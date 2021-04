Tisztifőorvos: már látszik a járvány harmadik hullámának tetőzése

Úgy tűnik, talán elértük, illetve a napokban elérhetjük a járvány harmadik hullámának platófázisát - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján az adatok alakulására hivatkozva.

2021. április 8. 18:53

Müller Cecília hozzátette: tekintettel azonban arra, hogy az országban jelenleg elsősorban a vírus brit variánsa fertőz, nem lehet megmondani, meddig tart "a platószakasz".

Felhívta a figyelmet arra, hogy "ez rajtunk is múlik", továbbra is fontos betartani a szabályokat azoknak is, akik már a második adag védőoltásukat is megkapták.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy bár a beoltottak egészsége biztosított, sokan várnak a védőoltásra, felelősséggel tartozunk egymás iránt - jelentette ki.

A tisztifőorvos elmondta: az elmúlt 24 órában 4814 fertőzöttet azonosítottak és 272-en, köztük fiatalok is elhunytak. Kicsit csökkent, 11 663 a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma, gépi lélegeztetésre 1337-en szorulnak.

Müller Cecília biztató jelnek nevezte, hogy a 13. héten 11 725-tel csökkent az azonosított fertőzöttek száma az előző héthez képest. A fertőzöttek átlagéletkora 46 év, 54 százalékuk nő, 46 százalékuk férfi.

Az életkor szerinti arányok csak csekély mértékben változtak, az azonosított fertőzöttek 23 százaléka a 40-49 éves korosztályból kerül ki, 17 százaléka az 50-59, 15 százaléka a 30-39 évesek közül, 12 százaléka a 20-29 éves korosztályt reprezentálja - fejtette ki.

A tisztifőorvos szólt arról, hogy a fertőzésben Magyarország településeinek 99 százaléka érintett, vagyis a vírus az egész ország területén jelen van és fertőz is.

Az összes települést tekintve a fertőzöttek 16 százalékát Budapesten, 14 százalékát Pest megyében, 6 százalékát Borsod-Abaúj-Zemplénben azonosították, a legkevesebbet, 2 százalékát változatlanul Zalában diagnosztizálták, azonban utóbbiban nőtt a fertőzöttek száma - mondta el.

Müller Cecília a járvány dinamikájáról az mondta, hogy az előző héthez képest a fertőzöttek száma a legnagyobb arányban Baranyában, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala megyében nőtt. A növekedés az elmúlt héten Baranyában 15, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 3, Zalában 1 százalékos volt az előző héthez képest.

További 17 megyében és a fővárosban ugyanakkor csökkent a fertőzöttek száma: a legjelentősebben Vas megyében, ahol 32 százalékkal kevesebb volt a pozitív eset, de Győr-Moson-Sopron megyében is 31 százalékos, Komárom-Esztergom és Nógrád megyében 29-29, Budapesten 27 százalékos volt a csökkenés - jelezte.

A tisztifőorvos kitért arra, hogy már 2 608 084 ember kapott koronavírus elleni védőoltást Magyarországon, 1 077 947-en a második adagot is megkapták. "Ez rendkívül örömteli, hír, mert a lakosság 26 százaléka beoltottá vált" - jelentette ki. Hozzátette, ez lakosságarányosan az európai uniós átlag kétszerese.

Továbbra is ötféle vakcinával oltanak Magyarországon és tárgyalnak hatásos, biztonságos vakcinák beszerzéséről - mondta. Hozzáfűzte: a jövő hétre várják a Janssen 28 800 adagos oltóanyag-szállítmányát.

Közölte: ez "ugyan nem jelentős mennyiség" ebből az egyadagos vektorvakcinából, de - mint hozzátette - ennek is örülnek, hiszen minden vakcina egy ember védettségét jelenti a betegség súlyos lefolyásától, szövődményes formáitól.

Müller Cecília beszámolt arról, hogy folytatódik az iskolai, bölcsődei és óvodai dolgozók soron kívüli oltása, csütörtöktől vasárnapig 100 ezer embert hívnak be az oltópontokra.

