heti TV-nek adott nyilatkozatában, hogy a kormány kínai és orosz vakcinákat küld a baloldali vezetésű önkormányzatoknak.

A fenti kétarcúsággal, kettős kommunikációval összefüggésben az Alapjogokért Központ új sorozatában felteszi kérdést: a Covid az ellenzéki összefogás hetedik pártja? A központ legújabb, szembesítő kampányában a baloldali politikusok és „szakértők” olyan kijelentéseit és akcióit mutatja be, melyek a Covid-védőoltások iránt igyekeznek bizalmatlanságot kelteni.

Mint azt a Magyar Nemzet korábban megírta, a DK jelenleg is folytatott oltásellenes propagandájának eshetett áldozatul a párt egyik önkormányzati képviselője, Penz András, aki folyamatosan keletivakcina-ellenes posztokat osztott meg közösségi oldalán, a felajánlott oltást is elutasította.

