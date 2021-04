Most éppen szedálna Timike

„Néhány napja kiderült: Orbánnak azért annyira fontos a hirtelen nyitás, hogy júniusban foci-Eb-t rendezhessen. Az UEFA honlapjáról tegnap óta az is világos, hogy csak egyetlen tébolyult pályázó vállalta, hogy telt házas mérkőzéseket tart: Orbán Viktor.

Sem az angolok, sem a hollandok, sem a dánok nem vállaltak ekkora kockázatot (ők 25-33%-os nézőszámot engednének), de még az oroszok és az azeriek is csak félházas meccsekkel pályáztak az Eb-rendezésre. Orbán Viktor viszont 67 ezer nézőt terelne össze a Puskás Arénában akkor, amikor ma is több mint 8 ezer új fertőzött van, és több mint negyedmillió(!) aktív covidos beteg az országban.

Ha a 67 ezerből csak 30 nézőnek van úgy vakcinaigazolványa, hogy mindössze pár napja kapta meg az első oltást, viszont esetleg már előtte megfertőződött a vírussal, akkor a következmények katasztrofálisak lesznek. Ez sajnos nem fikció, nem fölösleges riogatás. Két napja jelent meg a hír, hogy három héttel az első oltása után hunyt el Bozsok település polgármestere. Tehát az első oltás nem jelent védettséget! És aki fertőzött, az másokat is fertőz.

A kormánynak azonnal változtatnia kell tehát a vakcinaigazolvánnyal kapcsolatos szabályozáson annak érdekében, hogy csak azok kaphassák meg a kártyát, akik már túlestek a második oltáson is! Továbbá annak is szerepelnie kell a dokumentumon, hogy az illető mikor kapta meg a második oltást, és milyen vakcinát kapott. Azoknak pedig, akik korábban átestek a víruson, nem szabad kiküldeni az igazolványt, hiszen nem tudjuk, hogy van-e elég védettséget biztosító antitest a szervezetükben (számos tünetmentes vagy enyhe tüneteket produkáló betegnek nem jelent meg antitest), ráadásul semmilyen garancia nincs arra, hogy oltás nélkül az új variánsokra is immúnis lenne. Erről tegnap javaslatot nyújtottam be a parlamentnek.

Amit Orbán Viktor most csinál, az egy eszement őrület! Le kell szedálni, különben nyáron jön a következő lezárás, a következő rekordhalálozási hullám!

Orbán Viktor az országával való orosz rulett helyett folytassa az oltást, a védekezést, és ne kockáztassa újra emberek ezreinek életét!”

Szabó Tímea: Orbán Viktort le kell szedálni