A tisztifőorvos az AstraZeneca vakcinájáról azt közölte, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) állásfoglalása szerint lehet összefüggés a vakcina beadása és a vérrögképződés között, de ennek csak a lehetséges voltát mondták ki.

Ezért a gyógyszerügynökség továbbra is javasolja a vakcina használatát, mert az alkalmazása lényegesen több előnnyel jár, mint amekkora veszélyt a fertőzés kockázata, illetve a vakcina beadásának elhagyása jelent - mondta. Jelezte: az uniós egészségügyi miniszterek egyeztetésén elhangzott: további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy az esetleges összefüggést biztonsággal ki tudják mondani.

Müller Cecília hangsúlyozta, Magyarországon a rendelkezésre álló, 2019-ig visszamenőleg elemzett adatok alapján az átlagpopulációban nem találtak többletmegbetegedést a bármelyik vakcinával oltottak és a nem oltottak között. Sőt, az oltást megelőző időszakban sokkal több trombózisos esetet jelentettek.

Magyarország követi az EMA ajánlását, és továbbra is alkalmazza a vakcinát, a saját adatai is erre késztetik - közölte.

A tisztifőorvos kitért rá, hogy egy nyolc hónapos csecsemő is szerepel a koronavírus-fertőzéssel érintett elhunytak listáján, de a kisgyermek esetében - tette hozzá - nem ez volt a halál oka, a szervezetében azonban kimutatták a Covid-fertőzést is.

Müller Cecília kifejtette: az igazságügyi orvosszakértő megállapítása szerint a kisgyermek meningococcus baktérium okozta vérmérgezésben hunyt el, de miután a környezetében sokan koronavírus-fertőzöttek, ezt a vírust a csecsemő szervezetében is kimutatták.

Az országos tisztifőorvos megjegyezte: a csecsemő azért kerülhetett fel a koronavírus-fertőzésben érintettek halálozási listájára, mert Magyarországon a kezdetektől transzparens adatszolgáltatásban a halál okától függetlenül mindenkit szerepeltetnek, aki igazoltan koronavírus-fertőzött volt. Magyarországon ugyanakkor nem azonosítottak eddig még egyetlen olyan gyermeket sem, aki koronavírus miatt hunyt volna el - hangsúlyozta Müller Cecília.

Operatív törzs: a kormány április 19-ig meghosszabbította a védelmi intézkedéseket

A kormány április 19-éig meghosszabbította a védelmi intézkedéseket az operatív törzs javaslatára - közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese online sajtótájékoztatón csütörtökön.

Változatlanul maradnak - többek között - a maszkviselési kötelezettségre, továbbá a rendezvényekre, vendéglátó- és szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre, a felső-, illetve közoktatási intézményekre vonatkozó szabályok, valamint a schengeni belső határokra vonatkozó intézkedések is.

A rendőrök szerdán 466 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, ezzel 48 218-ra nőtt a maszkviselési szabályok megsértése miatt indított intézkedések száma az erről szóló kormányrendelet hatályba lépése óta.

Szerdán a tömegközlekedési eszközökön és azok várakozóhelyein, illetve a kereskedelmi üzletekben és bevásárlóközpontokban 9-9 emberrel szemben léptek fel a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte Kiss Róbert.

A boltokra, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatti intézkedések közül eddig 313 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 719-ben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az üzletekben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Közölte: az elmúlt napon a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 200 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 61 563 hasonló esetben intézkedtek.

Szerdán sem vendéglátóhely, sem más üzlet ideiglenes bezáratására nem volt szükség, mindössze egy esetben kellett intézkedniük a rendőröknek, amikor valaki nem tartotta be a vendéglátóhelyen történő tartózkodás szabályait.

Az elmúlt napon is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 35 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 14 995-ször intézkedtek.

Jelenleg 46 612-en vannak hatósági házi karanténban, az elmúlt napon 6200 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A karanténban levők közül 3602-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.

