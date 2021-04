Tisztifőorvos: az újranyitás mellett is fontos a fokozott óvatosság

A védelmi intézkedések első fokozatú feloldása ellenére is fokozott óvatosságot és az eddigi járványügyi szabályok betartását kérte mindenkitől az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai, online sajtótájékoztatóján.

2021. április 7. 14:38

Müller Cecília hangsúlyozta, az eddig meghozott védelmi intézkedések megmaradnak, így feltétlenül szükséges az orrot és szájat eltakaró maszk viselése az üzletekben és a közterületeken.

A tisztifőorvos nagyon fontosnak nevezte, hogy az üzletekben rendszeresen tisztítsák és fertőtlenítsék a vásárlók által használt bevásárlókocsikat és kosarakat, valamint táblákkal és padlómatricákkal jelezzék a biztonságos védőtávolságot.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a vásárlást az emberek lehetőség szerint egyedül, ne a legforgalmasabb időpontban intézzék, minél rövidebb időt töltsenek el az üzletekben, részesítsék előnyben a kártyás fizetést és - amennyire lehet - kerüljék a zsúfolt helyeket, valamint tartsák egymástól a távolságot.

Elmondta: a járványügyi adatok továbbra sem kedvezőek, bár az újonnan fertőzöttek száma alacsonyabb az elmúlt héthez képest - az elmúlt 24 órában 1933 új fertőzöttet azonosítottak -, de 12 202 beteget ápolnak kórházban, ami nagyon magas szám, és 1407-en vannak lélegeztetőgépen.

Hozzátette: a koronavírusos betegek 3-4 százalékának nincs alapbetegsége. Azok, akik kórházba kerülnek, akár több féle krónikus betegségben - cukorbetegség, kóros elhízás - is szenvednek, de mindig vannak olyanok, akik gyorsan súlyos állapotba kerülnek, és a tünetek megjelenése után órákon belül lélegeztetésre szorulnak.

Ezért fontos, hogy már több mint 2,5 millióan megkapták a védőoltást Magyarországon - mondta. Közlése szerint a szerdán érkező 246 870 adag Pfizer-vakcina azonnal az oltópontokra kerül, ezekből folytatódik a pedagógusok védőoltása, és a második körös oltásokra is lehetőség nyílik.

Kitért arra, hogy az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban kételyek merültek fel, sok országban életkorhoz kötik vagy átmenetileg felfüggesztették az alkalmazását, az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicine Agency - EMA) egy tisztviselője pedig azt állította, hogy a vakcina és a vérrögképződés között összefüggést talált. "Ugyanakkor jelenleg hivatalos EMA-vélemény nem fogalmazódott meg, amennyiben ez a ma vagy holnap megtörténik, azt a magyar hatóságok is figyelembe veszik, és ennek mentén foglalunk állást abban, hogy a továbbiakban az AstraZenecával hogyan járunk el" - jelentette ki.

Müller Cecília beszámolt arról, hogy az elhunytak szerdán közölt, magas száma, 311 fő, adattorlódás miatt jelent meg a statisztikában. Az egészségügyi szolgáltatók a húsvéti ünnepek alatt nem mindig tudtak pontos adatokat jelenteni, és azokat szerdán korrigálták - fűzte hozzá. Úgy fogalmazott: annak ellenére, hogy Magyarországon minden adott a sikeres gyógyítás érdekében, az ő szervezetük nem tudott megbirkózni a betegséggel.

Professzionális szakszemélyzetünk, kiváló orvosaink vannak - tette hozzá Müller Cecília, aki az 1950 óta az Egészségügyi Világszervezet, a WHO létrehozásának napján tartott egészség világnapján köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak.

Operatív törzs: hatályba lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozata

Hatályba lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozata - közölte a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes elmondta: ehhez kapcsolódóan több új rendelkezés lépett érvénybe. A kijárási tilalom este 10 és reggel 5 óra közötti időszakra módosul.

