A maszkviselés fegyelme még mindig nem rögződött

A rendőrök 615 emberrel szemben intézkedtek csütörtökön a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a pénteki online sajtótájékoztatón.

2021. április 9. 12:37

Felirat Nagykanizsán, a Kanizsai Dorottya Kórházban, ahol pedagógusokat oltanak a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcinával 2021. április 9-én. MTI/Varga György

Kiss Róbert elmondta: ezzel 48 833-ra nőtt a maszkviselési szabályok megsértése miatt indított intézkedések száma a védelmi intézkedésről szóló kormányrendelet hatályba lépése óta.



Ismertetése szerint csütörtökön közterületen 602 emberrel szemben léptek fel, mert nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközökön és azok várakozó helyein 13 esetben intézkedtek, míg kereskedelmi üzletekben erre nem került sor.

Ferkó Attila háziorvos a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinát készíti elő oltáshoz rendelőjében 2021. április 9-én. MTI/Komka Péter



A rendőr alezredes szólt arról is, hogy a kijárási tilalomra, a közterületi magatartási szabályokra, gyülekezés tilalmára vonatkozó rendelkezések megszegése miatt 173-szor léptek fel. A kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 61 736 hasonló esetben intézkedtek.



A boltokra, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1034 intézkedésre volt szükség, ezek közül 313 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 721-ben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az üzletekben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Csütörtökön sem vendéglátóhely, sem más üzlet ideiglenes bezáratására nem volt szükség a védelmi szabályok be nem tartása miatt.

Horváth Attiláné ápoló beadja a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagját egy pedagógusnak a Kanizsai Dorottya Kórházban kialakított oltóponton Nagykanizsán 2021. április 9-én. MTI/Varga György



Az elmúlt napon is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 50 esetben léptek fel.

Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 15 045-ször intézkedtek.



Jelenleg 46 755-en vannak hatósági házi karanténban, az elmúlt napon 5825 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A karanténban levők közül 3599-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.



Maruzsa: minden készen áll az óvodák, iskolák április 19-i nyitására

Minden készen áll az óvodák és az iskolák április 19-i újranyitására - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán jelezte, hogy az érettségik minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében a 9-12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás, az 1-8. évfolyamokon és az óvodákban azonban már április 19-én.



Az érettségik szempontjából fontos kiscsoportos felkészítőket, konzultációkat ugyanakkor továbbra is szervezhetnek a középiskolákban - hangsúlyozta az államtitkár.

Egy pedagógus megkapja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni Comirnaty-vakcina első adagját a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban Székesfehérváron 2021. április 9-én. MTI/Vasvári Tamás



Fő szabály szerint csak az írásbeli érettségiket tartják meg, a szóbelik és a gyakorlati részek jellemzően elmaradnak. Ezt a modellt tavaly már sikeresen alkalmazták - mondta.



Az előre hozott vizsgákat azonban idén megtartják; több mint 110 ezer érettségizőre számítanak - közölte.



Azon vizsgatárgyak esetében, amelyek középszinten csak szóbeli résszel rendelkeznek, idén is meg kell szervezni a szóbeli megmérettetést.



Ha bármely középszintű érettséginél a diák írásbeli teljesítménye a 12 százalékot elérte, de a 25-öt nem, akkor tehet szóbeli vizsgát - közölte Maruzsa Zoltán.



Testnevelésből szóbeli és gyakorlati érettségit is kell szervezni, az úszás és a küzdősport gyakorlatait azonban el kell hagyni, ezek ugyanis fokozott fertőzési kockázatot jelentenek - ismertette.



Az érettségi idén sem kötelező: aki mégsem akar vizsgázni, szeptemberig visszaigényelheti a befizetett díjat - közölte az államtitkár. Ugyanakkor felidézte, hogy tavaly csupán az érintettek 2 százaléka nem érettségizett végül, és mindenkit arra biztatott, hogy jelenjen meg, az érettségik ugyanis biztonságosan megszervezhetők, mert be kell tartani az egészségvédelmi intézkedéseket. Így a tavalyi gyakorlatnak megfelelően fertőtlenítenek, mérik a testhőmérsékletet, valamint figyelnek a távolságtartásra.



Maruzsa Zoltán minden pedagógusnak megköszönte a digitális oktatásban nyújtott szakmai teljesítményét és a fegyelmezett részvételét az oltási programban.



Felidézte, hogy a kormány március 8-tól rendelt el tantermen kívüli munkarendet az iskolákban, rendkívüli szünetet az óvodákban. A sikeres oltási kampánynak köszönhetően azonban már az újranyitás került napirendre - hangoztatta. Annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, soron kívül immunizálják a pedagógusokat, akik közül már több mint 100 ezren megkapták a vakcinát - közölte az államtitkár.



