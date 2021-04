Nem lehet kiolvasni a DK oltásellenességét

2021. április 8. 00:51

Böcskei Balázs, aki nemrég lett a fővárosi városháza főtanácsadója, a beszélgetés során a DK oltásellenes retorikáját védelmezte és be akarta bizonyítani, hogy Gyurcsány Ferencék több hónapon át tartó hergelése a keleti vakcinákkal szemben nem volt oltásellenes hangulatkeltés.

Az IDEA Intézet kutatási igazgatója szerint abból a mondatból, hogy „online petíciót indít a DK, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség”, nem lehet kiolvasni a DK oltásellenességét. Szerinte, aki mégis ezt teszi, „az alapvető nyelvtani, szemantikai problémákkal küzd”, amin nem lehet segíteni.

A vitapartnere, Deák Dániel az adásban konkrét példákat hozott arra, hogy szerinte miért oltásellenes a DK (a videóban 6:00-tól látható ez a rész). „Ez a múltátírás természetesen nem jött össze neki: az ATV stúdiójában szembesítettem a valósággal, illetve a baloldali politikusok, véleményformálók azon kijelentéseivel, amelyekkel elbizonytalanították az embereket egyes vakcinákkal szemben. Szomorú, hogy sokan a baloldal oltásellenes kampánya következtében, politikai okok miatt utasítottak el egyes oltóanyagokat, majd tragikus módon elhunytak a fertőzés következtében” – írta a beszélgetés kapcsán kitett posztjában Deák Dániel a Facebookon utalva arra a DK-s önkormányzati képviselőre, aki azután hunyt el koronavírusban, hogy hetekkel megfertőződése előtt visszautasította a kínai vakcinát.

Deák azon felvetésére pedig, miszerint Böcskei DK-s tanácsadó lenne, Böcskei azt mondta, hogy „ez nem stimmel”. Érdekesség, hogy Böcskei fővárosi tanácsadóként formálisan Gy. Németh Erzsébet DK-s politikus hivatalának dolgozik. Információink szerint az elemző társadalmi kapcsolatokért felelős önkormányzati főtanácsadóként tevékenykedik, havi 700 000 forintos illetményért a Humán Területek Főpolgármester-helyettesi Irodájánál (itt dolgozik kulturális tanácsadóként egyébként Kálmán Olga is havi 1 millió forintért).

A DK jelenlegi szóvivője, Barkóczi Balázs pedig elemző volt a Böcskei által korábban vezetett IDEA Intézetnél (Böcskei most kutatási igazgatóként dolgozik a cégnél, korábban ügyvezető volt). Böcskei cége, a Respublica Kft. pedig bedolgozik a DK európai parlamenti csapatának, hiszen Dobrev Klárának, Ara-Kovács Attilának, Molnár Csabának és Rónai Sándornak is nyújt szolgáltatásokat.

A DK és a baloldal oltásellenes kampánya

A DK és szövetségesei még ősszel erőteljes kampányba kezdtek a keleti vakcinák ellen. A Gyurcsány-párt először „a szabad vakcinaválasztásért” indított petíciót. „Mi, európai magyarok követeljük, a kormány tegye lehetővé, hogy az emberek eldönthessék, milyen készítményben bíznak meg. A 133 bátor ember pedig nyugodtan adassa be magának az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett, ellenőrizetlen kínai vakcinát, ha annyira bíznak benne” – jelentette ki politikusuk, Arató Gergely. Felhívásukban akkor az állt, hogy „a magyar kormány láthatóan eldöntötte, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által ellenőrizetlen, engedély nélküli, bizonytalan hatékonyságú, kivizsgálatlan, ismeretlen tartalmú és működésű kínai vakcinával akar tömegesen oltani Magyarországon.” A petícióban azt írták: „vérlázító, hogy miután a kínai vakcinát sem a magyar hatóságok, sem az Európai Unió nem engedélyezte, Orbánék azt egy rendelettel akarják ráerőltetni a magyarokra! A kínai vakcinát be kell tiltani. Írd alá a petíciónkat.”

Ahogy mi is megírtuk, januárban már vizsgálóbizottságot akart a DK a kínai vakcina ellen. A DK egészségpolitikusa, Komáromi Zoltán pedig arról beszélt, hogy ő vitatkozik azzal, hogy bármelyik vakcina jobb, mint a vírus, az orosz vakcina magyarországi tesztelését pedig emberkísérletnek nevezte.

Az oltásellenes kampányhoz a Momentum is csatlakozott „Ahogy a kínai vakcina esetében, úgy valószínűleg most is »odaszólt« azért a miniszterelnök, hogy érdemes lenne minél előbb engedélyezni a magyarországi felhasználást.” – posztolta Fekete-Győr András pártelnök, aki szerint Orbán Viktor ezzel akar baráti gesztust tenni Putyinnak és ez rombolja a vakcinákba vetett bizalmat.

A Jobbik elnöke, Jakab Péter úgy fogalmazott, hogy „Orbán Viktor mivel akarja oltatni a magyar embereket? A kínai, elavult technikájú, ki tudja milyen eredetű vakcinával”.

De nekiment a keleti vakcináknak az MSZP elnöke, Tóth Bertalan is, aki szerint„egy teljesen vizsgálat nélküli, szakemberek által meg nem erősített hatékonyságú oltóanyagról bejelentik, hogy több millió idős ember beoltására alkalmas”. Eközben kiderült, hogy több baloldali politikus, például Hiesz György gyöngyösi városvezető, valamint László Imre újbudai DK-s polgármester is soron kívül oltatta be magát.

Az ATV-ben próbálta megmagyarázni Böcskei Balázs, hogy a DK nem kampányolt az oltások ellen