A március 8-án ideiglenes bezárt üzletek ismét megnyithatnak, ha az üzlet tulajdonosa, illetve üzemeltetője vállalja az új védelmi intézkedések betartását. A személyes megjelenést igénylő szolgáltatásokra korábban elrendelt intézkedések megszűnnek. Az üzleteket érintő négyzetméteralapú korlátozás a szolgálatásokra nem vonatkozik - tette hozzá.

Az alezredes azt is elmondta, hogy továbbra is érvényben maradnak a maszkviselésre, vendéglátóüzletekre, szabadidős létesítményekre, szolgáltatási helyekre, szálláshelyekre, felsőoktatási intézményekre és a rendezvénytartásra vonatkozó intézkedések, ahogy a valamennyi schengeni belső határszakaszra ideiglenesen bevezetett határforgalom-ellenőrzés és határőrizet is - fejtette ki.

Kiss Róbert elmondta: az új védelmi intézkedések közé tartozik, hogy az üzletek 5 óra és 21.30 között tarthatnak nyitva, a 10 négyzetméteres vagy annál kisebb vásárlóterű boltokban a dolgozókon kívül egy vásárló tartózkodhat, ennél nagyobb üzleteknél 10 négyzetméterenként egy-egy vásárló. Az üzemeltető köteles a bejárat előtt tájékoztatni a vásárlókat arról, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak az üzletben, a bejutásra várakozók között pedig be kell tartatnia a másfél méteres távolságot, az üzletben pedig gondoskodnia kell a személyi- és eszközfertőtlenítésről.

Hozzátette, hogy a bevásárlóközpontok területén az üzletekbe bejutásra várakozók közötti távolságtartásért nemcsak a bolt, hanem a bevásárlóközpont üzemeltetője is felelős.

Kiss Róbert arról is tájékoztatást adott, hogy kedden 466 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselés szabályainak megsértése miatt, így összesen eddig 47 689 alkalommal kellett fellépniük ilyen ügyben.

Közterületen 453 esetben intézkedtek kedden: 120 embert figyelmeztetésben részesítettek, 195-en helyszíni bírságot kaptak, 138 ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek. Tömegközlekedési eszközön és a várakozóhelyeken 12, kereskedelmi üzletek, bevásárlóközpontok területén egy ember ellen intézkedtek - sorolta.

Az alezredes arra is kitért, hogy a kereskedelmi üzletekre, szálláshelyekre, szolgáltatási helyekre, szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozások megszegése miatt eddig 1019 intézkedést hajtottak végre a rendőrök. Az üzemeltető és a tulajdonos felelősségét 313 esetben állapították meg, az üzletek korlátozott nyitvatartása vagy a benntartózkodás szabályainak megsértése miatt 719 esetben intézkedtek. Vendéglátóhelyeken az üzemeltető felelősségi körébe tartozó szabályok megszegése miatt három ember ellen indult eljárás kedden, mindhárom esetben az üzlet ideiglenes bezárását rendelték el, január 30. óta így már 29 vendéglátó üzletet kellett időlegesen bezárni.

Kedden 499 ember ellen intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt, így összesen már 61 363-an sértették meg a kijárási tilalomra, a közterületi magatartási szabályokra és a gyülekezésre vonatkozó szabályokat - sorolta Kiss Róbert.

A közlekedési korridorokon kedden 30 esetben intézkedtek a rendőrök, így együttesen 14 960-ra emelkedett a magyarországi személyforgalmi tranzittal kapcsolatos szabálysértések száma.

Szerdára 6309-cel nőtt, így 47 578-ra emelkedett a hatósági házi karanténban lévők száma, újonnan 3682-en választották a mobiltelefonos applikációval történő ellenőrzést.

Kiss Róbert végül közölte: szerdán a csengersimai és a gyulai közúti határátkelő belépő oldalán a teherforgalomban mintegy kétórás, a röszkei autópálya- és a tompai közúti átkelőhelyen pedig személyforgalomban mintegy háromórás várakozási időre kell számítaniuk az utazóknak.

MTI