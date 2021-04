Nyílsebes főnemes – a magyar agár jövője

2021. április 9. 11:49

„Kell immár énnékem csak jó ló, hamar agár” – írta Balassi Bálint. Kolozsi-Kecskés Zsófia magyaragár-tenyésztőt, a Fényűző Magyar Agár Kennel vezetőjét kérdezte a Gondola.

– Asszonyom, az európai költőóriás bő négy évszázaddal ezelőtt miért döntött jól, amikor a magyar agarat választotta lova mellé?

– Mi sem mutathatta volna jobban meg egy kiváló lovas és lova tudását, mint egy hosszú percekig tartó hajsza az űző agarak után, változatos terepen. A magyar agarak méltán híres tulajdonsága a kitartás. Ebben a kihívásban minden résztvevő értékmérői megmérettek és objektív képet adtak arról, hogy mi az, amit érdemes tovább vinni. Mert akkoriban még a használhatóság határozta meg mind a lovakat, mind az agarakat (és bizony a lovas sem lehetett puhány, pláne ha vitézségre volt szükség). Emellett a fontos szelekciós szempont mellett természetesen nem feledkezhetünk meg az élményről, az adrenalinról, arról a csodáról, amit csak érezni lehet, ha valakinek szenvedélyévé válik az agarászat, és van szerencséje ezt lóhátról végigélni. Egy másik világ, egy másik dimenzió tárul fel és függővé teszi azt, akit egyszer magával ragadott. Balassi Bálint szerencsés ember volt, és bizakodva tekintek a fajta jövője felé, hogy már nem kell sokat várnunk, míg mindannyian hasonlóan szerencsés helyzetekbe kerülhetünk magyar agarainkkal.

– Nyílsebes főnemes: így jellemezték a magyar agarat a középkorban. A XXI. század Magyarországán miért fontos az a nemes kisugárzás, amelyet a magyar agár áraszt?

– Leginkább azért, mert nem tud mást árasztani magából. Lovik Károly szavaival élve: „Körülötte nagyot változtak az idők, meg a gondolkozás, csak ő maradt meg a réginek, az egyetlen közvetlen kapocsnak, amely őseinkkel összefűz." Aki ránéz egy elegáns agárra, annak már nem is kell tovább magyarázni azt a légies formát, ami minden agárnak sajátja. Az összes porcikájuk arra lett teremtve, hogy szálljanak, mint a szél a puszták felett. Karcsúak, áramvonalasak és minden pillanatban készen állnak a kilövésre, akár a megfeszített íj.

Ha ehhez még szán időt a kedves érdeklődő, és kicsit jobban megismeri a fajtát, akkor rögtön érzi majd a viselkedése arisztokratikusságát is. Van bennük egy leheletnyi tartózkodás, de a jóindulat és kedvesség szintén meghatározó tulajdonságaik közé tartoznak.

Érzékszerveik kifinomultak, nem hagyatkozhatnak gazdáikéra, mert akkor értékes másodperceket veszítenének, tehát a döntéseiket önállóan hozzák a siker érdekében. Ebből következően a szolgalelkűség oly távol áll az agarak személyiségétől, mint az a bizonyos Makó–Jeruzsálem távolság, ezt soha nem is várták el tőlük a múltban sem, így legyen a mában bármi egy agár feladata, ha nem vagyunk képesek ezt a szabadságszeretet tisztelni bennük, akkor más fajtát kell választanunk.

– Az értékvédő civil szervezetek, köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvány, miket tehetnek azért, hogy a nyílsebes főnemesek fiataljaink életét jó élményekkel gazdagítsák?

– Azt gondolom, hogy minél többen ismerik meg a fajtát, az mindig csak a hasznára válhat. Nagyon kicsi a jelenlegi populáció, ráadásul sokan sajnos még csak felsorolás szintjén sem ismerik hungarikum kutyafajtáinkat, de ha párat fel is tudnak idézni, a magyar agár a legkisebb eséllyel van közöttük. Viszont a puszta szónoklás róluk nem bizonyos, hogy elegendő.

Kolozsi Kecskés Zsófia nyílsebes főnemesek között – Kép: Czéher György

Élményre van szükség, mert ami feltölti a lelkünket boldogsággal, az évek múlva is visszaköszön. Ha valami olyat tudunk átadni a fiatalabb korosztálynak, amit szívvel élnek meg, akkor nagyobb eséllyel vágynak majd rá a mindennapjaikban is később. Van, akinek már a puszta látvány is meghatározó élménnyé válhat, de engedjünk közelebb minél többeket magához az agárhoz. Legyen lehetősége egy műnyúl után ereszteni, érezni, ahogyan együtt dobban a szívük az izgalomtól, érezni, ahogyan megremeg a talaj, mikor vágtáznak, látni a szemükben a boldogságot, mikor beérik a zsákmányt és beszámolnak vele gazdájuknak. És egyszer talán a műnyúlból igazi lesz, a fiatalokból agarász, és a fajta sorsa felvirágzik!

Molnár Pál

